Cambios a Operación Renta, recaudación y round Kast-Sichel: asesores presidenciales confrontan posiciones en impuestos

DF TAX

Los representantes de cuatro de las cartas presidenciales abordaron diversas materias, como ajustes a exenciones, la tasa corporativa y reducción de la evasión.

Una nueva oportunidad para diferenciar sus propuestas en materia tributaria tuvieron hoy los representantes de cuatro candidaturas presidenciales, en el marco de un foro organizado por el Colegio de Contadores, el Centro de Estudios de la Legislación Empresarial y Tributaria (Celet) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

En el debate participaron Hernán Frigolett por el comando de Yasna Provoste; Diego Riquelme en representación de Gabriel Boric; Gabriela Clivio a nombre de Sebastián Sichel; y Magdalena Brzovic del equipo de José Antonio Kast.

El extesorero general de la República aterrizó las principales ideas de la senadora DC, como aumentar en cinco puntos del PIB la carga tributaria durante un eventual período de gobierno para llegar a 26,6% en 2025; fortalecer a los organismos fiscalizadores, como el SII y Aduanas; establecer un royalty a la actividad minera; reducir la evasión en al menos un 30%; y una revisión "integral" de los impuestos contaminantes.

Riquelme, por su parte, repasó la propuesta del diputado por Magallanes, en la línea de aumentar en ocho puntos del Producto la recaudación fiscal en un lapso entre seis y ocho años; desintegrar el sistema impositivo; eliminar la renta presunta; modificar el régimen de tributación de los fondos de inversión privados; y un impuesto a los más ricos con dos fórmulas: de 1,5% para el patrimonio sobre los US$ 5 millones y de 2,5% sobre los US$ 22 millones, entre otras ideas.

Clivio repasó las ideas del exministro de incrementar la carga tributaria en tres puntos del tamaño de la economía en la próxima década, gracias a mayores ingresos fiscales producto de un mayor crecimiento económico (0,20% del PIB); disminuir la evasión en 1% del PIB; reducir exenciones fiscales "que no se justifican" (0,75% del PIB); aumentar los impuestos a las fuentes contaminantes; igualar el tributo a las gasolinas con el diésel; un nuevo royalty a la minería (0,25% del PIB); y la reasignación de "programas ineficientes" (equivalentes a 0,67% del PIB).

En tanto que Brzovic expuso los planteamientos del exdiputado, reiterando la idea de reducir desde 27% a 17% el impuesto a las empresas y situarlo en 0% para las Pymes y Start-ups, lo que costaría US$ 5.000 millones al Fisco; bajar en dos puntos el IVA con una gradualidad "que dependerá de la evolución de las cuentas fiscales"; integrar en un 100% el sistema impositivo; y eliminar exenciones fiscales, por citar algunas.

Nuevos temas: recaudación, Operación Renta e IVA

A la hora de las preguntas del público se generaron las primeras controversias. La principal fue la inclusión en la presentación de Brzovic de una propuesta respecto al IVA que, según Clivio, sería similar a una del programa de Sichel.

"Y como nada de nuestro programa está escrito en piedra, tomaremos las buenas ideas de otros candidatos. El candidato a las primarias Ignacio Briones presentó en sus propuestas una que permite a los más vulnerables obtener la devolución del IVA que pagan por lo que consumen. Esa devolución irá a financiar cuentas de capitalización individual para mejorar las pensiones", expuso Brzovic, recalcando que la idea estaba incorporada en el programa del exministro de Hacienda. Aquello no convenció a Clivio.

"La candidatura que yo represento hicimos un programa para las primarias, competimos en las primarias, le ganamos a todos los demás candidatos y había un pacto en el cual los demás candidatos iban a sostener nuestra candidatura. Entonces, no me parece serio ni correcto que a esta altura otros partidos se adueñen y digan que van a copiar nuestra propuesta", lanzó la economista uruguaya. Brzovic no respondió al emplazamiento.

La recaudación también fue un foco de discusión en la ronda de preguntas. Riquelme señaló que la meta de ocho puntos del Producto es "ambiciosa", pero a la vez "conservadora" en su pronóstico de reducción de la evasión, señalando que no financiará la totalidad de los mayores ingresos fiscales.

"Nuestra propuesta de recaudación es ambiciosa, pero tampoco es descabellada. Provoste propone cinco puntos del PIB en cinco años, tampoco estamos tan lejos de eso", apuntó el profesional.

Sin mencionar a alguna candidatura en específico, Clivio enfatizó que los impuestos "son un medio y no un fin en sí mismo". Así, recalcó que la propuesta de Sichel "cuadra en los números, a diferencias de otras que son promesas o voladores de luces".

Un último punto que se abordó fue la simplificación de la carga de cumplimiento para los contadores, donde Frigolett mostró la disposición de la candidatura de Provoste de analizar algunos plazos de la Operación Renta, como por ejemplo ajustar el cronograma de la presentación de algunas declaraciones juradas, pero primero analizando el potencial impacto en la programación fiscal.