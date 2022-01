Covid-19 se propaga "más activamente que nunca" en América, indica la OPS | Minuto a minuto

Economía y Política

MIÉRCOLES 19 DE ENERO

13:45 (Reuters) Las infecciones por Covid-19 siguen acelerándose en América, alcanzando nuevos récords, con 7,2 millones de nuevos casos y más de 15 mil muertes relacionadas con la enfermedad en la última semana, dijo el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS). "El virus se está propagando más activamente que nunca", dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne, en una sesión informativa.

América del Norte, Estados Unidos y Canadá continúan experimentando un aumento de las hospitalizaciones por Covid-19. En tanto, el Caribe presenta el incremento más pronunciado de infecciones por coronavirus desde el inicio de la pandemia, señaló la agencia de salud regional.

11:00 - El Ministerio de Salud informó el miércoles un nuevo récord de 9.509 casos nuevos de Covid-19 en Chile, con una positividad de 12,1% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 70.480 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 11,45%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 114% y 344% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, ninguna región disminuye sus nuevos casos en los últimos siete y 14 días.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 1.902.657. De ese total, 58.918 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 1.798.131.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 4 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 39.431 en el país.

A la fecha, 409 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 318 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 305 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

07:00 El gobierno metropolitano de Tokio buscará que los bares y restaurantes cierren temprano bajo una cuasi emergencia del virus y, en algunos casos, dejarán de servir alcohol, ya que el número de casos se dispara a un récord en todo el país, dijo la emisora ​​​​nacional NHK, citada por Bloomberg.

Las 13 prefecturas, incluidos Tokio y sus alrededores, estarán bajo control del virus desde el viernes hasta el 13 de febrero, dijo el miércoles a los periodistas el primer ministro Fumio Kishida.

Con tres regiones ya bajo una cuasi-emergencia, la medida significará que 16 de las 47 prefecturas de Japón se verán afectadas, lo que representa más de la mitad de la actividad económica del país. La región occidental de Osaka también está experimentando infecciones récord que pronto podrían llevar al gobierno a actuar. Tokio registró un récord de 7.377 nuevos casos de Covid el miércoles.



MARTES 18 DE ENERO

18:30 El Ministerio de Salud de Argentina reportó hoy martes 120.982 contagios por Covid-19 y 189 fallecidos en 24 horas. Los 165.124 nuevos tests realizados por el ministerio arrojaron un 73% de positividad y las muertes diarias confirmadas por Covid-19 son más de cuatro veces las reportadas a principios de año, a medida que la variante ómicron del coronairus se expande por América Latina.

Según Our World in Data, el 15 de diciembre, tanto Argentina como Chile confluían en un promedio semanal de 72 contagios diarios por millón de habitantes. Actualmente las cifras son radicalmente distintas: bajo la misma métrica, Argentina registraba ayer 2.500 y Chile informaba 387, lo que da cuenta de la explosiva alza en los contagios de la región sudamericana, donde el país trasandino destaca en particular por la enorme diseminación del virus y en una tendencia que sigue al alza.

Por su parte, la cifra de muertes ajustada a población (por millón de habitantes) muestra que Argentina duplica a Chile en el promedio semanal de decesos diarios, con 2,15 y 1,05 respectivamente en la semana que llega al 17 de enero. De hecho, la cifra actual de Argentina es 4,3 veces mayor que el 0,5 registrado al inicio de 2022.

Las hospitalizaciones informadas por la cartera de Salud corresponden a 2.330 internados en terapia intensiva (UTI), lo que significa que el porcentaje de ocupación camas UTI Adulto a nivel nacional se elevó a 44,5%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el mayor polo urbano del país, la cifra alcanza 45%.

15:30 luego de tres estudios de diversos laboratorios, Pfizer indicó que su píldora Paxlovid, es efectiva contra la variante ómicron, a pesar de sus mutaciones.

Los datos del ensayo clínico de Pfizer mostraron que su régimen antiviral de dos píldoras es 90% eficaz en la prevención de hospitalizaciones y muertes en pacientes con alto riesgo de enfermedad grave. Datos de laboratorio recientes sugieren que el fármaco mantiene su eficacia contra la variante ómicron.

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, sigla en inglés) autorizó el medicamento oral para el tratamiento en pacientes adultos de alto riesgo y pacientes pediátricos de al menos 12 años de edad con Covid-19 fuera del hospital.

Reino Unido y México también se sumaron a esta aprobación y permiten el uso para personas mayores de 18 años con Covid-19 leve o moderado.

13:50 El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó hoy martes a los fabricantes de vacunas contra el Covid-19 a que le proporcionen los datos que necesita para incluirlas en su lista de uso de emergencia, informa la agencia Reuters.

De acuerdo al reporte, la OMS afirma que los retrasos en la entrega de información están afectando el acceso equitativo a las vacunas, ya que con los datos requeridos estas podrían enviarse a múltiples países en desarrollo y ser utilizadas por el programa de vacunas Covax, enfocado en proveer el insumo a al menos el 20% de la población más necesitada a nivel global.

"El Comité reconoció los problemas que plantea el retraso en la presentación de los datos de las vacunas a la OMS por parte de algunos fabricantes", dice un comunicado de la agencia sanitaria. La declaración no aclara cuáles son los fabricantes que aún no presentan los datos, indica Reuters.

11:00 El Ministerio de Salud informó este martes de 7.533 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 11,44% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 59.971 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 9,85%. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 120% y 324% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, ninguna región disminuye sus nuevos casos en los últimos siete y 14 días.

Así, la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 1.893.115.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registró 1 fallecido por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 39.427 en el país.

10:00 La altamente protegida capital de China está viendo signos de una mayor propagación del coronavirus, con nuevos casos de las variantes omicron y delta menos de tres semanas antes de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El primer paciente con ómicron de Beijing transmitió el virus a al menos dos contactos cercanos, según la comisión de salud. Por separado, una persona en una parte diferente de la capital dio positivo preliminarmente por delta, dijo el martes el portavoz de la ciudad, Xu Hejian, informó Bloomberg.

Las infecciones se producen a pesar de las medidas agresivas destinadas a prevenir una incursión en Beijing y la promesa de los funcionarios chinos de erradicar el virus por todos los medios, incluidas múltiples rondas de pruebas masivas, rastreo agresivo de contactos, cuarentena y bloqueos cuando ocurren brotes.

07:00 China detuvo la venta de boletos al público en general para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 y en su lugar invitará a grupos de espectadores a asistir a los juegos, informó Bloomberg este martes.

En tanto, dos ex asistentes de vuelo de Cathay Pacific Airways Ltd. fueron arrestados por violar las reglas de pandemia, dijo la policía de Hong Kong, luego de que fueran identificados como la fuente del brote de omicron de la ciudad. HSBC Holdings Plc advirtió a los comerciantes que la política de cuarentena de Hong Kong es uno de los mayores riesgos para la continuidad del negocio.

Mientras, un estudio de Israel sugiere que una cuarta dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech no sería significativamente efectiva para prevenir la variante omicron del coronavirus.

Por otro lado, Alemania está teniendo cierto éxito en mantener bajo control su ola de covid alimentada por omicron, pero si más personas mayores comienzan a infectarse, la situación se volvería "peligrosa", según el ministro de Salud, Karl Lauterbach.

LUNES 17 DE ENERO

20:20 A partir de hoy lunes, Ecuador aplica medidas estrictas de vigilancia epidemiológica y restricciones de aforo, tras ver un salto exponencial de 300% en los contagios de Covid-19 y superar la peor semana desde que comenzó la pandemia con 42 mil casos, informa la agencia EFE. Del total de 221 cantones del país, 193 están en "luz roja", la situación más crítica del semáforo epidemiológico implementado por la autoridad sanitaria, mientras que 26 están en "luz amarilla" y solo dos en "luz verde".

El último reporte emitido el domingo por el Ministerio de Salud de Ecuador informó 11.027 nuevos contagios, llegando a un acumulado de 625.059 positivos desde el inicio de la pandemia, mientras que las defunciones totales suman 34.227, en un país con 17,64 millones de habitantes.

La provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, acumula la mayor cantidad de positivos; sin embargo la costera Guayas, cuya capital es Guayaquil, ha visto un drástico incremento de casos nuevos. De acuerdo a EFE, la alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri alertó hoy que las camas UCI en los hospitales de la ciudad están "ocupadas en su totalidad" y que en menos de cuatro días los fallecimientos por la enfermedad subieron de 10 a 14 por día.

15:30 En su reporte sanitario de hoy lunes, la ministra (s) de Salud, María Teresa Valenzuela, dio a conocer el reforzamiento de la estrategia para abordar el aumento de casos de Covid-19 y la actualización de los protocolos en torno a los contactos estrechos, anunciando una mayor fiscalización a los no vacunados y un aislamiento de 7 días para quienes arrojen positivo.

Junto con anunciar que se reforzará la comunicación de riesgo, la campaña de aplicación de dosis de refuerzo y de la cuarta dosis para personal de salud, Valenzuela indicó que "reforzaremos la fiscalización del plan Paso a Paso con énfasis en el correcto control del pase de movilidad y control de identidad y escaneo del código QR, además de mayores restricciones en espacios cerrados para personas sin pase de movililiad habilitado".

En relación a la estrategia testeo, trazabilidad y aislamiento (TTA), la ministra anunció el nuevo enfoque "Si me enfermo, yo te cuido" para personas con PCR o test de antígeno positivo. Las personas que den positivo deberán aislarse por 7 días, siendo el número 0 el día de síntomas o en el que se realizó la toma de muestra. "Se contempla transitar de una trazabilidad universal, donde se investigan los casos positivos con el objetivo de identificar y llamar también a sus contactos estrechos, a una trazabilidad orientada a aislar oportuna y correctamente a todos los casos de coronavirus".

El instructivo dice lo siguiente: "La persona deberá dar aviso de su condición de caso confirmado a todas las personas que pueda contactar directamente con las que ha tenido proximidad desde los 2 días antes del inicio de síntomas o 2 días antes de la toma de muestra del examen de PCR o antígeno y le indicará que son 'personas en alerta Covid'". Esta categoría se refiere a una "persona que ha estado cerca, a menos de un metro distancia sin el uso correcto de mascarilla" y "cohabitantes del mismo lugar".

"La recomendación es realizarse un examen de PCR o antígeno al quinto día de haber estado en contacto con el caso. En caso de tener síntomas debe ser de inmediato", indica el ministerio.

Los afectados deberán tomar las siguientes precauciones: "Extremar las medidas de autocuidado sobre todo el uso correcto de mascarilla quirúrgica. Esto consiste en un recambio cada 4 horas y si la persona se la sacó no volver a usarla; evitar actividades masivas, lugares aglomerados, lugares sin ventilación y preferir el teletrabajo en la medida de lo posible; alertar y proteger a las personas que lo rodean".

13:30 Bolivia registró 77.238 nuevos contagios de Covid-19 en la segunda semana de 2022, lo que significa un alza del 27% respecto de la semana anterior y marca un récord en la cantidad de infecciones reportadas semanalmente desde el inicio de la pandemia en dicho país.

La cifra fue dada a conocer en la presentación del segundo reporte epidemiológico del año por el ministro de Salud Jeyson Auza, quien destacó la tasa de letalidad de 0,6% como la "más baja de toda la historia de la pandemia", en contraste con el máximo alcanzado en el número de casos nuevos.

El número de decesos de la segunda semana epidemiológica en el país vecino llegó a 281, con lo que el conjunto de víctimas fatales confirmadas alcanzó las 20.238, en un país con 11,67 millones de habitantes.

Auza destacó los efectos positivos del plan de vacunación en evitar un mayor número de muertes. "Solamente en las dos primeras semanas de esta gestión se han alcanzado a inmunizar 1.237.200 dosis aplicadas. Esto, en nuestra población mayor de 18 años representa un 74,6% de cobertura en vacunación", informó el ministro.

11:19 El Ministerio de Salud reportó este lunes 8.904 casos nuevos de Covid-19. De esta forma, la cifra de personas que han dado positivo por coronavirus llega a 1.885.540 durante toda la pandemia.

En relación con el número de decesos por causas asociadas al Covid-19, en las últimas 24 horas se registraron 32 fallecidos. Así, número total de víctimas fatales asciende a 39.426 en el país.

En tanto, la positividad nacional de las últimas 24 horas fue de 9,39% , luego de la toma de 87.568 exámenes de PCR; mientras que la positividad diaria en la Región Metropolitana resultó de 9,15%.

10:00 la variante ómicron se ha extendido a los centros políticos, financieros y tecnológicos de China por primera vez, ejerciendo presión sobre la respuesta del país a la variante más transmisible mientras espera que los Juegos Olímpicos de Invierno comiencen en menos de tres semanas.

China ha detectado infecciones omicron de transmisión local en la capital, Beijing, el centro financiero de Shanghai y Guangdong, donde se encuentra el centro tecnológico del sur de Shenzhen, que en conjunto representan una quinta parte del producto interno bruto del país. La cepa altamente mutada ha sido detectada en una de cada cinco provincias, mientras que 14 de ellas han reportado casos importados.

Si bien aún son muy pequeños en número, los brotes están causando consternación debido a su momento, además de su ubicación. El feriado del Año Nuevo Lunar, un evento marcado por los viajes masivos cuando millones regresan a casa desde los centros urbanos para asistir a grandes reuniones familiares, comienza en dos semanas el 1 de febrero. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing están programados para comenzar más tarde esa semana el 4 de febrero.

07:00 El gobierno de Tokio buscará medidas más estrictas contra el Covid-19 en la capital y las tres prefecturas circundantes a medida que una nueva ola de infecciones llene las camas de los hospitales.

La gobernadora Yuriko Koike dijo a los periodistas el lunes que enviaría rápidamente la solicitud al gobierno central y dijo que se espera que la ocupación de camas de hospital designadas para pacientes con covid en la ciudad supere el 20%, un umbral que estableció para buscar una cuasi emergencia. En Tokio, hogar de la mayor cantidad de casos en la ola actual, alrededor del 19% de las camas estaban ocupadas hasta el domingo.

Se espera que el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, hable con los ministros y tome una decisión el miércoles, informó anteriormente la emisora ​​FNN, citada por Bloomberg. El gobierno puede incluir las prefecturas de Mie y Kumamoto en las medidas de cuasi emergencia, así como las prefecturas de Kanagawa, Saitama y Chiba, que rodean Tokio, dijo FNN el lunes.

DOMINGO 16 DE ENERO

17:00 Francia aprobó este domingo el pasaporte vacunatorio, que impondrá importantes restricciones sociales a las personas que no quieran inmunizarse contra el Covid-19, en un intento de forzar la mano a los casi cinco millones de personas que rechazan la vacuna.

Por 215 votos a favor, 58 en contra y 7 abstenciones, la Asamblea Nacional terminó un intenso trámite parlamentario con el Senado, que fue enrarecido por la tormenta política que generó el presidente Emmanuel Macron cuando dijo que quería "fastidiar" o "joder" a los no vacunados.

La ley sustituye el anterior pasaporte sanitario (vacunas o test negativo) por uno basado exclusivamente en la inmunización con tres dosis o dos más certificado de curación de Covid.

Con la variante ómicron causando más de 300.000 casos diarios y siendo los no vacunados la gran mayoría de los enfermos graves de Covid-19, el Gobierno quiere que la ley entre en vigor esta misma semana a fin de contribuir a contener la actual ola epidémica.

"Con el pasaporte de vacunas, Francia se dota de una nueva herramienta para proteger a sus ciudadanos", afirmó tras la votación el ministro de Sanidad, Olivier Véran, que no pudo participar en los debates de los últimos días tras anunciar su positivo por Covid el pasado jueves.

Sin embargo, los diputados socialistas anunciaron que presentarán un recurso al Consejo Constitucional para "garantizar las libertades fundamentales", lo que puede retrasar varios días el inicio de la aplicación de la nueva medida.

11:00 El Ministerio de Salud reportó este domingo una nueva cifra récord de contagios de Covid-19, con un total de 9.454 casos, que superó la marca que informaron las autoridades este sábado. Esto engrosa el total de contagios desde el comienzo de la pandemia que alcanza a 1.876.610 contagios. Asimismo, se informó del fallecimiento de 18 personas que se suman a las 39.394 vidas perdidas desde la llegada del Covid-19 a nuestro país.

La positividad a nivel nacional de las últimas 24 horas fue de 8,91%, mientras que en la Región Metropolitana fue de 9,03%.

"En estos momentos en los cuales vemos que los casos nuevos van en aumento, con mayor razón debemos intensificar las medidas de autocuidado en todo momento. Reforzar el uso correcto de la mascarilla cubriendo nariz, boca y mentón, la distancia física, evitar los espacios mal ventilados y privilegiar las actividades al aire libre, uso de alcohol gel y lavado frecuente de manos son actos que nos ayudarán a prevenir la posibilidad de contagio y a cuidar a las personas que nos rodean. Tenemos que estar alertas y no descuidarnos. La pandemia no ha terminado", dijo la ministra (s) de Salud, María Teresa Valenzuela.

Además, reiteró que, pese a las cifras, los efectos de éstas, tanto en cantidad de fallecidos como en ocupación de camas críticas, es muy distinto a temporadas anteriores donde se han registrado cifras similares. Por ello hizo un llamado a las personas que aún no han acudido a los vacunatorios que atienden de manera gratuita, a que lo hagan para adquirir sus dosis de refuerzo o para completar sus esquemas de vacunación.

"La actual situación que estamos viviendo nos demuestra que las vacunas son efectivas y disminuyen los riesgos de enfermar gravemente y fallecer por el virus. Aún tenemos personas rezagadas que no cuentan con su dosis de refuerzo, por lo cual los invitamos a acudir a los vacunatorios a adquirirla lo antes posible. También a las personas inmunocomprometidas que obtuvieron su dosis de refuerzo hasta el 19 de septiembre, a acercarse a contar de mañana, para adquirir su cuarta dosis", enfatizó Valenzuela.

9:00 El Gobierno austríaco anunció este domingo que a partir del 1 de febrero se aplicará la vacuna obligatoria contra el coronavirus para todos los residentes mayores de 18 años de edad, es decir, para unos 7,4 de los 8,9 millones de habitantes del país centroeuropeo.

Tras una fase inicial de transición e información, la policía austríaca empezará el 16 de marzo a realizar controles aleatorios sobre el estatus de vacunación de las personas.

A partir de ese momento, los residentes en Austria no vacunados podrán ser multados con 600 euros (685 dólares), hasta cuatro veces por año.

Las autoridades enviarán además una carta recordatoria a todas las personas no vacunadas, precisa ley acordada por los gobernantes partidos conservador y ecologista en negociación con dos partidos opositores (socialdemócratas y liberales).

Si no se alcanza un nivel satisfactorio de vacunación, se aplicará una tercera fase de la ley, con una cita obligatoria para vacunarse y en caso de ignorar a las autoridades se aplicará de forma automática una multa, dos veces por año, con un monto máximo de 3.600 euros (4.100 dólares) por año.

En estos momentos, un 74% de la población austríaca se ha vacunado con la pauta completa (dos o tres dosis) contra el coronavirus, que desde el estallido de la pandemia ha causado casi 14.000 muertos en el país.

Aparte de los menores de 18 años, las mujeres embarazadas y las personas con ciertas patologías estarán exentas de la vacuna obligatoria.

SÁBADO 15 DE ENERO

11:00 El Ministerio de Salud informó este sábado una cifra récord en pandemia de 9.284 casos nuevos de Covid-19 en Chile, de los cuales 4.714 corresponden a personas sintomáticas y 1.369 no presentan síntomas. A nivel nacional, los nuevos casos confirmados de los últimos 7 días variaron en 143% con respecto a la semana anterior, y los nuevos casos de los últimos 14 días variaron en 221% con respecto las últimas dos semanas. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 21 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 39.376 en el país.

"Lamentablemente hoy se cumplió lo que proyectamos el lunes recién pasado, sobre que posiblemente superaríamos la cifra máxima de casos nuevos que se habían registrado en el país. Este sábado llegamos a registrar 9.284 casos nuevos de Covid-19, superando así el récord de casos positivos diarios que se habían presentado el 9 de abril del 2021, 9.171 casos positivos. Este récord no se refleja en el número de fallecidos ni en la ocupación de camas UCI, pero si no nos cuidamos, nada nos asegura que no sucederá", manifestó la ministra (s) de Salud, María Teresa Valenzuela.

La positividad a nivel nacional de las últimas 24 horas fue de 9,08%, mientras que en la Región Metropolitana llegó a 8,69%. En tanto, el total de exámenes de diagnóstico para COVID-19 fue de 94.825, entre PCR y antígeno. Una de las jornadas con mayor cantidad de testeo realizado desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Las regiones según toma de muestra que presentan una mayor positividad en los últimos 7 días son Tarapacá, Magallanes, Arica, y Antofagasta.

07:00 China confirmó este sábado infecciones con la variante ómicron de Covid-19 en Shanghai y la provincia de Guangdong, lo que agregó presión adicional sobre las autoridades para contener la cepa altamente contagiosa antes de los Juegos Olímpicos de Invierno, informó Bloomberg.

En tanto, los trabajadores en Singapur que no han sido vacunados corren el riesgo de perder sus trabajos, las infecciones por covid-19 aumentaron en Tokio, mientras que Hong Kong comenzará a vacunar a niños de hasta cinco años mientras lucha contra un aumento en los casos.

En Australia, la estrella del tenis Novak Djokovic enfrenta la detención de las autoridades de inmigración mientras el gobierno intenta deportarlo mientras el regulador farmacéutico del país revisa el uso potencial de la vacuna de Novavax Inc. El Reino Unido reportó menos de 100.000 casos nuevos por primera vez desde fines de diciembre, lo que aumenta las esperanzas de que la ola de ómicron haya alcanzado su punto máximo.

VIERNES 14 DE ENERO

17:30 La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el regulador sanitario de México, anunció hoy viernes la autorización para uso de emergencia de la píldora Paxlovid elaborada por la farmacéutica Pfizer, destinada a tratar a pacientes adultos con Covid-19 leve o moderado.

"La autorización para uso de emergencia se emite de manera controlada y requiere prescripción médica, considerando los factores de uso y riesgo detallados en el oficio de autorización para evitar mal uso de este medicamento, automedicación y/o su venta irregular", detalla la Cofepris.

La agencia agrega que "los dos componentes de Paxlovid trabajan en conjunto para reducir hasta 88% la tasa de hospitalización y mortalidad a causa de este virus. El primero, nirmatrelvir, inhibe una proteína del SARS-CoV-2, impidiendo que el virus se replique; mientras que el segundo, ritonavir, desacelera la descomposición del medicamento para ayudar a que este permanezca en el organismo más tiempo".

El Paxlovid ya ha sido autorizada en Estados Unidos y Reino Unido, España y Corea del Sur mientras que otros, como Canadá y Japón, se encuentran en proceso de análisis.

15:30 Brasil reporta 20 veces más casos diarios de Covid-19 que lo registrado hace tan solo tres semanas, en medio de la propagación de la variante ómicron en el mayor país de Latinoamérica. El promedio semanal corresponde a 290,56 contagios diarios por millón de habitantes, acercándose rápidamente al récord de 367,6 alcanzado el 22 de enero, según Our World in Data. La cifra actual es más de 20 veces superior al promedio mínimo de 13,95 que fue reportado el 24 de diciembre, momento en el que la curva se disparó.

A modo de comparación, Chile registra un promedio semanal ajustado a población de 239,17, algo por debajo de Brasil, pero reportando alzas de infecciones a un ritmo similar.

Los decesos, sin embargo, están viendo una situación menos dramática en Brasil. La cifra de muertes diarias ajustada a población corresponde a un promedio semanal de 0,79, incluso por debajo de la de Chile (0,92) y muy lejos del máximo de 14,54 alcanzado en abril de 2021.

Los expertos creen que el número real de contagios por Covid-19 es mucho mayor, debido la escasez de tests para detectar el virus y el apagón de datos provocado por piratas informáticos que ha afectado el seguimiento de la nueva variante en el gigante latinoamericano, según Reuters.

Los epidemiólogos esperan que con 67% de la población inoculada en una exitosa campaña de vacunación, se reduzca el impacto de la actual ola. Pero en la medida en que aumenta la demanda de servicios sanitarios, crece también la escasez de personal en los hospitales ya que los funcionarios deben tomar medidas de aislamiento tras dar positivo al virus.

11:12 Este viernes, el Ministerio de Salud publicó las nuevas cifras relacionadas con el número de casos por Covid-19, en las últimas horas. Durante la jornada, se reportó un total de 8.270 nuevos contagios, lo que lleva la cifra de afectados por el coronavirus a 1.857.764.

Respecto al número de decesos, el organismo registró 24 fallecidos. Así, la cifra total de víctimas fatales llega 39.355 desde que inició la pandemia.

El reporte detalló la realización de 89.252 exámenes PCR en las últimas 24 horas, que reflejaron una positividad de 8,59% a nivel nacional y 8,78% en la Región Metropolitana.

09:00 China suspendió docenas de vuelos internacionales el viernes por un aumento global de los casos de ómicron, mientras que la ciudad de Shanghái frenó la actividad turística en un intento por evitar infecciones locales de Covid-19 a medida que aumentaban los contagios de personas llegadas del exterior, indicó Reuters.

Las ciudades de China se están volviendo más alertas contra el Covid-19 antes de la temporada de viajes por el Año Nuevo Lunar a finales de este mes y mientras Beijing se prepara para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno a partir del 4 de febrero, y muchos gobiernos locales instan a los residentes a no abandonar sus ciudades innecesariamente.

La autoridad de turismo y cultura de Shanghái dijo que las agencias de viajes y las empresas de turismo en línea deben dejar una vez más de organizar viajes grupales, después de que se informaran cinco nuevas infecciones de transmisión interna el jueves, todas vinculadas a una llegada desde el extranjero.

7:00 Alemania reportó nuevos casos récord de coronavirus por tercer día consecutivo cuando la variante óomicron altamente transmisible se extendió por la economía más grande de Europa. El Reino Unido está listo para abandonar los pases de covid este mes, informó The Times, citando a un funcionario del gobierno que no identificó, según Bloomberg.

Hong Kong extenderá la prohibición de vuelos desde Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, India, Pakistán y Filipinas hasta el 4 de febrero, informó el diario The South China Morning Post. La directora ejecutiva, Carrie Lam, anunciará las medidas en una conferencia de prensa más tarde el viernes, dijo el diario.

En este contexto, al menos una docena de directores gerentes con sede en Hong Kong en bancos que van desde Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Corp. hasta Morgan Stanley y UBS Group AG están varados en países que van desde Estados Unidos hasta Australia debido a las prohibiciones de vuelos, personas familiarizadas con dijo el asunto.

JUEVES 13 DE ENERO

20:30 Este jueves Uruguay marcó un récord de contagios diarios y casos activos de Covid-19, al registrar 10.650 infectados y superar los 65 mil activos. Según el informe diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), de los 36.302 análisis efectuados, 10.650 fueron positivos, por lo que el país acumula una cifra oficial de 483.820 casos totales.

De ese total, 65.665 personas padeen actualmente la enfermedad y 55 de ellas se encuentran en camas críticas. En el día hubo seis víctimas mortales, por lo que el número total de decesos por Covid-19 aumentó a 6.211.

Según Our World in Data, el país sudamericano registra un promedio semanal de 1.957 contagios diarios por millón de habitantes, una cifra casi 10 veces mayor que la registrada al momento de confirmar la llegada de ómicron el 29 de diciembre, cuando la cifra en Uruguay era de 208,4, similar a la que hoy tiene Chile bajo la misma medición.

11:15 Este jueves, el Ministerio de Salud publicó las nuevas cifras relacionadas con el número de casos por Covid-19, en las últimas horas. Durante la jornada, se reportó un total de 7.291 pacientes nuevos, lo que lleva la cifra de contagios a 1.849.465.

En relación con el número de fallecidos, el organismo registró 41 nuevas víctimas fatales, las que suman 39.331 desde que inició la pandemia.

El reporte detalló la realización de 95.967 exámenes PCR en las últimas 24 horas, que reflejaron una positividad de 6,90% a nivel nacional y 7,39% en la Región Metropolitana.

Respecto a las modificaciones del Plan Paso a Paso, el Minsal anunció los siguientes cambios a partir del sábado 15 de enero a las 5:00 am:

Las comunas Paillaco, Puqueldón, San Pablo y Purranque avanzan a Apertura Inicial .

La comuna de Iquique retrocede a Transición .

Retroceden a preparación las comunas Ollagüe, San Pedro de Atacama, María Elena, Calama, Alto del Carmen, Puchuncaví, El Tabo, San Antonio, El Quisco, Cartagena, Pencahue, Pelluhue, Purén, Curarrehue, Gorbea, Collipulli, Puerto Octay, Cochamó, Dalcahue y Frutillar .

08:00 Los viajeros del Reino Unido vacunados ya no necesitarán una razón esencial para ingresar a Francia a partir del viernes, lo que pone fin a casi un mes de restricciones. Con la variante omicron ahora extendida en ambos países, las restricciones ya no son necesarias, dijo el jueves un comunicado de la oficina del primer ministro francés, Jean Castex.

Al llegar a un punto máximo para los viajes de vacaciones, las restricciones habían desvanecido las esperanzas de un impulso muy necesario para la industria del turismo, una de las peores víctimas de la pandemia.

07:00 China detectó omicron en una segunda ciudad portuaria importante, lo que aumenta la preocupación por un brote más amplio en las puertas de Beijing y aumenta la posibilidad de que más empresas extranjeras sigan a Toyota Motor Corp. y detengan las operaciones a lo largo de la costa noreste del país.

Alemania reportó nuevas infecciones récord por segundo día, mientras que la ciudad de Tokio elevó el grado de alerta ante el virus. Suiza se unió a España y el Reino Unido al sugerir que la pandemia de coronavirus podría estar pasando a una fase endémica.

Las multitudes en el Abierto de Australia tendrán un límite de la mitad de su capacidad, ya que las autoridades de la ciudad anfitriona, Melbourne, se preocupan por el aumento de las infecciones. Un estudio de EE. UU. encontró que casi todos los adolescentes que necesitaban cuidados intensivos por covid-19 no estaban vacunados, lo que refuerza el caso de la vacuna en los jóvenes.

MIÉRCOLES 12 DE ENERO

18:00 España empezará a considerar al coronavirus como una endemia una vez terminada la ola que atraviesa actualmente, según un anuncio realizado por la cartera de Salud del país europeo. La denominación implica que la propagación del virus dejaría de abordarse como una crisis sanitaria y sería vigilada tal como se hace con enfermedades como por ejemplo, la gripe estacional.

"Resulta evidente que, a pesar de esta sexta ola, la situación no es igual a otras olas anteriores. Las altas coberturas vacunales, las presencia cada vez más alta de ómicron y las incidencias que hemos tenido están cambiando progresivamente la epidemiología de la Covid-19", dijo Carolina Darias, ministra de Sanidad de España.

Sin embargo, la OMS ha mostrado su desacuerdo con el hecho de tratar al virus como una enfermedad endémica, ya que no considera que se estén cumpliendo las condiciones para ello. Hans Kluge, director regional de la OMS en Europa, pidió prudencia y dijo que "al estar en medio de la gestión de una pandemia, tenemos que ser muy cuidadosos con las predicciones de futuro".

El anuncio de España se suma a la discusión global respecto de la política en torno a la pandemia, con manifestaciones recurrentes de malestar respecto de las medidas de emergencia adoptadas por los gobiernos y voces a favor de dejar atrás las restricciones que caracterizaron a la crisis durante 2020 y 2021.

15:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado el visto bueno a dos fármacos para tratar a pacientes enfermos de coronavirus. En concreto, se trata del baricitinib y sotrovimab, reporta Europapress.

El baricitinib, que normalmente se utiliza para tratar la artritis reumatoide, se recomienda para los pacientes con síntomas críticos o graves de Covid-19 en combinación con corticoides. Su recomendación se basa en pruebas de "certeza moderada" de que mejora la supervivencia y reduce la necesidad de ventilación, sin que se observe un aumento de los efectos adversos.

Igualmente, la OMS también ha emitido una recomendación condicional para el uso del anticuerpo monoclonal sotrovimab en pacientes con Covid-19 no grave, pero solo en aquellos con mayor riesgo de hospitalización.

12:40 La variante ómicron del coronavirus ya está presente en el 58,5% de los análisis de laboratorio que realiza la Organización Mundial de la Salud (OMS) para determinar la composición de las nuevas infecciones, lo que la posiciona como la cepa dominante a nivel mundial, desplazando a la variante delta.

El informe epidemiológico semanal publicado ayer por la OMS indica que son 208 mil hallazgos de ómicron (un 58%) de un total de 357 mil análisis realizados por la red global de laboratorios GISAID en los últimos 30 días. 147 mil resultados corresponden a delta (un 41 %), que hace algunas semanas concentraba el 96% del total de casos.

El informe destaca que la variante ómicron es capaz de "evadir la inmunidad", pero también cita "crecientes evidencias" de que en la práctica es menos grave que cepas anteriores del virus.

11:35 Este miércoles, el Ministerio de Salud reportó 4.847 nuevos casos de contagio de coronavirus. Así, la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 1.842.218.

En relación con los decesos, en las últimas 24 horas se registró 1 fallecido por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 39.290 en el país.



La positividad nacional de 7,28% y en la Región Metropolitana es de 7 %.

11:00 Italia perdió 148 millones de turistas en 2021 debido a la pandemia, en el segundo ejercicio en el que el sector turístico acaba con números en rojo, informó hoy la asociación de hoteleros Federalberghi, que reveló que, del total, 115 millones fueron visitantes extranjeros.

Si los datos se comparan con 2019, el último año previo a la pandemia, "es como si una de cada tres reservas se hubiera cancelado", mientras que respecto a los turistas extranjeros, "la pérdida se convierte en una de cada dos para un total de 115 millones de visitantes extranjeros perdidos", explicó la asociación en un comunicado.

La asociación aseguró que, en este escenario, las empresas y los empleados de los hoteles italianos han perdido una a una las medidas de apoyo aprobadas en el pasado y que habían permitido la supervivencia de las compañías y puestos de trabajo relacionados: el crédito fiscal sobre los alquileres, la exención del pago de los bienes inmuebles, la moratoria de hipotecas y la congelación de los despidos

Mientras el sector reclama nuevas acciones, el primer ministro italiano, Mario Draghi, explicó este lunes en una rueda de prensa que se trabaja para apoyar a los segmentos con más dificultades, principalmente el turismo, y que para ello se utilizarán los recursos previstos en la ley de Presupuestos, que es de cerca 150 millones de euros. EFE

07.20: En una entrevista difundida en la noche del martes con Meganoticias, el Presidente Sebastián Piñera descartó la posibilidad de volver a una cuarentena ante el aumento de casos de coronavirus en medio de la expansión mundial de ómicron y aseguró que lo peor de la crisis sanitaria "ya pasó".

"Yo espero, y lo digo con mucha tranquilidad y confianza, que estamos muy bien preparados para enfrentar esta nueva variante ómicron", dijo el mandatario en la entrevista. "Yo creo que lo peor de la crisis ya pasó. Tuvimos dos momentos extraordinariamente difíciles, a mitad del año 2020 y a mitad del año 2021, cuando tuvimos el sistema de salud al máximo de su exigencia, y, sin embargo, respondió siempre. En Chile nunca se le negó una atención médica a ninguna persona", agregó.

07:00 American Airlines Group Inc. y United Airlines Holdings Inc. dijeron que los reguladores de aviación chinos han bloqueado la entrada de algunos de sus vuelos a medida que el país intensifica las precauciones contra el covid-19. Mientras, los molestos padres en Hong Kong están criticando la orden del gobierno de cerrar las escuelas nuevamente, informó Bloomberg.

Los casos de covid en Australia están aumentando, y la variante omicron ahora representa alrededor del 90% de los casos en el estado de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sydney-, pero las muertes por virus y las tasas de hospitalización están aumentando mucho más lentamente que las infecciones generales. El jefe de inmigración de la nación, Alex Hawke, está considerando cancelar la visa de Novak Djokovic y arruinar sus esperanzas de ganar el Abierto de Australia.

Unos 400.000 israelíes han recibido una cuarta dosis de la vacuna, según el primer ministro Naftali Bennett. Los reguladores de la Unión Europea dijeron que los refuerzos frecuentes podrían afectar negativamente al sistema inmunológico y pueden no ser factibles. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre un "maremoto de oeste a este" que puede infectar a más de la mitad de la población de Europa en las próximas seis a ocho semanas.

MARTES 11 DE ENERO

16:20 Francia registró hoy martes un nuevo récord de infecciones diarias de Covid-19 con 368.149 nuevos casos, informó la oficina de salud pública del país galo. La cifra superó el máximo logrado el pasado miércoles con 330 mil registrados.

Dominado por la rápida propagación de la variante ómicron, el período es "indiscutiblemente difícil", reconoció el ministro de Salud francés Olivier Véran, agregando que "el sistema hospitalario está sometido a un calvario tremendo".

Hubo 341 nuevas muertes asociadas al virus, lo que eleva el total registrado durante la pandemia a 126.059. Los nuevos decesos ya están más que duplicando las cifras de la ola anterior que tuvo lugar en los meses de agosto y septiembre, aunque todavía se encuentran lejos de los niveles alcanzados durante 2020.

14:50 El presidente ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, dijo el martes que la compañía tenía alrededor de 3 mil empleados que dieron positivo por COVID-19, pero que sus trabajadores vacunados no habían muerto ni habían sido hospitalizados recientemente por la enfermedad, informó Reuters.

United, con sede en Chicago, fue la primera aerolínea de Estados Unidos en exigir vacunas para sus empleados a fin de facilitar las operaciones de viaje y vuelo. Las aerolíneas han cancelado miles de vuelos desde fines de diciembre, cuando el aumento en los casos de ómicron y el clima invernal comenzaron a afectar los horarios.

Kirby dijo en un memorando el martes que "desde que entró en vigencia nuestra política de vacunas, la tasa de hospitalización entre nuestros empleados ha sido 100 veces más baja que en la población general en Estados Unidos". Antes de que se implementaran los requisitos de vacunación de United, "trágicamente, más de un empleado de United en promedio 'por semana' moría de COVID", dijo Kirby.

14:00 El Departamento de Salud de Estados Unidos informó un nivel récord de hospitalizados por Covid-19. La cifra corresponde a 145.982 pacientes ingresados, de los cuales casi 24 mil se encuentran en unidades de cuidados intensivos.

Con este reporte, EEUU supera el máximo de hospitalizaciones alcanzadas en enero de 2021, momento en el que llegó a los 142 mil ingresados. Luego de descender a unos 40 mil a principios de noviembre, la variante ómicron ha contribuido a empinar a la curva y desde Navidad esta se ha disparado a un ritmo sin precedentes.

La avalancha de nuevos contagios suma un promedio semanal de 2.265 infecciones diarias por millón de habitantes (en Chile esta cifra es de 165), según Our World in Data. Frente a la compleja situación sanitaria, el gobierno de Joe Biden ha apostado por reforzar la campaña de vacunación y el número de testeos.

12:20 La empresa de hardware y software Hewlett-Packard (HP) anunció el cierre temporal de sus oficinas en Chile como medida de precaución debido al reciente aumento en los contagios de Covid-19. La medida entrará en vigencia a partir de mañana miércoles 12 de enero.

En una comunicación a sus equipos, HP indicó que el cierre es "debido al aumento de casos que se ha visto el último tiempo y para priorizar la salud de todos ustedes y sus familias". No se especificó una fecha de reapertura.

11:00 Este martes, en un nuevo balance del Ministerio de Salud respecto al avance del coronavirus en el país, informó 3.922 casos nuevos de Covid-19, totalizando 1.837.390.

En cuanto al número de víctimas fatales asociadas al Covid-19, lamentó 4 fallecidos en la última jornada, alcanzando un total de 39.289 desde el inicio de la pandemia.

Además, la máxima autoridad sanitaria indicó que se realizaron 50.535 exámenes, PCR y test de antígeno, en las últimas 24 horas obteniendo una positividad de 7,24% en todo el país y 7% en la Región Metropolitana.

10:00 Ómicron se ha convertido en la variante de coronavirus dominante en Brasil, dijo el martes el ministro de Salud, Marcelo Queiroga.

"Independientemente de cualquier medida sanitaria que se intente adoptar, acaba entrando. Lamentablemente, ya es la variante predominante en Brasil, estamos viendo que los casos aumentan", dijo Queiroga a los medios.

Asimismo, afirmó que Brasil no espera ver mayores niveles de hospitalizaciones y fallecimientos, citando el fuerte programa de vacunación.

08:30 Más de la mitad de la población de Europa puede infectarse con omicron en cuestión de semanas con las tasas de transmisión actuales, dijo un funcionario de la Organización Mundial de la Salud.

La variante de rápida propagación representa un "maremoto de oeste a este que barre la región", dijo Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa en una sesión informativa el martes. Citó las previsiones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de que la mayoría de los europeos podrían contraerlo en las próximas seis a ocho semanas.

Hasta ahora, el último aumento de Covid ha resultado en menos casos sintomáticos y tasas de mortalidad más bajas que en oleadas anteriores, lo que alimenta el optimismo de que la pandemia puede estar disminuyendo. Sin embargo, la OMS ha advertido repetidamente contra la subestimación de la cepa ómicron como leve. Kluge dijo que las tasas de hospitalización están aumentando en Europa, lo que ejerce presión sobre los sistemas de salud.

Por otra parte, otro funcionario de la OMS dijo que es demasiado pronto para considerar que el Covid-19 está pasando a una fase endémica, una cuestión que el gobierno español ha sugerido que es hora de debatir.

Una fase endémica vería una "circulación estable del virus a niveles predecibles, pero lo que estamos viendo en este momento para 2022 no se acerca a eso", dijo Catherine Smallwood, directora de emergencias de la OMS en Europa.

"Todavía tenemos una gran cantidad de incertidumbre, todavía tenemos un virus que evoluciona bastante rápido y plantea nuevos desafíos", dijo. "Ciertamente no estamos en el punto de poder llamarlo endémico".

07:00 La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., retrasó los planes para que los empleados regresen a la oficina y requerirá que aquellos que regresen reciban una vacuna de refuerzo para protegerse contra el covid-19. Se espera que los empleados regresen a la oficina el 28 de marzo, según una portavoz de la empresa, citado por Bloomberg. Meta ya anunció el verano pasado (en el hemisferio norte) que requeriría vacunas para quienes regresaran.

Los empleados de Meta pueden solicitar trabajar de forma remota de forma permanente, o pueden solicitar una extensión para continuar trabajando desde casa durante tres a cinco meses adicionales. "Estamos enfocados en asegurarnos de que nuestros empleados continúen teniendo opciones sobre dónde trabajar dado el panorama actual de Covid-19", dijo Janelle Gale, vicepresidenta de recursos humanos de Meta, en un comunicado. "Entendemos que la continua incertidumbre hace que este sea un momento difícil para tomar decisiones sobre dónde trabajar, por lo que les estamos dando más tiempo para elegir lo que mejor les funcione".

LUNES 10 DE ENERO

16:00 Pfizer ya se encuentra fabricando dosis de una vacuna contra la cepa ómicron. La nueva vacuna estará disponible en marzo, dijo el CEO de la farmacéutica Albert Bourla en entrevista con el medio CNBC. Pese a no estar seguro de que esta sea necesaria, indicó que saldrá a la luz considerando la demanda de algunos países.

El ejecutivo agregó que la vacuna también atacará a otras variantes actualmente en circulación. "Esperamos lograr algo que aporte una protección mucho más efectiva, particularmente contra las infecciones, porque la protección contra las hospitalizaciones y la enfermedad severa es razonable ahora mismo, con las vacunas ya disponibles en tanto tengas, digamos, la tercera dosis", dijo Bourla.

Respecto a una cuarta dosis, afirmó que tampoco está seguro de que sea necesaria, y señaló que Pfizer se encuentra realizando pruebas para llegar a una conclusión sobre este punto.

13:00 El resfriado común puede dar protección contra el Covid-19, según un nuevo estudio del Imperial College de Londres, publicado hoy en la revista científica Nature Comunications. "Descubrimos que los altos niveles de células T preexistentes, creadas por el organismo cuando se infectan con otros coronavirus humanos como el resfriado común, pueden proteger contra la infección por Covid-19", dice la doctora Rhia Kundu, autora de la publicación.

Dado que las células T se dirigen a proteínas internas y más estables del virus, los autores de la investigación sostienen que el hallazgo podría ofrecer un nuevo objetivo a las actuales vacunas, las que actualmente suelen dirigirse a la proteína spike, que cambia según la variante. "Las proteínas internas a las que se dirigen las células T protectoras que hemos identificado mutan mucho menos", afirma el profesor Ajit Lalvani, coautor del estudio.

11:15 En un nuevo balance sobre la situación del Covid-19 en nuestro país, el Ministerio de Salud informó este lunes un total de 4.069 nuevos casos, con una positividad de 5,60% a nivel nacional y de 5% en la Región Metropolitana.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con el virus en el país asciende a 1.833.478 afectados.

En cuanto a los fallecidos, en las últimas 24 horas se registraron 13 víctimas fatales, por lo que el número total de decesos asciende a 39.285 en total.

08:30 En el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile, el Presidente Sebastián Piñera, la ministra (s) de Salud María Teresa Valenzuela y el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, dieron inicio al proceso de vacunación con cuarta dosis contra el Covid-19, partiendo por la población inmunocomprometida del país.

En la actividad el Presidente Piñera se refirió al rápido avace de la variante Ómicron proyectando que el número de casos positivos en Chile se multiplicará en las próximas semanas. "Los números van a ir en aumento. Hoy día estamos en torno a los 4 mil, pienso que es probable que superemos los 10 mil casos diarios, pero la tranquilidad que quiero darles a todos es que tenemos un país que está bien protegido por las vacunas, por eso estamos iniciando hoy día la cuarta vacuna que aumenta en 20 veces la protección respecto a una persona que no tiene su vacunación completa", aseguró el mandatario.

De acuerdo a la calendarización oficial, a partir del 7 de febrero se va a extender la vacunación con una nueva dosis de refuerzo a toda la población de 55 años o más que cumplió seis meses desde su anterior dosis.

[VIVO] Damos el vamos! al proceso de vacunación con cuarta dosis para reforzar el combate a la pandemia del Covid-19 #YoMeVacuno 💉 https://t.co/mD57D1uR4z — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) January 10, 2022

07:00 La variante ómicron llegó a una ciudad portuaria que limita con Beijing y se extendió tierra adentro antes de que las autoridades chinas la detectaran, sembrando la variante altamente contagiosa en las puertas de la capital del país menos de un mes antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de invierno, informó Bloomberg.

Ha habido 21 nuevas infecciones por Covid confirmadas localmente en la ciudad de Tianjin, después de que se encontraron dos casos de omicron el sábado, lo que provocó el cierre de escuelas, la suspensión de viajes y las pruebas masivas durante el fin de semana.

DOMINGO 9 DE ENERO

17:00 Francia rozó este domingo el techo de los 300.000 casos en un día, un poco por debajo de la víspera, mientras volvieron a aumentar los hospitalizados, según las autoridades sanitarias.

El organismo de sanidad pública comunicó en concreto 296.097 contagios, después de los 303.669 del sábado, cifras que están al nivel de lo que se ha constatado durante toda la semana, aunque son inferiores al récord de 332.252 que se alcanzó el miércoles.

Estos números ilustran, en cualquier caso, la escalada de contagios que está provocando la variante ómicron, si se tiene en cuenta por ejemplo que el umbral de los 100.000 se había alcanzado el 29 de diciembre.

14:00 El director del banco central de Brasil, Roberto Campos Neto, dio positivo por Covid mientras una nueva ola de infecciones se extiende por todo el país.

Campos Neto, que está doblemente vacunado, está asintomático y se aislará en su casa, dijo el banco central en un mensaje. El legislador, de 52 años, regresa al trabajo el lunes de forma remota después de las vacaciones de fin de año.

Ómicron, la variante altamente contagiosa de Covid-19, está provocando un fuerte aumento en los casos en Brasil después de un largo respiro: las infecciones diarias aumentaron a 63.292 el viernes, casi el doble que el día anterior y más de cinco veces la cifra reportada el lunes. Las empresas de diagnóstico privadas han visto cómo las tasas de positividad se dispararon hasta un 40% en enero, desde menos del 5% hace solo un mes.

La demanda de pruebas está aumentando, con salas de emergencia en ciudades como Sao Paulo y Brasilia llenas de personas que informan síntomas similares a los de la gripe, y largas filas para las pruebas observadas en Río de Janeiro esta mañana.

11:00 Tras la cifra récord de contagios registrada de ayer y luego de seis meses, el Ministerio de Salud dio cuenta este domingo de las nuevas cifras de contagios por Covid-19 en el país, en las que resalta un total de 4.064 casos, durante las últimas 24 horas. Totalizando 1.625.456 casos, desde que inició la pandemia.

En relación con el número de fallecidos, la autoridad sanitaria lamentó 21, por lo que la cifra total sube a 39.272.

La positividad es de 5,04% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 75.979 exámenes PCR realizados; mientras que en la Región Metropolitana es de 5%.

10:00 El número total de casos de Covid-19 en Argentina ascendió este sábado a 6.237.525 tras ser notificados 101.689 nuevos positivos en las últimas 24 horas, ligeramente por debajo del récord de 110.533 contagios registrados el viernes.

Según el informe diario del Ministerio de Salud, los fallecimientos se elevaron a 117.465, tras ser notificadas 37 muertes en las últimas 24 horas, muy por debajo de la marca histórica de 792 decesos diarios registrada el 22 de junio de 2021, en el peak de la "segunda ola" de coronavirus en Argentina.

09:00 China informó el domingo sobre sus primeros casos de Ómicron diseminados en la comunidad, y dos personas fueron confirmadas con la variante en la ciudad norteña de Tianjin, según un informe de la emisora ​​estatal CCTV el domingo.

Los casos fueron confirmados como Ómicron por el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, luego de que su sucursal local completara la secuenciación del genoma, informó CCTV. Se descubrió que los dos nuevos casos eran de la misma cadena de transmisión, pero las autoridades aún tienen que establecer si la cepa es la misma que los casos de omicron importados informados anteriormente en la ciudad, según el informe.

La ciudad anunció que comenzará las pruebas masivas a partir de las 7 am del domingo, con el fin de "prevenir efectivamente la propagación de la variante omicron", informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

07:00 La estrella del tenis Novak Djokovic recibió una exención de las autoridades australianas para ingresar al país en base a una prueba positiva de Covid-19 el 16 de diciembre, dijeron sus abogados en documentos judiciales, antes de una audiencia el lunes.

Los abogados del jugador número uno del mundo dijeron que Djokovic recibió una excepción de Tennis Australia, el organismo rector de la nación para el deporte, y también recibió un documento a tal efecto del Departamento de Asuntos Internos el 1 de enero.

"Sres. Djokovic entendió que tenía derecho a entrar en Australia y Victoria y competir en el Abierto de Tenis de Australia ", escribieron los abogados. La presentación de 35 páginas se publicó el sábado.

Djokovic ha estado confinado desde el 5 de enero en un hotel utilizado para detener a refugiados y solicitantes de asilo, luego de que su visa fuera revocada cuando aterrizó en Melbourne.

Una audiencia virtual en el Circuito Federal y Tribunal de Familia de Australia está programada para el lunes en Melbourne para decidir si se permitirá la entrada al gran tenista. Un fallo en su contra podría llevarlo a ser deportado, arruinando su oportunidad de lograr una 21ª victoria récord de Grand Slam.

SÁBADO 8 DE ENERO

11:30 El Ministerio de Salud informó el sábado las nuevas cifras de contagios por Covid-19 en el país, en la que destaca 4.380 casos nuevos de coronavirus, con una positividad nacional de 5,30% en las últimas 24 horas y en la Región Metropolitana de 6%.

"Hoy informamos la cifra de casos nuevos más alta desde el 27 de junio del año pasado: 4.380. Se mantiene el alza que se viene manifestando desde hace algunas jornadas, aunque con un escenario sanitario muy diferente a esa fecha. Hoy son 375 los pacientes conectados a ventilación mecánica con 1.725 camas críticas ocupadas, mientras que, para el 27 de junio, 2.625 personas se encontraban en ventilación mecánica con 4.216 camas críticas ocupadas", dijo el ministro de Salud, Enrique Paris.

Con este nuevo reporte, la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 1.825.417. De ese total, 11.732 pacientes se encuentran en etapa activa.

En relación al total de personas fallecidas, el organismo informó que en las últimas 24 horas se registraron 19 decesos por causas asociadas al Covid-19. Por lo tanto, el número total de víctimas fatales sube a 39.251.

07:00 Desde Boris Johnson hasta Emmanuel Macron, los líderes europeos persiguen cada vez más a los antivacunas a medida que la batalla contra la variante omicron profundiza la fatiga pandémica de la región. Los funcionarios están centrando las restricciones en las personas no vacunadas en lugar de recurrir a medidas drásticas generalizadas.

Australia reportó más de 100,000 nuevos casos de Covid-19 por primera vez en un solo día, ya que se incluyó una acumulación de resultados de pruebas caseras en el recuento y los estados comenzaron a reintroducir restricciones para ayudar a los hospitales afectados por la variante omicron de rápida propagación. El país canceló la visa de la estrella del tenis visitante Novak Djokovic, quien está apelando la decisión alegando que ya tenía a Covid hace tres semanas.

Hong Kong ordenó a muchos de sus propios funcionarios ponerlos en cuarentena debido a una posible exposición a Covid, en medio de un escándalo por una gran fiesta de cumpleaños a la que asistieron a pesar de las advertencias del gobierno. Es posible que la última ronda de bordillos de la ciudad se prolongue una semana más. En el Reino Unido, un panel de expertos advirtió al gobierno que aún no se necesita una cuarta ronda de vacunaciones.

VIERNES 7 DE ENERO

14:00 Citigroup Inc. es el primer banco importante de Wall Street en imponer un estricto mandato de vacunación Covid-19: recibir una inyección o enfrentar el despido. Con su fecha límite acercándose rápidamente, la empresa se está preparando para la acción, informó Bloomberg.

Los trabajadores de oficina que no cumplan antes del 14 de enero serán puestos en licencia sin goce de sueldo y un mensaje al personal visto por Bloomberg dijo que su último día de empleo llegará a fin de mes. Si bien algunos de los empleados serán elegibles para ciertos pagos de bonificación de fin de año, tendrán que firmar un acuerdo que establece que no emprenderán acciones legales contra la empresa para recibir los fondos, dijo la empresa en el mensaje.

"Puede solicitar otros puestos en Citi en el futuro, siempre que cumpla con la política de vacunación de Citi", dijo la compañía en el memorando.

11:00 Este viernes, el Ministerio de Salud dio cuenta de las nuevas cifras de contagios por Covid-19 en el país, en la que destaca 3.799 casos nuevos de coronavirus, con una positividad nacional de 4,75% en las últimas 24 horas y en la Región Metropolitana de 5%.

Con este nuevo reporte, la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 1.821.071. De ese total, 14.405 pacientes se encuentran en etapa activa.

En relación al total de personas fallecidas, el organismo informó que en las últimas 24 horas se registraron 25 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. Por lo tanto, el número total de víctimas fatales sube a 39.232.

07:00 La actual ola de Covid-19 que envuelve a Francia podría alcanzar su punto máximo en unos 10 días, dijo el profesor Alain Fischer, funcionario responsable de la estrategia de vacuna contra el Covid en el país galo.

"Creo que estamos llegando a la cima de esta nueva ola", dijo Fischer a LCI TV, y agregó que este peak podría ocurrir "principalmente hacia el comienzo de la segunda quincena de enero, por lo que, si lo solucionamos, sería alrededor de 10 días ".

Francia reportó 261.481 nuevas infecciones por coronavirus el jueves, menos que el récord de más de 332.000 establecido el miércoles, pero el promedio móvil de siete días de nuevos casos aumentó por encima de 200.000 por primera vez desde el inicio de la crisis de salud.

El Ministerio de Salud francés también informó 204 nuevas muertes, lo que eleva el recuento total de fallecidos por Covid-19 a más de 125.000.

El presidente francés, Emmanuel Macron, confía en que suficientes personas tomarán inyecciones de refuerzo de la vacuna Covid para mitigar los efectos del virus y, por lo tanto, permitirán que se evite imponer nuevas restricciones importantes para abordar la pandemia.

JUEVES 6 DE ENERO

18:00 El Ministerio de Salud de Argentina informó un récord de 109.608 casos de Covid en las últimas 24 horas, en un ascenso epidemiológico que no parece dar tregua. La autoridad trasandina indicó además que se habían registrado 40 decesos en el último día.

Argentina ha admitido esta semana que el "volumen" de la cantidad de casos "tiene impacto en los centros de testeos y en las actividades laborales", debido a que los pacientes no necesitan internación pero sí quedarse aisladoautoridad trasandina confirmó 40 decesos en el último día.

13:48 El presidente Sebastián Piñera anunció que el calendario de vacunación para la colocación de la cuarta dosis de refuerzo iniciará el próximo 10 de enero, con las personas inmunocomprometidas de 12 años o más, que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 12 de septiembre de 2021.

El mandatario indicó que el programa de vacunación continuará el 7 de febrero, con las personas de 55 años o más que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 15 de agosto 2021, dando prioridad a quienes presenten alguna enfermedad crónica.

Por último, exhortó a las personas rezagadas que no han recibido ninguna dosis o no han completado el cuadro de vacunación a que acudan a los centros de salud autorizados.

Respecto a los cambios del Plan Paso a Paso, el Ministerio de Salud informó que las comunas Arica, Pozo Almonte, Lebu y Curanilahue retroceden a Preparación, a partir del sábado 8 de enero a las 5:00am.

11:17 Este jueves, el Ministerio de Salud informó 3.134 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 3,84% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 74.438 exámenes, PCR y test de antígeno. Mientras tanto, la positividad en la Región Metropolitana se mantiene en 4%.

Con este nuevo balance, la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con coronavirus en el país alcanza a las 1.817.300. De ese total, 12.569 pacientes se encuentran en etapa activa.

En cuanto a los decesos, en las últimas 24 horas se registraron 30 fallecidos por causas asociadas al Covid-19, por lo que el número total de víctimas fatales asciende a 39.207.

07:00 La variante ómicron se ha afianzado en la Unión Europea, donde los casos diarios de coronavirus superaron el millón el miércoles por primera vez desde el inicio de la pandemia, informó Bloomberg.

Aunque los síntomas deómicron son en gran parte relativamente leves, los gobiernos todavía están preocupados por la presión sobre los hospitales y los servicios de salud en general, y han intensificado las medidas, así como el tono en el lenguaje, para obligar a las personas a vacunarse.



04:00 El Consejo de Ministros de Italia aprobó la vacunación obligatoria contra el coronavirus para mayores de 50 años, una medida que busca aliviar la presión hospitalaria y controlar los contagios para proteger a la población.

El primer ministro, Mario Draghi, señaló en la reunión con los ministros la necesidad de que la población se inmunice para controlar la pandemia. "Las medidas de hoy quieren preservar el buen funcionamiento de los hospitales y, al mismo tiempo, mantener abiertas las escuelas y las empresas. Queremos frenar el crecimiento de la curva de contagios y empujar a los italianos que aún no se han vacunado a que lo hagan", dijo Draghi, según fuentes del gobierno.

MIÉRCOLES 5 DE ENERO

16:30 Lima Metropolitana y Callao pasan a nivel de alerta sanitaria alto en Perú, según dispuso el gobierno de Pedro Castillo ante la tercera ola de contagios por Covid-19 que vive el país andino.

De acuerdo a la plataforma digital oficial de Perú, el nivel de alerta sanitaria alto implica la "inmovilización social obligatoria estricta" de lunes a domingo desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente.

Perú registra un promedio semanal de 130,86 casos diarios por millón de habitantes, un salto significativo desde los 42 registrados a fines de diciembre, mientras que Chile registra actualmente un promedio semanal de 78,47 infectados diarios por millón de habitantes, según Our World in Data.

12:20 Este miércoles, el Ministerio de Salud reportó 1.858 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 3,2% en las últimas 24 horas a nivel nacional y en la Región Metropolitana de 4%.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 alcanza a las 1.814.188, desde que empezó la pandemia. De ese total, 10.677 pacientes se encuentran en etapa activa.

En relación al número de fallecidos por causas asociadas al coronavirus, en las últimas 24 horas se registraron 3 víctimas fatales. El número total de decesos asciende a 39.177.

10:30 El Ministerio de Salud de Argentina reconoció este miércoles que el "volumen" de la cantidad de casos "tiene impacto en los centros de testeos y en las actividades laborales", debido a que los pacientes no necesitan internación pero sí quedarse aislados en medio de un brote récord de más de 80 mil contagios diarios de coronavirus y una variante ómicron que crece en el país por sobre otras cepas, informó El Cronista.

Sin embargo, desde la cartera matizaron al explicar que la mayoría de los contagiados de Covid-19 cursa la enfermedad con síntomas leves.

"El paradigma es diferente entre el Covid con vacunas y sin vacunas. Tenemos que ver cómo está la tensión en el sistema sanitario. Pero hay que estar atentos y evaluar no sólo el número de casos, que son mayoritariamente leves, sino que en el volumen pueden tener un impacto y eso hay que estar midiéndolo continuamente", sostuvo el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Castelli.

7:50 El presidente francés, Emmanuel Macron, uso un duro término informal para decir que quiere "fastidiar" a los no vacunados, en un comentario coloquial y cortante que provocó la condena de la oposición a menos de 4 meses de las próximas elecciones presidenciales. Según Reuters, Macrón usó la expresión "emmerder", de "merde" (mierda), que también puede traducirse como "enervar" y es considerada como "muy informal" por el diccionario francés Larousse y provocó críticas inmediatas de sus rivales en las redes sociales.

"A los no vacunados, realmente quiero fastidiarlos. Y así vamos a seguir haciéndolo, hasta el final. Esa es la estrategia", dijo Macron al diario Le Parisien en una entrevista publicada a última hora del martes.

Francia puso en marcha el año pasado un pase sanitario que impide entrar en restaurantes, cafés y otros locales a las personas que no tengan un test de PCR o una prueba de vacunación. El gobierno quiere que sólo los vacunados tengan acceso al pase sanitario.

"No voy a mandar (a los no vacunados) a la cárcel, no voy a vacunar a la fuerza. Así que hay que decirles que, a partir del 15 de enero, ya no podrán ir al restaurante, no podrán tomar un café, ir al teatro, al cine", indicó.

07:00 Hong Kong está imponiendo nuevas medidas estrictas de control de virus por primera vez en casi un año, ya que la variante ómicron altamente transmisible se filtra en la comunidad y amenaza con provocar una ola invernal. La ciudad prohibirá comer después de las 6 p.m., cerrará algunos lugares, incluidos bares y gimnasios, eliminará los eventos a gran escala y detendrá todos los vuelos desde ocho países, dijo la directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, en una sesión informativa el miércoles, citada por Bloomberg.

Las nuevas reglas vuelven a las restricciones de distanciamiento social que estaban vigentes hace un año y se suavizaron después del Año Nuevo chino en 2021, cuando las infecciones estaban disminuyendo. Los ocho países desde los que no se permitirá la llegada de personas o vuelos durante las próximas dos semanas son Australia, Canadá, Francia, India, Pakistán, Filipinas, el Reino Unido y los Estados Unidos, lugares con la peor propagación de omicron en la actualidad, dijo Lam.

MARTES 4 DE ENERO

16:00 Canciller Andrés Allamand dio positivo por Covid-19 en Estados Unidos. El diagnóstico del ministro fue informado a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El comunicado dice lo siguiente: "El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que el Canciller Andrés Allamand resultó positivo al test de coronavirus. Al momento de ser notificado de su contagio, el Canciller se encontraba en Estados Unidos, haciendo uso de su feriado legal. El Secretario de Estado se encuentra sin síntomas, cumpliendo con la normativa sanitaria vigente. En su reemplazo, asumió como Ministra (s) la Subsecretaria de Relaciones Exteriores Valdivia".

12:25 En un nuevo reporte sobre el avance del coronavirus en el país, el Ministerio de Salud informó 1.058 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 3,80% en las últimas 24 horas a nivel nacional y en la Región Metropolitana de 4%.

Hasta el momento, la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 1.812.348.

En cuanto a los decesos, en las últimas 24 horas se registró 1 persona fallecida por causas asociadas al coronavirus. Así, el número total de víctimas fatales asciende a 39.174 en el país.

10:50 Una cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 quintuplica los anticuerpos una semana después de la administración de la inyección, dijo el martes el primer ministro israelí, Naftali Bennett, citando los resultados preliminares de un estudio israelí.

"Una semana después de la cuarta dosis sabemos con un grado más alto de certidumbre que es segura", dijo en el Centro Médico Sheba, que está administrando una segunda dosis de refuerzo en un ensayo entre su personal, en medio de un aumento a nivel nacional de las infecciones de la variante ómicron.

"La segunda noticia es que sabemos que una semana después de la administración de una cuarta dosis se quintuplica la cantidad de anticuerpos en la persona vacunada", dijo a los medios, citado por Reuters. "Lo más probable es que esto implique un aumento significativo contra la infección y (...) la hospitalización y los síntomas (graves)", dijo Bennett.

10:30 Las pérdidas aseguradas de US$ 44.000 millones por el Covid-19 hasta ahora equivalen a la tercera mayor pérdida por catástrofe después del huracán Katrina y los atentados del 11 de septiembre, dijo el martes el corredor de seguros Howden.

Sin embargo, las proyecciones iniciales de más de US$ 100.000 millones de pérdidas aseguradas por Covid-19 parecen ahora "improbables", dijo Howden en un informe sobre las renovaciones de reaseguros. Las tarifas del reaseguro de catástrofes de bienes aumentaron un 9% el 1 de enero, lo que supone su mayor subida anual desde 2009, según Howden.

07:30 Más de 1 millón de personas en Estados Unidos fueron diagnosticadas con Covid-19 el lunes cuando un tsunami de ómicron sigue inundando todos los aspectos de la vida estadounidense diaria.

La variante altamente mutada llevó el número de casos en EEUU al mayor, por un amplio margen, que cualquier país haya reportado. El número del lunes es casi el doble del récord anterior de alrededor de 590.000 establecido hace solo cuatro días en EEUU, que a su vez se duplicó con respecto a la semana anterior.

También es más del doble del recuento de casos visto en cualquier otro lugar en cualquier momento desde que comenzó la pandemia hace más de dos años. El número más alto fuera de Estados Unidos se produjo durante el aumento del delta en India, cuando más de 414.000 personas fueron diagnosticadas el 7 de mayo de 2021.

LUNES 3 DE ENERO

11:30 Este lunes, el Ministerio de Salud informó la detección de 1.005 casos nuevos de Covid-19. De esta manera, la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con coronavirus en el país alcanza a las 1.811.297.

Respecto a los decesos, en las últimas 24 horas se registraron 11 fallecidos por causas asociadas al COVID-19, por lo que el número total de fallecidos asciende a 39.173.

La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 3,69% y en la Región Metropolitana es de 4%, con 26.554 exámenes PCR y test antígeno realizados en todo el territorio nacional.

En relación con las modificaciones del Plan Paso a Paso, que comenzarán a regir desde este miércoles 05 de enero a las 5:00am, el organismo anunció que ocho comunas avanzarán de fase: siete a Apertura Inicial (Fase 4) y una a Preparación (Fase 3); mientras que 19 retrocederán, de ellas 15 van a Preparación y cuatro a Transición (Fase 2).

En concreto, los cambios quedaron de la siguiente manera:

Avanzan a Apertura Inicial: Futrono, Río Bueno, Frutillar, Chaitén, Puyehue, Los Muermos, Puerto Octay.

Avanzan a Preparación: Calbuco.

Retroceden a Preparación: Iquique, Alto Hospicio, Tocopilla, Concón, Valparaíso, Viña del Mar, Quilaco, Temuco, Padre Las Casas, Chonchi, Hualaihué, Quinchao, Quellón, Puqueldón, Punta Arenas.

Retroceden a Transición: Chañaral, Tirúa, Corral, Lago Ranco.

07:00 Un récord de 10 millones de personas fueron diagnosticadas con Covid-19 en los siete días hasta el domingo, casi el doble del máximo semanal anterior de la pandemia, a medida que ómicron se propaga por todo el mundo, informó Bloomberg. Las muertes semanales continuaron cayendo.

Rusia informó el número más bajo de casos desde junio, mientras que Alemania está sopesando nuevas medidas ante el aumento de infecciones. En Hong Kong, el ritmo de las vacunaciones se aceleró incluso cuando el gobierno de la ciudad negó los rumores de que cerrará las fronteras o suspenderá las cenas en restaurantes. China informó de 101 nuevos casos de Covid, principalmente en Xi'an, donde algunos residentes se quejaron de la falta de acceso a los alimentos.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que dio positivo por Covid y planea ponerse en cuarentena en casa durante cinco días, asistiendo a las reuniones virtualmente cuando sea posible.

DOMINGO 2 DE ENERO

18:30 Este domingo se cancelaron más de 4.000 vuelos en todo el mundo, más de la mitad de ellos en Estados Unidos, debido a la meteorología adversa y un aumento de casos de coronavirus por la variante Ómicron.

Los vuelos cancelados incluían más de 2.400 que entraban, salían u operaban dentro de Estados Unidos, según el sitio web FlightAware.com. A nivel mundial, más de 11.200 vuelos fueron atrasados.

Entre las aerolíneas con más cancelaciones estaban SkyWest y SouthWest, con 510 y 419 suspensiones respectivamente, según FlightAware.

Las fiestas de Navidad y Año Nuevo suelen ser una época de gran tráfico aéreo, pero la rápida propagación de ómicron ha provocado un fuerte aumento de las infecciones por Covid-19, obligando a las aerolíneas a cancelar vuelos por cuarentenas de sus pilotos y su personal de cabina.

15:30 El ministerio israelí de Sanidad aprobó hoy el uso de la pastilla antiviral contra la covid-19 de la empresa farmacéutica estadounidense Merck y anunció la firma de un contrato para recibir la primera remesa.

Israel ha comenzado también a administrar el fármaco Paxlovid, la píldora de Pfizer, con el fin de incluir los tratamientos en la estrategia para combatir la pandemia, además de la vacunación.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA en inglés) autorizó en diciembre el uso de emergencia de esta pastilla, conocida también como molnupiravir o lagevrio, que reduce las hospitalizaciones y muertes por covid en casi un 30%.

El tratamiento fue autorizado en adultos en riesgo que deberán comenzar el tratamiento de cápsulas durante los primeros cinco días en los que hayan presentado síntomas de leve a moderados.

13:00 En una entrevista con Mesa Central, el ministro de Salud, Enrique Paris, dio a conocer que a partir del mes de enero "vamos a comenzar con la cuarta dosis". El refuerzo será administrado en un comienzo para personas "con inmunodeficiencia, personas mayores y trabajadores de la salud", dijo.

El jefe de la cartera además habló sobre su preocupación por la nueva variante del Covid-19, Ómicron, y explicó que podríamos llegar a los seis mil casos diarios con esta cepa.

"Creo que nosotros vamos a tener un aumento de casos debido a la variante Ómicron, que es muy contagiosa, más que Delta", aseguró Paris.

El Ministro aclaró también, que en nuestro país existen tres casos comunitarios de la nueva variante del coronavirus y que "más del 95% de los casos de Ómicron en Chile son viajeros".

12:00 Israel detectó su primer caso de contagio simultáneo de Covid-19 y virus de la gripe, conocido como "flurona", en un mujer embarazada sin vacunar, confirmó hoy a EFE el Ministerio de Sanidad israelí.

La mujer fue dada de alta el pasado 30 de diciembre después de ser tratada por síntomas leves derivados de esta doble infección, añadió el digital Times of Israel.

Los casos por "flurona" fueron detectados por primer vez en Estados Unidos durante el primer año de pandemia de coronavirus.

Expertos del Ministerio de Sanidad creen que hay casos similares, todavía no identificados, cuando el país registra casi dos mil personas hospitalizadas por gripe, al tiempo que aumentan los positivos de coronavirus por la variante ómicron.

11:00 En un nuevo balance sobre la situación del Covid-19 en nuestro país, el Ministerio de Salud informó 1.921 nuevos casos, con una positividad de 3,15% a nivel nacional y de 3% en la Región Metropolitana.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con el virus en el país alcanza hasta este domingo 1.810.302.

En cuanto a los fallecidos, en las últimas 24 horas se registraron 22 víctimas fatales, por lo que el número total de decesos asciende a 39.162 en total.

10:27 El argentino Leo Messi es uno de los cuatro jugadores de la plantilla que han dado positivo en los test de covid tras la vuelta de vacaciones, según confirmó el París Saint-Germain (PSG) este domingo.

"Los cuatro jugadores positivos de covid-19 son Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala. Todos están respetando actualmente el aisalmiento y el protocolo sanitario adaptado", indicó el PSG.

El París Saint Germain volvió este fin de semana a los entrenamientos y este lunes a la competición, en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia, contra el Vannes, de cuarta categoría

09:40 El ministro alemán de Sanidad, Karl Lauterbach, espera que este mes se autorice de emergencia la pastilla anticovid de Pfizer, para el tratamiento de cuadros graves por coronavirus y de la que el país ya se ha asegurado un millón de unidades.

"Confío en que hasta finales de este mes habremos cerrado el paquete necesario para ello, es decir, que hayamos recibido suministros del medicamento y hayamos logrado una autorización de emergencia", dijo en declaraciones a la edición dominical de "Welt".

Según el ministro, el Instituto Federal de Medicamentos y Dispositivos Médicos (BfArM) está preparando actualmente una autorización de emergencia nacional, de manera que Alemania pueda utilizar Paxlovid incluso antes de que la Autoridad Europea del Medicamento (EMA) autorice la pastilla.

SÁBADO 1 DE ENERO

08:00 A medida que la variante ómicron recorre Estados Unidos, los casos diarios de Covid están alcanzando niveles inauditos en el país, cruzando la marca del medio millón y solo se espera que aumenten mucho más. En Boston, los niveles de coronavirus medidos en las aguas residuales están aumentando a más del cuádruple del aumento del invierno pasado, informó Bloomberg. En Miami, más de una cuarta parte de las personas dan positivo por Covid. Y un líder médico de San Francisco estima que, según las pruebas de su hospital, una de cada 12 personas en la ciudad sin síntomas de Covid realmente tiene el virus.

Algunas proyecciones apuntan a un máximo de más de un millón de casos por día a mediados de enero. "Eso me parece totalmente plausible, dado que ya estamos en casi 600.000", dijo Sam Scarpino, director gerente de vigilancia de patógenos en el Instituto de Prevención de Pandemias de la Fundación Rockefeller.

En el lado positivo, las hospitalizaciones y las muertes han aumentado más lentamente, y queda por ver si el número de víctimas de ómicron alcanzará niveles de aumentos anteriores. Hasta ahora, la variante parece causar de forma natural una enfermedad menos grave, y la inmunidad generalizada, ya sea por vacunas o infecciones previas, también ha sido de vital importancia.

VIERNES 31 DE DICIEMBRE

15:30 El regulador del Reino Unido aprobó la píldora antiviral de Pfizer Inc., pocas semanas después de aprobar el tratamiento oral de su rival Merck & Co. El medicamento de Pfizer, Paxlovid, fue autorizado para su uso en personas mayores de 18 años con Covid leve a moderado y al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad grave, dijo el viernes la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido, citada por Bloomberg.

11:20 Este viernes, el Ministerio de Salud informó 1.831 casos nuevos de Covid-19, con una positividad nacional de 2,85%, mientras que en la Región Metropolitana fue de 2%.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con coronavirus en el país alcanza a las 1.806.494.

En cuanto a las personas fallecidas a causa del virus, en las últimas 24 horas se registraron 19 víctimas fatales. El número total de decesos asciende a 39.115.

07:00 El número de casos nuevos reportados a nivel mundial el jueves superó los dos millones por primera vez desde que comenzó la pandemia, informó Bloomberg. Fue el cuarto día consecutivo de más de un millón de casos, un nuevo récord alcanzado a principios de semana.

A horas del término del año, las cancelaciones de vuelos de aerolíneas ya se están acumulando en Estados Unidos, con 1.125 vuelos cancelados debido a que el aumento de casos de coronavirus obstaculizó la dotación de personal. Las tormentas invernales amenazaron con perturbar aún más los viajes durante el fin de semana de Año Nuevo.

Hong Kong informó sus primeros casos de propagación comunitaria en casi siete meses, y China pidió restricciones aún más estrictas para controlar un brote en Xi'an, señalando los desafíos de mantener la línea Covid Zero contra la propagación de ómicron.

JUEVES 30 DE DICIEMBRE

16:40 Argentina despide el 2021 sin grandes restricciones por Covid-19, aunque tampoco están previstas celebraciones masivas para fin de año y el propio presidente, Alberto Fernández, aclaró que el objetivo está puesto en profundizar en la vacunación.

"En la medida en que nos vacunemos, todo va a ser más fácil de llevar", expresó el mandatario argentino durante un brindis de fin de año con periodistas en Casa Rosada (sede del Poder Ejecutivo).

Fernández es consciente de que el número de contagios por coronavirus sigue creciendo en el territorio ante la expansión de la segunda ola y el comienzo de la tercera, a excepción de la prórroga por la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2022 no habrá nuevas limitaciones.

14:00 Italia comunicó este jueves que en las últimas 24 horas registró 126.888 nuevos contagios de coronavius y 156 muertos, y la tasa de positividad (porcentaje de positivos entre todos los test realizados) ha subido al 11 %, del 9,5 % del miércoles.

El Ministerio de Sanidad italiano comunicó estos datos y dijo que el país roza ya los 6 millones de contagiados totales desde febrero del 2020 y ha superado los 137.200 muertos.

Este jueves se han realizado 1,1 millones de pruebas de coronavirus y la región que más casos nuevos ha comunicado ha sido Lombardía (norte), con 39.152, seguida de Toscana (centro), que ha reportado 15.830.

15:00 España volvió a registrar este jueves un nuevo récord de contagios de coronavirus con 161.688 positivos más en 24 horas, lo que eleva la incidencia hasta los 1.775 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, según los últimos datos oficiales.

Es el décimo día consecutivo que el Ministerio español de Sanidad notifica las cifras de contagios más altas de toda la pandemia, lo que confirma que la curva de la sexta ola sigue en plena expansión.

Con estos datos el país se prepara para afrontar las celebraciones de fin de año, con limitaciones de horarios y aforos en la mayoría de las regiones.

11:30 En el reciente balance del Ministerio de Salud respecto al avance del coronavirus en el país, registró 1.813 casos nuevos, llegando a 1.804.682 contagios desde que inició la pandemia. Además lamentó 33 fallecidos, por lo que la cifra de víctimas fatales alcanza un total de 39.096 personas.

La máxima autoridad sanitaria indicó que se realizaron 60.999 exámenes PCR en las últimas 24 horas, lo que implicó una positividad de 2,5% en todo el país y 2% en la Región Metropolitana.

En cuanto al Plan Paso a Paso, el organismo anunció los siguientes cambios, que se harán efectivos a partir del sábado 1 de enero de 2022, a las 5:00am: las comunas Santa Bárbara, Coyhaique y Teodoro Schmidt avanzan a apertura inicial; San Pablo y Llanquihue avanzan a preparación; Máfil y Los Lagos retroceden a preparación; y Cañete retroceden a transición.

07:00 El número de casos de Covid-19 se disparó un 32% a un récord de 1,73 millones el miércoles, marcando el tercer día consecutivo con más de un millón de nuevas infecciones en todo el mundo. Cathay Pacific Airways planea eliminar los vuelos a Hong Kong a medida que la ciudad endurece las reglas de cuarentena para las tripulaciones aéreas, informó Bloomberg.

Países como Italia y Australia están reduciendo sus restricciones de Covid incluso a medida que omicron avanza en un esfuerzo por mantener en funcionamiento los servicios esenciales, respaldar sus economías y permitir que las personas se conecten. Está surgiendo más evidencia de que omicron puede ser menos peligroso, particularmente en personas vacunadas, ya que las muertes por virus en Estados Unidos disminuyeron y una inyección de refuerzo de la vacuna de Johnson & Johnson redujo significativamente las hospitalizaciones en un estudio clave.

El estado más poblado de Australia registró un número récord de infecciones diarias, mientras que los casos graves alcanzaron un máximo en Corea del Sur. Los casos de India aumentaron un 40% con respecto al recuento del día anterior.

MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE

18:00 Argentina alcanzó el miércoles un récord diario de nuevos casos de coronavirus al totalizar 42.032 personas con la enfermedad, superando el anterior máximo de 41.080 casos registrado en mayo, en momentos que el servicio de salud vuelve a verse presionado por la pandemia, según datos compilados por Reuters.

El Ministerio de Salud señaló que en las últimas 24 horas, se registraron 26 muertes. "Estamos en un nivel muy alto de contagios ... en Capital Federal y el Gran Buenos Aires es grave la situación" dijo en declaraciones televisivas el médico Rodrigo Salemi. La nación de 45 millones de habitantes registra desde el inicio de la pandemia 5.556.239 casos y 117.111 fallecidos, según datos oficiales que señalan que se registraron 5.283.910 casos recuperados.

16:00 El Reino Unido notificó el miércoles 183.037 casos de Covid-19, un récord y más de 53.000 más que la anterior cifra más alta registrada sólo un día antes, según las estadísticas del gobierno. El aumento, provocado por la altamente transmisible variante ómicron del coronavirus, coincide también con un incremento del número de pacientes hospitalizados que han dado positivo en las pruebas por Covid-19.

A pesar del creciente número de casos, el primer ministro Boris Johnson ha dicho que no introducirá este año nuevas restricciones en Inglaterra para limitar la propagación de ómicron, que ahora representa el 90% de todas las infecciones comunitarias, según las autoridades sanitarias.

Johnson dijo que el elevado número de personas que han recibido vacunas de refuerzo contra el Covid-19, que ahora asciende a más de 33 millones o cerca del 58% de la población mayor de 12 años, significaba que no había necesidad de nuevas normas antes de las celebraciones de Año Nuevo. "Disfruten del Año Nuevo con sensatez y cautela", dijo. "Tenemos casos ciertamente aumentando, tenemos muchos casos de ómicron, pero por otro lado podemos ver los datos sobre la relativa suavidad de ómicron".

12:00 Aumenta presencia de niños infectados con ómicron en hospitales de Estados Unidos. La expansión de la nueva variante a lo largo de EEUU está generando un mayor número de niños en los recintos hospitalarios, dijo al medio MSNBC Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, su sigla en inglés).

"La mayoría de esos niños aún no están vacunados", observó la científica, haciendo un llamado a efectivamente vacunar a los niños.

Walensky agrega que la mayor parte de los niños afectados aparece en los hospitales buscando atención médica por razones distintas al Covid-19 y marca positivo en los test protocolares para detectar el virus, aunque pocos necesitan ser derivados a camas críticas.

11:00 Este miércoles, el Ministerio de Salud dio cuenta de las nuevas cifras de contagios por Covid-19 en el país, en las que resalta un total de 1.295 casos, durante las últimas 24 horas. En este sentido, el número de contagiados totales asciende a 1.802.891, desde que inició la pandemia.

En relación con el número de fallecidos, el organismo reportó 4 víctimas fatales vinculadas con el coronavirus, por lo que la cifra total sube a 38.900.

La positividad es de 2,21% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 43.354 exámenes, PCR y test de antígeno; mientras que en la Región Metropolitana es de 2%.

07:00 Dos años después de que aparecieran por primera vez informes de una neumonía misteriosa en Wuhan, la pandemia no muestra signos de disminuir, y la variante omicron empuja los casos de Covid-19 en todo el mundo por encima de 1 millón por segundo día consecutivo.

Los Países Bajos requerirán que los viajeros que lleguen de Estados Unidos se pongan en cuarentena por hasta diez días. Las pruebas rápidas que se utilizan ampliamente para detectar infecciones pueden pasar por alto algunos casos de omicron, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU.

Las hospitalizaciones por Covid están aumentando desde Nueva Gales del Sur hasta el estado de Nueva York, presionando a los sistemas de salud. Sin embargo, en general, omicron parece estar provocando una tasa más baja de hospitalizaciones. En Xi'an, China, un brote disminuyó después de que se pidió a los residentes que permanecieran en el interior y se prohibió conducir.

MARTES 28 DE DICIEMBRE

17:00 Francia informó el martes un récord de 179.807 nuevos casos confirmados de coronavirus en un período de 24 horas, una de las cifras diarias más altas en todo el mundo desde el inicio de la pandemia.

Es el mayor número de nuevas infecciones diarias en Europa, según los datos de Covidtracker.fr.

Desde el inicio de la pandemia, solo Estados Unidos y la India han informado nuevos casos diarios promedio superiores a 200.000. El lunes, Estados Unidos informó más de 505.000 contagios.

15:00 La variante omicron está causando una proporción cada vez mayor de infecciones por coronavirus en los EEUU, aunque su ascenso al dominio ha sido menos profundo de lo que indicaban las estimaciones anteriores, según un modelo federal actualizado.

Omicron representó aproximadamente el 58,6% de los casos de virus secuenciados en EEUU. En la semana que finalizó el 25 de diciembre, mostró el modelo Nowcast de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades el martes, frente al 22,5% estimado de la semana anterior. La variante delta, una vez dominante, representó el 41,1% de los casos en el período más reciente, según los CDC.

La cifra de la semana anterior marca una revisión sustancial de una estimación anterior, que decía que la variante omicron era responsable del 73% de las infecciones secuenciadas.

13:00 Científico de Oxford sostiene que la sintomatología de la variante ómicron "no es la misma enfermedad que veíamos hace un año" y efectivamente es menos grave que las anteriores cepas.

John Bell, inmunólogo de la Universidad de Oxford, defendió en el programa Today de BBC Radio 4 la postura de que los efectos de ómicron resultan ser menos graves y agregó que los actuales pacientes hospitalizados se recuperan en menos tiempo, lo que refuerza anteriores informes que apuntan hacia la misma tesis.

"Las horribles escenas que vimos hace un año son historia, en mi opinión, y creo que deberíamos estar seguros de que es probable que continúe así", afirmó Bell, haciendo referencia a la sobreocupación de camas críticas y masivos decesos causados por cepas anteriores.

El experto hizo sus comentarios luego de que el gobierno británico informara que no impondrá restricciones más estrictas contra el virus en Inglaterra durante la semana que queda de 2021.

12:00 Este martes, el Ministerio de Salud informó un total de 770 casos nuevos de COVID-19, por lo que la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con coronavirus en el país llega a 1.801.795.

En cuanto a los decesos, en las últimas 24 horas se registraron 3 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de víctimas fatales asciende a 39.059.

La positividad es de 2,78% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 24.302 exámenes, PCR y test de antígeno; mientras que la positividad diaria en la Región Metropolitana es de 2%.

09:00 Los casos locales de coronavirus en China aumentaron por cuarto día y la mayoría de las infecciones se registraron en Xi'an, una ciudad del noroeste del país que ha confinado a sus 13 millones de habitantes. Xi'an notificó 175 casos sintomáticos el lunes, frente a los 150 del día anterior. Todavía no se ha anunciado ningún contagio de ómicron entre los más de 800 casos confirmados en Xi'an desde el 9 de diciembre.

El número de casos en Xi'an es pequeño en comparación con muchos cúmulos en otros países, pero las autoridades chinas han impuesto duras restricciones a los viajes dentro de la ciudad y para salir, en línea con las directrices nacionales para contener de forma inmediata cualquier brote de Covid-19.

Algunos residentes de Xi'an estaban ansiosos por saber cuándo podrán volver a abastecerse de productos de primera necesidad, como verduras, ya que las autoridades prohibieron a la gente salir a comprar durante una nueva ronda de pruebas masivas que comenzó el lunes.

07:00 Los casos de virus en todo el mundo alcanzaron un récord diario de 1,44 millones de infecciones el lunes, dos años después de la aparición del virus que muchos esperaban que ya fuera pasajero.

Las autoridades de sanitarias de Estados Unidos redujeron el tiempo de aislamiento recomendado para los estadounidenses con Covid-19 de 10 a cinco días, un cambio importante en las pautas a medida que la variante omicron se extiende por todo el país. Anthony Fauci, el principal asesor médico del presidente Joe Biden, indicó su apoyo para que las vacunas sean un requisito para los vuelos nacionales.

El gobierno de Hong Kong, en tanto. está considerando hacer que las vacunas sean obligatorias en la escuela y otros lugares, según informes de los medios. La ciudad puede comenzar la prueba de reabrir gradualmente sus fronteras con el resto del mundo y reducir significativamente el tiempo de cuarentena una vez que la tasa general de vacunación se acerque al 90%, escribieron expertos de la Universidad de Hong Kong.

LUNES 27 DE DICIEMBRE

19:00 El primer ministro de Francia, Jean Castex, anunció una batería de nuevas medidas aprobadas por el Gobierno con vistas a hacer frente al empeoramiento de la situación epidemiológica por el coronavirus, que obligará a los empleados a teletrabajar entre tres y cuatro días durante las próximas tres semanas.

Al término del Consejo de Ministros extraordinario celebrado este lunes, Castex también ha indicado que no habrá toque de queda, por lo que se mantienen las celebraciones, y que el regreso a las clases se mantendrá para el próximo 3 de enero. Castex, sin embargo, ha llamado a "limitar las grandes fiestas y cenas" la última noche del año.

Por otro lado, el Ejecutivo ha aprobado que el tiempo de refuerzo de la vacunación se reduzca a tres meses después de la última dosis a partir de mañana, al tiempo que han advertido la posibilidad de aplicar una cuarta dosis de la vacuna para hacer frente a la enfermedad.

En cuanto a las mascarillas, finalmente se ha decidido que será obligatorio su uso "en todos los núcleos urbanos" donde las autoridades locales lo consideren, a la par que se ha limitado el aforo de las reuniones al aire libre, donde podrán participar hasta 5.000 personas.

15:00 Más de 1,6 millones de personas que aún no han recibido su dosis de refuerzo contra el Covid-19 sufrirán restricciones de movilidad si no se la aplican antes del 1 de enero.

"Hoy hay 1.627.165 personas que estarían quedando con su Pase de Movilidad inhabilitado desde el 1 de enero, ya que no han recibido su dosis de refuerzo a más de 6 meses desde de la segunda dosis", alertó en rueda de prensa el ministro de Salud, Enrique Paris.

En una de las campañas de inoculación más exitosas del mundo, Chile ha distribuido hasta ahora más de 10,1 millones de dosis de refuerzo y el 91,9 % de la población objetivo (cerca de 15 millones de personas) cuenta con una esquema completo de vacunación con dos dosis o dosis única.

Las autoridades anunciaron la semana pasada que a partir de la segunda quincena de febrero comenzarán a aplicar la cuarta dosis de la vacuna.

13:00 Grecia reintrodujo medidas destinadas a frenar la propagación de la pandemia de coronavirus en medio de la preocupación de que el aumento de casos acumulará presión sobre el sistema de atención médica de la nación.

Hasta el 50% de todos los empleados del sector público y privado tendrán que trabajar desde casa entre el 3 y el 16 de enero, dijo el lunes el ministro de Salud, Athanasios Plevris. El gobierno también ordenó que los restaurantes, bares, cafés y clubes nocturnos cerraran a la medianoche.

La variante ómicron ahora parece estar en Grecia en gran medida "y especialmente en la región de Ática", que abarca la ciudad capital de Atenas, dijo Plevris. Las autoridades esperan que la variante altamente transmisible se convierta en dominante durante los próximos 15 días.

11:00 Este lunes, el Ministerio de Salud reportó 760 nuevos casos de contagio de coronavirus. Así, la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 1.801.033.

En relación con los decesos, en las últimas 24 horas se registraron 22 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. Por lo tanto, el número total de víctimas fatales asciende a 39.056 en el país.

La positividad nacional de 2,61% y en la Región Metropolitana es de 2%.

En relación con los cambios del Plan Paso a Paso, el Minsal detalló que las comunas de Coronel, Lota, Puyehue, Puerto Octay y Aysén avanzan a preparación; y Freirina, Huasco, Chillán, Chillán Viejo y Perquenco avanzan a apertura inicial.

En cuanto a los retrocesos, la comuna de Chile Chico retrocede a transición; y Caldera, Chañaral, Arauco, Tirúa, Cochrane y Natales retroceden a preparación.

07:00 Casi 2.000 vuelos han sido cancelados y otros 2.700 acumulan retrasos este lunes, centenares de ellos con origen o destino en aeropuertos de China, cuyas autoridades no han indicado si se debe a la aplicación de nuevas medidas de control sanitario ni revelado otros motivos por el momento. El portal especializado FlightAware indica que las cancelaciones se elevan a 1.954 (casi un tercio de ellas en Estados Unidos) y los retrasos, a 2.693.

Por aerolíneas, las dos más afectadas son China Eastern, con 400 operaciones canceladas y 62 retrasos, y Air China, que ha anulado 193 vuelos y tiene demorados otros 23, seguidas por Skywest, Lion Air y United. La también china Shenzhen Airlines ha suspendido 72 operaciones y acumula retrasos en 17.

Por origen, el aeropuerto que acumula más cancelaciones es el internacional de Yakarta (72), con los chinos de Beijing Capital (71), Shenzhen Bao'an (46) y Shanghái Pudong (45) a continuación, aunque también se encuentran en la lista, entre otros, los de Kunming (40), Nanjing (40), Guangzhou (38), Beijing Daxing (32) y el de la ciudad de Xi'an (29), epicentro del último rebrote del coronavirus en China.

DOMINGO 26 DE DICIEMBRE

18:20 Este domingo, Argentina reportó 7.623 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de positivos ascendió a 5.460.042, mientras que los fallecimientos se elevaron a 117.035, tras ser notificadas 15 muertes en las últimas 24 horas.

Argentina atraviesa un aumento en el número de casos, que se intensificó en diciembre y ha escalado en la última semana, y si bien los días del fin de semana las infecciones reportadas suelen ser menores, las cifras marcan un ascenso respecto a los 7.183 positivos notificados el sábado pasado y más que duplican los 3.254 contagios reportados el domingo anterior.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 5.2 millones de personas que se contagiaron y que ya han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos fue este sábado de 820.

Tras meses de situación epidemiológica favorable, en octubre el Gobierno argentino flexibilizó la mayoría de las restricciones sanitarias vigentes hasta entonces, incluyendo la apertura total de las fronteras.

15:00 Cuando se acaba de sobrepasar el simbólico umbral de los 100.000 casos diarios, Francia entró en su quinta oleada de Covid-19 con el temor de una paralización del país por un esperado aumento de las bajas laborales debido a la contagiosidad de ómicron.

En la víspera del Consejo de Ministros que propondrá nuevas reglas para frenar el avance del virus y evitar así "la desorganización" del país proyectada esta semana por el Consejo Científico que asesora al Gobierno, un grupo de sanitarios hizo pública este domingo una carta en la que piden que se postergue la vuelta al colegio, prevista para el 3 de enero de 2022, hasta que la incidencia haya bajado a niveles considerados seguros.

Los 50 profesionales de la salud de diferentes especialidades explicaron que así se evitará que la nueva oleada de covid agrave "el aumento inédito" del síndrome inflamatorio multisistémico entre los más jóvenes, considerado la primera causa del ingreso de los menores en cuidados intensivos.

Según denuncia este grupo, las hospitalizaciones de niños superan ya las de las oleadas precedentes, con más de 800 de menos de 10 años, mientras las de adolescentes se sitúan en las 300, "cifras que no dejan de crecer".

La misiva pretende presionar al Ejecutivo de Emmanuel Macron, muy reticente desde el inicio de la pandemia a cerrar las escuelas por el negativo impacto que acarrea en el desarrollo de los menores y en la organización de las familias.

12:00 Este domingo, el Ministerio de Salud (Minsal) anunció 1.232 casos nuevos de Covid-19, en las últimas 24 horas. De esta forma, el número total de contagios de coronavirus asciende a 1.800.280.

En cuanto al número de víctimas fatales vinculadas con el coronavirus, el organismo registró 21 fallecidos, por lo que la cifra total sube a 39.034.

La positividad a nivel nacional es de 2,13% y en la Región Metropolitana es de 2%, con un total de 4.432 exámenes PCR realizados en la última jornada.

10:00 Según un estudio sobre los riesgos de la cepa elaborado por la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKSHA, por sus siglas en inglés), la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 pierde eficacia en la protección ante la variante ómicron a partir de las diez semanas de su aplicación.

La Agencia, que publica semanalmente un informe con los principales datos de la evolución de la variante, advirtió que los relacionados con la efectividad de la vacuna contra la enfermedad sintomática y la tasa de reinfección confirman "propiedades de evasión inmutaría sustanciales".

Si bien indicó que no hay datos "suficientes" para hacer una evaluación sobre la eficacia en la enfermedad grave para ómicron en comparación con la variable delta, la UKSHA apuntó a que las pruebas preliminares reflejan que "la disminución de la eficacia de la vacuna contra la infección sintomática se produce más rápidamente" con la nueva variante.

"Esto es visible, como se esperaba, pasado el tiempo después de la segunda dosis, y también puede ser así tras la dosis de refuerzo a partir de las diez semanas", aseveró la agencia.

Por otra parte, la UKSHA determinó que en casos de infección de la variante ómicron desciende el riesgo relativo de hospitalización, en comparación con delta, según tres análisis realizados por Reino Unido y cuyos resultados coinciden con datos de Sudáfrica.

SÁBADO 25 DE DICIEMBRE

21:00 La variante de la Covid-19 ómicron ha golpeado al personal de las grandes aerolíneas y provocado la cancelación de casi 5.000 vuelos en todo el mundo durante los días de Nochebuena y Navidad, cuando millones de personas viajan para reunirse con sus familias.

A las 11.00 hora local de la costa este de EEUU (16.00 GMT), ya se habían suspendido 4.900 vuelos en Nochebuena y Navidad, mientras que 15.837 habían sufrido retrasos de última hora, de acuerdo a la empresa estadounidense Flight Aware, especializada en proporcionar datos en tiempo real sobre el tráfico aéreo.

Más de un cuarto de los vuelos cancelados durante Nochebuena y Navidad tenían como destino o punto de partida Estados Unidos, donde los casos han crecido un 50% en la última semana tras el arrollador avance de ómicron.

Nochebuena, uno de los días con más tráfico aéreo del año, empezó con la suspensión de centenares de itinerarios; pero la situación empeoró a medida que avanzaba la jornada y, en Navidad, grandes aerolíneas estadounidenses, como Delta y United, anunciaron más cancelaciones.

En un comunicado, que recoge la agencia Efe, Delta dijo que estaba "agotando todas las opciones y todos los recursos", incluidos cambios de ruta, la sustitución de aviones y el cambio de tripulaciones, para cubrir las operaciones que tenía programadas.

Sin embargo, en Nochebuena, Delta tuvo que suspender 173 o el 8% de sus rutas y, a las 11 hora local del día de Navidad, los viajeros de 290 vuelos (el 14%) ya se habían quedado en tierra.

Por su parte, United canceló 201 (el 10%) de los trayectos que tenía previstos para Nochebuena y este sábado de Navidad la cifra ya alcanza 238 (el 12%).

12:00 El Ministerio de Salud reportó este sábado 1.511 casos nuevos de Covid-19 y 29 muertes.

Así, la cifra de personas que han dado positivo por coronavirus llega a 1.799.125, mientras que la de víctimas fatales a 39.013, desde que comenzó la pandemia en Chile.

En tanto, la positividad de las últimas 24 horas fue de 2,45%, luego de la toma de 50.811 exámenes de PCR.

VIERNES 24 DE DICIEMBRE

13:00 En un nuevo balance del Ministerio de Salud respecto al avance del coronavirus en el país, informó 1.426 nuevos casos, totalizando 1.797.631 desde el inicio de la pandemia. Además lamentó 30 nuevos fallecidos, totalizando 38.984.

Respecto a los PCR, se realizaron 52.318 exámenes en las últimas 24 horas, obteniendo una positividad de 2,19% en el país y 2% en la Región Metropolitana.

11:00 Boris Johnson instó a los británicos a tener cuidado en Navidad, mientras considera si endurecer las regulaciones pandémicas la próxima semana en medio de un aumento récord de casos impulsados ​​por la variante omicron de rápida propagación.

El jueves se registraron un total de 119,789 casos nuevos, más del doble de la tasa observada a principios de mes, y un aumento de más de 10,000 en el número de casos del miércoles, que también había sido un récord diario.

10:00 El Reino Unido informó de otros 23.719 casos de Covid con variante omicrónica, un 41% más que los 16.817 casos de la cepa que identificó el jueves.

Por separado, el ritmo de vacunación de la nación (primera, segunda y dosis de refuerzo) sigue siendo rápido. Las últimas cifras, del miércoles, mostraron un total de 932.501 golpes en el Reino Unido. De ellos, 840.038 fueron impulsores, un 12,7% más que la semana anterior.

Se han abierto más centros de vacunas en todo el país, incluso en centros comerciales, estadios de fútbol y ventanas emergentes como los autobuses de vacunas.

07:00 United Airlines y Delta AirLines dijeron que habían cancelado cada una docenas de vuelos de Nochebuena, ya que la variante ómicron -que se propaga rápidamente- afecta a sus tripulaciones de vuelo y otros trabajadores.

United, con sede en Chicago, canceló 120 vuelos para el viernes, mientras que Delta, con sede en Atlanta, dijo que canceló unos 90. Ambos dijeron que estaban trabajando para contactar a los pasajeros para que no se quedaran varados en los aeropuertos.

"El aumento a nivel nacional en los casos de ómicron esta semana ha tenido un impacto directo en nuestras tripulaciones de vuelo y las personas que dirigen nuestra operación. Como resultado, lamentablemente hemos tenido que cancelar algunos vuelos y estamos notificando a los clientes afectados antes de que lleguen a el aeropuerto ", dijo United.

Delta dijo que ha "agotado todas las opciones y recursos, incluido el cambio de ruta y la sustitución de aviones y tripulaciones para cubrir los vuelos programados, antes de cancelar alrededor de 90 vuelos para el viernes".

Los viajeros empujan su equipaje más allá del reclamo de equipaje dentro de la terminal de United Airlines en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles durante la temporada navideña, ya que la variante ómicron de la enfermedad del coronavirus (Covid-19) amenaza con aumentar el número de casos en Los Ángeles, California, EE. UU. El 22 de diciembre, 2021.

Los viajeros empujan su equipaje más allá del reclamo de equipaje dentro de la terminal de United Airlines en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles durante la temporada navideña, ya que la variante Omicron de la enfermedad del coronavirus (Covid-19) amenaza con aumentar el número de casos en Los Ángeles, California, EE. UU. El 22 de diciembre, 2021.

Delta citó posibles inclemencias del tiempo y el impacto de la variante ómicron para las cancelaciones.

El martes, el director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, le pidió al director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. que redujera las pautas de cuarentena para las personas completamente vacunadas que experimentan infecciones revolucionarias por Covid-19, citando el impacto en la fuerza laboral del transportista. Bastian pidió que el período de aislamiento se reduzca a cinco días de los 10 actuales.

Esa solicitud fue compartida tanto por Airlines for America, un grupo comercial que representa a los principales transportistas de carga y pasajeros, que escribió a los CDC el jueves, como por JetBlue el miércoles.

Los CDC publicaron una guía actualizada de cuarentena para los trabajadores de la salud el jueves, reduciendo el tiempo de aislamiento a siete días para los trabajadores que dan positivo por Covid-19 pero son asintomáticos, siempre que den negativo.

JUEVES 23 DE DICIEMBRE

17:00 Reino Unido ha anotado este jueves un nuevo récord de contagios de coronavirus, con casi 120.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, una cifra que se convierte en la más alta desde que estalló la pandemia y que constata el alto nivel de transmisibilidad de la variante ómicron.

Las autoridades sanitarias han confirmado 119.789 casos más de Covid-19. El anterior récord se había superado este mismo miércoles al detectar 106.122 contagios en una sola jornada. Por otro lado, 147 personas han fallecido como consecuencia de la enfermedad en las últimas 24 horas.

La variante ómicron sigue preocupando en el país, ya que en la última jornada se han detectado 16.817 nuevos casos de esta variante, para un total de 90.906 desde que se detectara por primera vez.

Pese a estos datos, el primer ministro, Boris Johnson, negó que tenga previsto anunciar nuevas restricciones antes de Navidad, si bien no descarta que haya más medidas posteriormente. El Gobierno sí ha acordado reducir de diez a siete el plazo de aislamiento para los contagiados en Inglaterra, siempre y cuando estén vacunados y den negativo en dos pruebas.

16:00 Italia registró el mayor número de casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia. El primer país de Europa en pasar al bloqueo el año pasado informó 44.595 casos el jueves, frente a los 36.293 del día anterior. Los pacientes en las unidades de cuidados intensivos aumentaron en 13 a 1.023, todavía muy por debajo del pico de más de 4.000 el año pasado.

Para contrarrestar la variante omicron de rápida propagación, que ahora representa aproximadamente un tercio de los casos nuevos, el gobierno del primer ministro Mario Draghi está configurado para endurecer marginalmente las restricciones en una reunión el jueves, reimponiendo el uso de máscaras al aire libre y recortando el tiempo entre los segundos y terceros golpes de refuerzo a los cuatro meses.

14:00 Omicron parece ser menos grave pero más contagiosa que cualquier otra cepa de Covid-19 hasta la fecha, dijo el gobierno del Reino Unido, ya que las infecciones diarias se dispararon a otro nuevo récord cercano a 120.000.

Un individuo con omicron tiene entre un 50% y un 70% menos de probabilidades de ser admitido en el hospital, en comparación con la cepa delta, dijo el jueves la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. También tienen entre un 31% y un 45% menos de probabilidades de acudir a los servicios de urgencias con ómicron que con delta.

Sin embargo, los datos de la HSA también mostraron que, si bien un refuerzo mejora la protección, comienza a disminuir más rápidamente que con delta y es entre un 15% y un 25% menor a partir de las 10 semanas posteriores a la tercera dosis.

12:00 El Ministerio de Salud informó este jueves las últimas cifras asociadas al Covid-19 en el país. Con 1.504 nuevos contagios durante las últimas 24 horas, los casos actualmente activos ahora suman 7.871, mientras que la cifra total de contagiados asciende a 1.796.232.

Por su parte, el reporte consigna 54 nuevas víctimas fatales vinculadas al coronavirus, por lo que la cifra total sube a 38.954.

La positividad subió a 2% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 68.117 exámenes, incluyendo PCR y test de antígeno. La positividad en la Región Metropolitana se mantuvo en 1%.

10:00 La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, su sigla en inglés) de Estados Unidos aprobó la píldora para el Covid-19 de la farmacéutica Merck, lo que aporta una opción para el tratamiento de pacientes de alto riesgo en sus residencias.

El molnupiravir es desarrollado por Merck en asociación con Ridgeback Biotherapeutics, y está destinado a personas no hospitalizadas de 18 años o más con riesgo de desarrollar una enfermedad grave producto del contagio.

Mientras que el tratamiento para casos potencialmente graves se realiza en establecimientos de salud, el resto de los pacientes puede optar por un tratamiento de cinco días en casa.

El fármaco funciona como un agente que perturba la replicación del virus al inducir errores en el material genético. Dadas las advertencias de que esto podría afectar células humanas en desarrollo, la FDA aconseja que personas embarazadas reciban primero el consejo de un especialista.

EEUU ya cerró un contrato con Merck por US$ 1.200 millones para obtener 1,7 millón de tratamientos.

08:20 Tres dosis de la vacuna contra el Covid-19 de la firma china Sinovac no producen niveles adecuados de anticuerpos para combatir la variante ómicron del coronavirus, dijeron investigadores de Hong Kong en un comunicado.

Su análisis reveló que la vacuna de Pfizer-BioNTech es más efectiva, ya que una tercera dosis inoculada después de dos inyecciones de la misma o de CoronaVac proporcionó "niveles de protección" de anticuerpos contra ómicron. Pfizer y su socio alemán BioNTech han dicho que su pauta de tres dosis pudo neutralizar a ómicron en una prueba de laboratorio.

El último estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de Hong Kong y la Universidad China de Hong Kong, y fue financiado por el Fondo de Investigación Médica y de Salud y el gobierno hongkonés. El comunicado no precisó cuántas muestras se utilizaron en el análisis. Sinovac no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La vacuna CoronaVac de Sinovac y BBIBP-CorV de la estatal Sinopharm son las dos vacunas más utilizadas en China y las principales vacunas contra el COVID-19 exportadas por el país. Sinopharm también tiene una segunda vacuna en uso en China. Hong Kong ha estado utilizando las inyecciones de Sinovac y Pfizer-BioNTech, aunque las personas de 12 a 17 años solo pueden recibir la segunda.

08:00 Grecia endureció este jueves las restricciones contra la pandemia en la víspera navideña, con la anulación de todas las celebraciones y la imposición obligatoria del uso de mascarilla también en los espacios abiertos ante la inquietud que genera la variante ómicron.

Las medidas entrarán en vigor este mismo viernes a las seis de la mañana y se producen tan solo unos días después de que el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, diera por buenas las medidas vigentes hasta el momento, pidiendo tan solo a la población realizar más pruebas de cara a las cenas navideñas.

"La sociedad está cansada y tiene razón, pero no hay otro camino para contrarrestar la pandemia", afirmó el portavoz del Gobierno, Yannis Ikonomu y añadió que es inevitable que la variante ómicron se propague en Grecia.

El ministro de Salud, Thanos Plevris, por su parte, afirmó que las medidas se toman porque en los últimos días hay un incremento de los nuevos contagios y aseveró que no habrá nuevo confinamiento general.

O7:00 La ciudad china de Xi'an ha impuesto estrictas restricciones a los viajes y desplazamientos dentro de la ciudad, poniendo a sus 13 millones de residentes en estado de confinamiento mientras un nuevo brote de Covid-19 aumenta los casos en la comunidad. El recuento diario de infecciones por Covid-19 de transmisión interna con síntomas confirmados en Xi'an ha aumentado durante seis días consecutivos desde el 17 de diciembre.

Esto eleva el número total de casos locales a más de 200 durante el periodo del 9 al 22 de diciembre, un número menor que el de muchos brotes fuera de China. En Xi'an no se ha detectado ninguna infección causada por la variante ómicron. En consonancia con la postura de Beijing de no permitir la propagación de ningún brote, Xi'an ha puesto barreras a la salida de los residentes. Los que quieran viajar fuera de la ciudad tienen que dar negativo en las pruebas de Covid-19 antes de salir y obtener la autorización de sus empresas o de las autoridades comunitarias.

MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE

17:00 La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha dado este miércoles el visto bueno al uso de emergencia de la pastilla de la farmacéutica Pfizer contra el coronavirus.

El fármaco, Paxlovid, será recetado en adultos y en menores de edad a partir de los doce años que hayan contraído la enfermedad y tengan síntomas de leves a moderados. La FDA ha señalado que si bien no supone un sustitutivo de la vacuna contra el coronavirus, ayudará a prevenir casos graves y hospitalizaciones.

La directora del Centro de Evaluación e Investigación de la FDA, la doctora Patrizia Cavazzoni, ha señalado que el aval a este medicamento supone una "nueva herramienta" con la que combatir la enfermedad en un "momento crucial" mientras van apareciendo variantes más agresivas.

En esta ocasión, la FDA ha aprobado el uso de este fármaco sin contar con el aval previo del comité de asesores independientes del que dispone el organismo, a diferencia de la consulta realizada el pasado mes de noviembre sobre la pastilla antiviral de la farmacéutica Merck, aprobada aunque por un estrecho margen de diferencia y a la espera de que la agencia tome una decisión al respecto.

Según Pfizer, su medicamento, que se empezará a distribuir por el momento de manera limitada a finales de enero, tiene un 89% de efectividad contra la enfermedad en personas con riesgo de presentar síntomas graves o de ser hospitalizadas.

14:00 Es mucho menos probable que la infección con la variante omicron de Covid-19 lleve a los pacientes al hospital que los casos que involucran la cepa delta, según los primeros datos de un estudio realizado en Escocia.

El estudio sugiere que omicron está asociado con una reducción de dos tercios en el riesgo de hospitalización en comparación con la variante anterior, aunque también es más contagioso.

Si bien las dosis de refuerzo ofrecen una mayor protección contra delta, una tercera inyección también ofrece una protección adicional sustancial contra el riesgo de infección sintomática por omicron, encontraron los investigadores.

11:00 Este miércoles, el Ministerio de Salud dio cuenta de las cifras más recientes de contagios por Covid-19 en el país, en las que destaca un total de 981 casos nuevos, durante las últimas 24 horas. Por lo tanto, el número de contagiados totales asciende a 1.794.750, desde que empezó la pandemia.

En relación con el número de decesos, el organismo reportó 6 víctimas fatales vinculadas con el coronavirus, por lo que la cifra total sube a 38.900.

La positividad es de 1,68% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 35.232 exámenes, PCR y test de antígeno; mientras que en la Región Metropolitana es de 1%.

07:00 La Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca (AZ) están trabajando en adaptar su vacuna contra el coronavirus para que sea efectiva ante la variante ómicron, según pudo saber el periódico "Financial Times" (FT).

De esta manera, Oxford/AZ se suman a otros laboratorios que están estudiando la posibilidad de adaptar sus preparados a esta nueva variante, después de que los expertos advirtieran de que las actuales vacunas no serían tan efectivas ante ómicron.

"Junto con nuestros socios de AstraZeneca, hemos tomado pasos preliminares para producir una vacuna actualizada en caso de que sea necesario", dijo al FT el líder del grupo de investigación de Oxford, Sandy Douglas. Los investigadores, según el diario, estiman que el desarrollo de esta vacuna puede llevar unos cien días.

Estos estudios salen a la luz mientras muchos países europeos han vuelto a imponer fuertes restricciones por la rápida propagación de la variante ómicron, que, según los científicos, es mucho más contagiosa que la delta.

MARTES 21 DE DICIEMBRE

18:00 El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a los países redoblar esfuerzos para poner fin a la pandemia y también pidió cancelar las celebraciones de Año Nuevo porque es mejor "celebrar tarde que celebrar ahora y lamentarse después".

"El 2022 debe ser el año en el que acabemos con la pandemia", dijo el director de la OMS.

"Un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde, que celebrar ahora y estar de luto más tarde [...]. Esto es muy serio y estamos muy preocupados por ómicron", afirmó.

El máximo dirigente del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas instó a los gobiernos ejercer máxima precaución en las próximas semanas y evitar eventos con presencia de mucha gente y que se podrían convertir en superpropagadores del virus.

Si bien se mostró comprensivo con el hartazgo de los ciudadanos, insistió en que la forma más rápida de "volver a la normalidad" es "tomar las decisiones difíciles que hay que tomar".

"No cabe duda de que el aumento de la mezcla social durante el periodo de vacaciones en muchos países provocará un aumento de los casos, la saturación de los sistemas sanitarios y más muertes", pronosticó Tedros.

14:30 Los neoyorquinos que a partir de este martes se pongan la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 recibirán una bonificación de US$ 100, en un momento en el que los contagios se han disparado.

"La ciudad de Nueva York está liderando el camino de las vacunas. Comenzando hoy, cualquier persona que reciba un refuerzo (de la vacuna), recibirá cien dólares. El refuerzo le ayudará a usted y a los demás a mantenerse a salvo", dijo hoy el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una rueda de prensa.

El regidor precisó que esta oferta se mantendrá hasta el 31 de diciembre y agregó que la ciudad está dispuesta a gastar el dinero que sea necesario, ya que la vacunación "es una prioridad".

Asimismo, indicó que el dinero dedicado a fomentar la dosis de refuerzo no afectará a otros programas.

"Simplemente haremos que sea una prioridad gastar lo que sea necesario. Necesitamos que la gente se ponga estos refuerzos que marcarán la diferencia", dijo De Blasio.

11:00 Este martes, el Ministerio de Salud registró en su reporte diario un total 887 casos nuevos de COVID-19, la cifra más baja desde el 13 de octubre, momento en el que se registró 766 casos.

Hasta ahora, el total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 1.793.786.

En relación con el número de decesos vinculados con el coronavirus, en las últimas 24 horas se registró 9 fallecidos, por lo que el total de víctimas fatales asciende a 38.894 en el país.

La positividad es de 2,13% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 35.232 exámenes, PCR y test de antígeno, mientras que en la Región Metropolitana es de 1%.

06:30 Ómicron ya es la variante del coronavirus que más contagia en Estados Unidos, donde entre los pasados 12 y 18 de diciembre supuso el 73,2% de los nuevos casos.

Según los datos publicados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), por detrás de Ómicron se situaron las nuevas infecciones por Delta, hasta ahora la variante más activa en EE.UU., que en esa semana fue la causante del 26,6% de los nuevos contagios de Covid-19.

Los datos de los CDC muestran que la variante se está extendiendo por el país más rápido de lo que esperaban las autoridades epidemiológicas, que apenas hace unos días habían estimado esta posibilidad en cuestión de semanas, no de días.

El organismo no ha hecho comentarios al respecto de estas cifras, que calculan a partir de muestras representativas de secuenciación genómica en pruebas positivas en todo el país.

Estos datos han motivado una declaración institucional del Gobierno Federal anoche, en la que el presidente estadounidense, Joe Biden quiso "poner en perspectiva" la situación en la que se encuentra el país en un momento en el que los casos de Ómicron están registrando una incidencia al alza sin precedentes, añadiendo: "Si eres un adulto que elige no vacunarse, tendrás que afrontar un invierno extremadamente difícil para tu familia y tu comunidad".

"Sabemos que las vacunas están funcionando. Si está vacunado con Pfizer o Moderna, tiene un alto grado de protección contra enfermedades graves causadas por Ómicron. Los casos de Ómicron aumentarán en los próximos días, incluso entre personas completamente vacunadas. Si está vacunado y ha recibido una dosis de refuerzo, es posible que aún pueda contagiarse, pero es muy probable que no presente síntomas o que sean síntomas leves (...). Debemos tomar precauciones y permanecer alerta. Escuche los consejos de los médicos: incluso si está completamente vacunado, debe usar una máscarilla en interiores. Le ayudará a protegerse a usted y a los demás, especialmente a los niños menores de cinco años que aún no pueden vacunarse, continúa el presidente estadounidense.

Folks, Omicron cases are on the rise in the United States. I want to give you all a sense of where we are and what we know. — President Biden (@POTUS) December 21, 2021

LUNES 20 DE DICIEMBRE

16:30 La variante Ómicron del coronavirus se está propagando más rápidamente que la Delta y está causando contagiando a personas ya vacunadas o que se han recuperado del Covid-19, anunció hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Ahora hay pruebas consistentes de que ómicron se está propagando significativamente más rápido que la variante Delta", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Y es más probable que las personas vacunadas o recuperadas de Covid-19 puedan infectarse o reinfectarse", dijo Tedros en una sesión informativa para periodistas en Ginebra.

16:00 Los casos diarios de coronavirus en Sudáfrica casi se redujeron a la mitad en medio de una cuarta ola de infecciones impulsada por la variante Ómicron. El país registró 8.515 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, mostraron el lunes datos del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles. Eso es una caída del 44% con respecto al día anterior y el número más bajo de infecciones diarias desde el 6 de diciembre.

Los casos se registraron y el 29,9% de las pruebas de Covid-19 analizadas dieron positivo, frente al 30,7% del día anterior, dijo el instituto.

Las admisiones hospitalarias de Covid-19 aumentaron a 8.515 desde las 7.915 del día anterior, dijo el NICD en un informe separado. El número de pacientes que necesitan cuidados intensivos se mantuvo sin cambios en el 6,7%.

14:00 Bank of America dijo a los empleados con sede en Nueva York programados para estar en sus oficinas que pueden trabajar desde casa durante las semanas de vacaciones si lo prefieren, mientras Wall Street navega por una nueva ola de brotes de virus.

El banco también está proporcionando pruebas gratuitas de Covid-19 al personal y continúa alentando a los empleados a tomar precauciones que los mantendrán seguros, según una persona familiarizada con el asunto.

12:20 La vacuna contra el covid de Novavax Inc. 19 fue aprobada por los reguladores europeos y se convertirá en la primera vacuna a base de proteínas contra la enfermedad en Europa.

La vacuna, conocida como Nuvaxovid, fue recomendada por la Agencia Europea de Medicamentos, según un comunicado publicado este lunes. Se espera de forma inminente una decisión de la Comisión Europea que autorice la vacuna.

Eso sigue a una decisión de la semana pasada de la Organización Mundial de la Salud que otorga el estado de uso de emergencia. Esto es un impulso para la vacuna de Novavax, que ha sufrido meses de retraso después de problemas de fabricación a pesar de obtener algunos de los fondos más grandes de la Administración Trump en las primeras etapas de la pandemia. El retraso en el desarrollo comercial de un vacuna en comparación con rivales como Pfizer Inc. y Moderna Inc., afectó duramente a sus acciones desde que alcanzó máximos en febrero.

La vacuna de la compañía con sede en Maryland imita la proteína de la espícula del coronavirus, provocando una respuesta inmune que prepara al cuerpo para una infección real. Requiere dos dosis con tres semanas de diferencia y se puede almacenar a temperatura de refrigerador, por lo que es más fácil de transportar que algunas vacunas de ARN mensajero.

Los resultados de dos ensayos clínicos principales encontraron que la vacuna fue efectiva para prevenir el covid e involucraron a más de 45.000 personas en total. El primer estudio en México y Estados Unidos, encontró una reducción del 90,4% en el número de casos sintomáticos de covid-19 a partir de los 7 días posteriores a la segunda dosis, en comparación con las personas que recibieron un placebo. El segundo estudio en el Reino Unido mostró que la eficacia de la vacuna fue similar llegando a un 89,7%.

11:00 Este lunes, el Ministerio de Salud publicó las nuevas cifras relacionadas con el número de casos por Covid-19, en las últimas horas. Durante la jornada, se reportó un total de 1.157 pacientes nuevos, lo que lleva la cifra de contagios a 1.792.902.

En relación con el número de fallecidos, el organismo registró 21 nuevas víctimas fatales, las que suman 38.885 desde que inició la pandemia.

El reporte detalló la realización de 50.694 exámenes PCR en las últimas 24 horas, que reflejaron una positividad de 1,79% a nivel nacional y 1% en la Región Metropolitana.

En cuanto al Plan Paso a Paso, el Minsal anunció que ninguna comuna retrocederá de fase, mientras que 26 avanzarán de la siguiente manera, a partir del miércoles 22 de diciembre, a las 5am:

AVANZAN A PREPARACIÓN

REGIÓN DEL BÍOBIO: Mulchén, Santa Bárbara.

REGIÓN DE LOS RÍOS: Río Bueno.

REGIÓN DEL AYSÉN: Coyhaique.

AVANZAN A APERTURA INICIAL

REGIÓN DE ATACAMA: Alto del Carmen.

REGIÓN DE COQUIMBO: Coquimbo, La Serena, Los Vilos.

REGIÓN DE VALPARAÍSO: Valparaíso, Viña del Mar, El Quisco.

REGIÓN DE O´HIGGINS: Navidad, Pichilemu.

REGIÓN DEL MAULE: Curicó, Rauco.

REGIÓN DEL BÍOBIO: Cabrero, Laja, Negrete.

REGIÓN DE LOS RÍOS: La Unión, Máfil.

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA: Renaico, Collipulli, Cunco.

REGIÓN DE LOS LAGOS: Hualaihué, Dalcahué, Chonchi.

07:20 Moderna Inc dijo el lunes que una dosis de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 parece ser protectora contra la variante ómicron de rápida propagación en las pruebas de laboratorio y que la versión actual del fármaco seguirá siendo la "primera línea de defensa de Moderna contra ómicron".

El fabricante de vacunas dijo que la decisión de centrarse en la vacuna actual -la mRNA-1273- se debió en parte a la rapidez con que se está propagando la variante recientemente descubierta. La empresa aún tiene previsto desarrollar una vacuna específica para proteger contra ómicron, que espera llevar a los ensayos clínicos a principios del próximo año.

"Lo que tenemos ahora mismo es la 1273", dijo en una entrevista el doctor Paul Burton, director médico de Moderna . "Es muy eficaz y extremadamente segura. Creo que protegerá a la gente durante el próximo periodo de vacaciones y en estos meses de invierno (boreal), cuando vamos a ver la presión más severa de ómicron".

06:00 El director científico de la farmacéutica estadounidense Pfizer, Mikael Dolsten pronosticó que la pandemia del coronavirus podría extenderse hasta el año 2024.

En una presentación a inversionistas de la compañía, Dolsten anunció que el Covid-19, según las previsiones de Pfizer, debería ser una enfermedad endémica en todo el mundo para 2024.

"Cuándo y cómo ocurra esto exactamente dependerá de la evolución de la enfermedad, de la eficacia con que la sociedad despliegue las vacunas y los tratamientos, y de la distribución equitativa en los lugares donde las tasas de vacunación son bajas", apuntó el científico.

"La aparición de nuevas variantes también podría repercutir en el desarrollo de la pandemia", advirtió Dolste.

Este pronóstico del fin de la pandemia del coronavirus para 2024 se produce después de la expansión por todo el mundo de la contagiosa variante ómicron del virus, y luego de la firma anunciara que la vacuna de doble dosis contra el coronavirus que estaba desarrollando para inmunizar a niños entre 6 meses y 5 años no ha alcanzado los grados de efectividad que esperaban en los niños de 2 a 5 años.

Pfizar anunció que cambiará la estrategia y probará con una vacuna de tres dosis.

DOMINGO 19 DE DICIEMBRE

16:00 Las autoridades de Reino Unido han notificado este domingo más de 82.000 nuevos contagios por coronavirus, más de 12.000 de los cuales han sido atribuidos a la nueva variante Ómicron, récord desde su aparición en el país y otros 45 fallecimientos en las últimas 24 horas.

Los 82.886 nuevos contagios elevan el total de afectados a 11,3 millones, mientras que el número de fallecidos es de 147.218, informa el Ministerio de Salud británico en su página web.

Más de 900.000 británicos han recibido ya su dosis de refuerzo, para un total de 28 inyecciones adicionales desde el principio de la campaña, según el balance.

13:00 El principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, alertó este domingo de que los hospitales del país se llenarán otra vez de pacientes en las próximas dos semanas por la rápida expansión de la variante ómicron de Covid-19.

"Si las cosas siguen el camino que se está marcando ahora, en una o dos semanas tendremos nuestros hospitales muy llenos de gente porque hay muchas personas en este país que pueden recibir la vacuna y no lo han hecho", indicó el médico en una entrevista en el canal NBC.

12:00 Los casos de virus en Alemania han pasado apenas unas semanas de su pico, pero el ministro de Salud, Karl Lauterbach, dijo que el país ya se encamina hacia una quinta ola después de registrar un "número crítico" de infecciones por Ómicron.

La nación está administrando inyecciones de refuerzo más rápido que la mayor parte de Europa y no promulgará un bloqueo comparable al de los Países Bajos antes de Navidad, dijo Lauterbach a ARD el domingo.

Dijo que las restricciones para viajar desde el Reino Unido eran un paso importante, pero que también está presionando para que los viajeros estén obligados a realizar una prueba de PCR adicional a su llegada. Alemania podría manejar mejor la pandemia si hiciera obligatorias las vacunas, dijo Lauterbach.

11:00 En un nuevo balance del Ministerio de Salud respecto al avance del coronavirus en el país, informó 1.275 casos n uevos, totalizando 1.791.776. Además lamentó 24 fallecidos, alcanzando un total de 38.864 desde el inicio de la pandemia.

Indicó que se realizaron 52.176 exámenes PCR en las últimas 24 horas obteniendo una positividad de 1,91% en todo el país y 1% en la Región Metropolitana.

10:00 Un estudiante de un estudio de arte en el distrito de Tongzhou de Beijing dio positivo por Covid el domingo, según la comisión de salud local. No proporcionó la cantidad de personas que están aislando ni especificó la variante.

La infección se produce 47 días antes de que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china.

09:00 En un discurso televisado el domingo, el primer ministro español, Pedro Sánchez, dijo que los líderes analizarán la evolución de la pandemia en una reunión extraordinaria en línea programada para el miércoles.

La tasa de infección promedio de 14 días en España aumentó a más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, y las hospitalizaciones se triplicaron a 6.667 pacientes durante el último mes, según datos del Ministerio de Salud publicados el viernes.

08:00 El secretario de Salud, Sajid Javid, se negó a descartar reglas más estrictas del Covid-19 en el Reino Unido antes de Navidad. Cuando se le preguntó si podía descartar un llamado bloqueo de interruptor en unos días, dijo que no hay garantías en esta pandemia y que todo debe mantenerse bajo revisión.

"Es hora de ser más cautelosos. Sabemos que esto se está extendiendo más rápidamente ", dijo Javid a BBC News el domingo. Los periódicos del Reino Unido se han llenado de especulaciones sobre la posibilidad de que se introduzcan reglas más estrictas justo después de Navidad.

07:30 Desde muy temprano y desde La Moneda el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la situación epodemiológica del Covid-19, quien la catológo de positiva, y entregó recomendaciones para salir a votar.

La autoridad sanitaria, adelantó que "hoy se registran 1.275 y una positividad de 1,9% a nivel nacional, más tarde, como es habitual, se entregarán las cifras completas", y señaló que más tarde se realizará el balance con el restante de cifras.

Respecto a las recomendaciones para asistir a los centros de votación señaló, "podemos ir a votar seguros, estamos en una situación epidemiológica positiva, pero seguimos en pandemia y debemos mantener las medidas sanitarias".

El titular de la cartera enfatizó en las medidas sanitarias durante todo el proceso electoral y para las celebraciones tras los resultados, con ello hizo un llamado a llevar una mascarilla de repuesto, cédula de identidad, lápiz pasta para no prestar y alcohol gel.

