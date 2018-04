Senador Lagos Weber y diputado Mirosevic piden a Piñera reconsiderar nombramiento de su hermano en Argentina

Congreso

Lagos subrayó que en medio de la mala imagen de la política esta actitud no es un aporte.

El nombramiento de Pablo "Polo" Piñera, hermano del presidente, como embajador en Argentina no dejó indiferente a los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), y la Cámara, Vlado Mirosevic, que invitaron tanto al mandatario como al designado embajador a reconsiderar lo obrado, ya que constituye "un paso en falso", pese a ser legal, y a "tener un poquito de pudor".

"Siento que acá ha generado un ruido innecesario el propio presidente Piñera, no sé si se quiso dar un gusto, porque no puede ser que nadie le haya hecho ver que, tal vez esto iba a generar el revuelo que ha generado. Y, la verdad que he visto pocas personas defendiendo este nombramiento", argumentó el senador.

El representante de la Quinta Región llamó la atención sobre el hecho de que actitudes como la asumida por el mandatario afectan a todo ámbito político más aún cuando la política "está en el suelo", porque la ciudadanía las ve y dice 'se arreglan entre ellos". E hizo énfasis en que "en política las imágenes y los mensajes que uno proyecta y dice son tremendamente importantes y, a veces, tienen más peso que el aspecto jurídico", aludiendo a que lo que hizo Piñera al designar a su hermano no es ilegal.

Consultado acerca de si el Presidente debiera revertir la medida, evidentemente consternado, Lagos Weber respondió secamente: "Yo creo que no lo vaya a hacer... ¡Qué quiere que le diga! Aunque tras unos segundos de reflexión añadió: "Ojalá que lo reconsidere él (Piñera) o el embajador nombrado".

Por su parte, el diputado Mirosevic puso el acento en que la del presidente fue "una decisión poco republicana y finalmente poco sería". El parlamentario argumentó que la embajada argentina siempre ha sido considerada como estratégica, desde el punto de vista de la política exterior de Chile.

El diputado agregó que hemos tenido una buena relación con la nación vecina en estos años, "pero eso ha sido producto de que hemos tenido embajadores que tienen mucha habilidad política, mucha experiencia diplomática y sobre todo también transversalmente con el mundo político de la Argentina y con el mundo intelectual".