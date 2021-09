Argentina paga unos US$ 1.900 millones en capital al FMI por la deuda contraída en 2018

DF TAX

Argentina confirmó un pago de capital al Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos US$ 1.900 millones por la deuda que el país contrajo en 2018 y que asciende a unos US$ 45.000 millones.

El pago había sido anticipado por Reuters a través de un artículo donde se precisaba que se haría con fondos provenientes del mismo organismo a través de derechos especiales de giro (DEG) que fueron distribuidos en agosto entre sus integrantes para hacer frente a los golpes de la pandemia de Covid-19.

Argentina recibió el equivalente a US$ 4.334 millones en DEG, la unidad de medida del FMI.

La agencia oficial Télam afirmó que “para el pago casi exacto de US$ 1.885 millones (equivalente a US$ 1.327 millones de DEG), se utilizarán parte de los DEG distribuidos por el organismo”. Las próximas obligaciones de deuda con el FMI son el pago de US$ 400 millones en intereses en noviembre, y US$ 1.900 millones de capital en diciembre.