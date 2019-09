Debate de reforma tributaria se retomará después de Fiestas Patrias

DF TAX

El viernes volvieron a reunirse los equipos técnicos de oposición para afinar una estrategia común.

La incipiente discusión sobre la reforma tributaria en el Senado se tomará una pausa. Esta semana y la próxima, el proyecto no sería analizado por la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, luego de que el pasado miércoles el ministro del ramo, Felipe Larraín, presentara los ejes del proyecto ante la instancia y pidiera a los parlamentarios despachar el proyecto antes de la aprobación del Presupuesto 2020. Dicho hito se materializará a más tardar el 30 de noviembre próximo.

Si bien ambas partes enfatizaron que inician el proceso legislativo de buena fe, lo cierto es que la estrategia de Hacienda incomodó a los senadores, quienes han manifestado -tanto en público como en privado- que esperan una tramitación larga, en la que sopesarán un análisis en profundidad de la propuesta con la debida urgencia, considerando que la iniciativa se discutió durante un año en la Cámara de Diputados.

La apuesta de la cartera es poder contabilizar en el Presupuesto del año 2020 los más de US$ 900 millones en ingresos netos que comenzarán a generar los cambios al sistema impositivo. Así, la cartera lograría un cierto espacio adicional de gasto, luego de que hace dos semanas los comités de expertos aumentaran desde 2,9% a 3% el crecimiento del PIB tendencial, pero recortaran desde US$ 2,98 a US$ 2,86 por libra el precio del cobre de largo plazo. En el neto, Larraín dijo que aquello restringía el nivel de gasto disponible para el próximo año.

Se anticipa que recién la semana del 23 de septiembre se retomará el debate en la comisión presidida por el senador Ricardo Lagos Weber (PPD). Por esos días, debiesen comenzar las primeras audiencias para exponer sobre la iniciativa. Ya solicitaron dar a conocer su opinión entidades como el Colegio de Contadores, el Consejo Minero y el Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón, entre otras.

Eso sí, la comisión aún tiene proyectos pendientes de revisar: se espera despachar el proyecto de regulación de los gastos reservados. En tanto, el viernes, el equipo técnico asesor de la oposición volvió a reunirse para analizar la presentación de Larraín.