Diputado Ortiz por indicaciones a reforma tributaria: "Las revisaremos con lupa para no encontrar letra chica"

El diputado de la Democracia Cristiana (DC) e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, José Miguel Ortiz se refirió a las indicaciones que presentó el gobierno a la reforma tributaria e indicó que "las revisaremos con lupa para ver si se está cumpliendo con lo prometido, esta es una reforma muy importante y, por lo menos yo, no estoy disponible para nada que signifique una rebaja de impuestos a las grandes empresas y grupos económicos ".

Ortiz recordó que "cuando votamos con Pablo Lorenzini la idea de legislar lo hicimos por un compromiso, ayudar a las 900.000 pymes y no sólo a las 200.000 que ya se benefician; segundo, apoyar a alrededor de cien mil adultos mayores con una sola propiedad y con una pensión mediana, no paguen contribuciones; y, tercero, que se trasladen efectivamente recursos para regiones. Hemos sido categóricos. Hoy recibimos 60 indicaciones pero las tenemos que revisar. No fue casualidad que con Pablo Lorenzini no firmáramos el protocolo, porque era muy vago, aquí hay un tema muy profundo, esta es una reforma que puede tener un alto impacto y que modifica totalmente el Código Tributario; y hay temas relativos a la elusión y fiscalización que también son claves".

El diputado Ortíz agregó que "aquí hay un costo de US$ 883 millones, hay cerca de US$ 400 millones que tendríamos compensados, con una serie de impuestos que por lo demás afectan a la clase media; pero aún falta ver cómo se va a hacer para obtener los otros US$ 400 millones que faltan y eso no puede ser regresivo. En lo personal, y esto lo reitero, no estaré disponible para ningún beneficio a los grandes empresarios; no creo en la integración. Con la Reforma de la Presidenta Bachelet por primera vez pagaron los impuestos que corresponden los grandes grupos ecomicos. El 72,8% de los ingresos tributarios los pagaron ellos. Que les vaya bien a las grandes empresas, pero que paguen sus impuestos "

Finalmente, agregó que "un punto complejo del informe financiero es que las compensaciones planteadas incluyen cobros a Universidades y el aporte a regiones que era una materia separada; a primera vista no se está cumpliendo en esta parte con lo afirmado".