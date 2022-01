Comisión de Hacienda del Senado inicia discusión del proyecto de exenciones con nueva propuesta del Ejecutivo

DF TAX

Los parlamentarios expresaron sus dudas al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, respecto de las medidas para financiar la PGU.

El Ejecutivo presentó este martes la propuesta con nuevas exenciones para financiar el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), ante la Comisión de Hacienda del Senado, con el objeto de asegurar que el beneficio contará con los recursos permanentes necesarios para financiarlo en el largo plazo, que es la principal debilidad que percibe la oposición en la iniciativa.

Debido a que la comisión comenzó hoy martes a revisar el proyecto, el ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, hizo un resumen acerca de lo que ya contempla el proyecto, lo que generó que muchas de las dudas, expresadas por los parlamentarios, que tienen que ver tanto con las exenciones que ya contempla la iniciativa como con las que el Ejecutivo incorporó en la nueva propuesta.

De ahí que una de las principales medidas que generó inquietud de manera transversal fue la que afecta con el IVA a todos los servicios, excepto para los sectores salud, educación y transporte; y para todos los contribuyentes que emitan boletas de honorarios. Los parlamentarios se tomaron bastante tiempo en expresar su preocupación en torno a cómo operará esta medida en la práctica.

Según explicó el ministro, continuarán exentos de pagar IVA las sociedades de profesionales formadas por personas naturales, pero a los parlamentarios no terminó de quedarles claro el punto, ya que no se entiende –expresaron algunos- cómo diferenciará el Servicio de Impuestos Internos (SII) entre los servicios de asesorías que debieran pagar este impuesto y los que no. Algo que deberá quedar meridianamente claro en la redacción del proyecto, concluyeron.

En esta línea, otra medida que generó preocupación es aquella que elimina los beneficios tributarios para la tercera vivienda en adelante, para quienes hayan adquirido viviendas DFL 2 antes de 2011. El primero en expresar sus dudas acerca de este tema fue el senador socialista Carlos Montes, quien señaló que este tema "da para una discusión sobre el sector inmobiliario" y su preocupación pasa por los efectos que se podrían producir si se aplica "bruscamente".

Impacto de eliminación de exenciones

Por su parte, el senador de la UDI Juan Antonio Coloma expresó su inquietud respecto a la eliminación de la exención tributaria a los contratos de leasing, contemplada en la nueva propuesta. A su juicio, no se debería modificar esta medida, porque "ha incentivado el ahorro". El parlamentario oficialista también manifestó sus reparos respecto al impuesto al lujo, las concesiones mineras, el aumento de la sobretasa al impuesto territorial y a aumentar el límite del MEPCO.

Esta última, es una propuesta que Cerda admitió que no fue parte de las negociaciones y que Coloma consideró "un subsidio al nuevo gobierno".

Por su parte, tras la sesión el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), señaló que a nueva propuesta "mejora un poco la propuesta inicial", pero aclara que "hay que revisar si eso alcanza para financiar en el largo plazo la PGU". Sin embargo, valoró el que la nueva propuesta "tiene un principio: que quienes más tienen puedan aportar de mayor forma, pagando más impuestos por medio de los bienes de lujo que tengan".

Mientras que junto con recalcar que las nuevas exenciones son fruto de un trabajo prelegislativo con el equipo del presidente electo, Gabriel Boric, y los parlamentarios, ante las dudas de estos últimos, el titular de Hacienda señaló que "la eliminación de exenciones no es gratuita, tiene impacto "nosotros estamos buscando financiamiento (...), pero estamos viendo las exenciones que tengan el menor impacto posible". Y también aseguró que con esta propuesta se aumentan la recaudación de 0,35 puntos del PIB a 0,67 puntos del PIB.

Para continuar analizando las dudas de los senadores, la presidenta de la comisión, Ximena Rincón (DC), señaló que pedirá autorización a la Sala del Senado para que Hacienda sesione en paralelo a partir de las 17:00 horas.