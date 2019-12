Economistas contrastan visiones para una gran reforma tributaria

DF TAX

Hay coincidencia en que para abordar la agenda social se requiere aumentar la carga tributaria. También en que un comité de expertos podría proponer las fórmulas. Discrepancias están en los tiempos para debatir e implementar ajustes.

Los US$ 5 mil millones que anunció el gobierno para su agenda de recuperación económica son el primer paso para salir de la crisis, pero son insuficientes si se quiere abordar todos los cambios sociales que se demandan. Con ello en mente, los senadores Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD) invitaron al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y a otros cinco connotados economistas a debatir sobre la materia.

¿El resultado? Hay consenso en que para gastos permanentes, se requieren ingresos permanentes y, en ese contexto, una reforma tributaria profunda se hizo evidente. Incluso, hay cierto nivel de acuerdo en que pueden ser cinco o seis puntos del PIB. Las discrepancias están en el cómo, qué impuestos y, sobre todo, los plazos para aplicarla.

Para entrar en materia, Briones comparó la carga tributaria de Chile con sus pares de la OCDE, la que según sus cálculos ajustada por seguridad social muestra una brecha de seis puntos del PIB. “Uno podría decir subamos los impuestos mañana en seis puntos del PIB”, dijo, pero advirtió que hay un camino por recorrer en materia de los ingresos que nos separan de la citada organización.

El secretario de Estado detalló que si el país creciera 3% al año durante dos décadas se podría reducir la distancia y cada cinco años se podría subir 1,5 puntos la carga tributaria.

Pero si se crece a un ritmo de 4%, en 14 años se lograría el objetivo, lo que permitiría un aumento de la carga tributaria del orden de dos puntos cada cinco años.

“Si uno le cree a la evidencia empírica, sí tiene que subir la carga tributaria de Chile, pero mi punto es conforme lo que vayamos creciendo, porque son dos brechas que hay que cerrar”, aseguró.

Sentido de urgencia

Para el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y el expresidente del Banco Central, Roberto Zahler, la discrepancia con Briones estuvo en la urgencia, pues a su juicio la velocidad es esencial para solucionar la crisis.

“Llamen ya a una comisión que en dos meses le proponga una rearquitectura tributaria, eso sería una gran señal”, dijo el exsecretario de Estado y propuso subir la carga tributaria un punto por año en cinco años, fórmula que fue compartida por Zahler.

Ante el gradualismo planteado por Briones, el extimonel del ente emisor instó a tener cuidado con “girar contra el crecimiento económico”, porque –indicó- es una variable que no controlamos; y si no se da, nos puede llevar a un problema serio.

Además, Zahler pidió que Hacienda o el Senado convoquen a una comisión de expertos para evaluar porqué el coeficiente de Gini después de impuesto y transferencias baja tanto en el país, lo que plantea un problema con el gasto público.

Al expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, le hizo ruido la premura de querer avanzar en un aumento de la carga tributaria.

No obstante, se hizo eco de la recomendación de juntar un comité de expertos que “nos diga por dónde o cuáles son las mejores opciones que hay en esta materia”.

Oscar Landerretche, expresidente de Codelco, también situó la expansión de la carga tributaria en cinco o seis puntos del PIB en una estrategia de largo plazo para destinarla a gasto y transferencias sociales. “Me cuesta creer que en el fragor del manejo de esta crisis podamos tener francamente una discusión estratégica de este nivel, no me centraría en la carga del corto plazo”, recalcó.

A su juicio, la paradoja es que se necesita una estrategia de desarrollo productivo que genere crecimiento, inversión, empleo, actividad económica y recaudación al mismo tiempo que subimos la carga tributaria.

¿Qué cambiar en el sistema?

A la hora de revisar qué cambiar en el sistema impositivo, Eyzaguirre señaló que los ingresos del capital -que es donde está concentrado el 1% más rico, según estimaciones de Michel Jorrat y otros-, pagan un Global Complementario de 10% y esto ocurre porque el sistema tributario es poroso y hay distintas formas a través de las cuales traspasan esto a renta presunta, a family office, o a compras de DFL-2. La pregunta, a su juicio, es "¿no es posible repensar esto y hacer un contrato social?".

Mientras, la directora del CEAS de la U. Mayor, Claudia Sanhueza, recordó que en el programa presidencial de Beatriz Sánchez se propuso el impuesto a los súper ricos.

"Poner un impuesto a la riqueza por sobre los US$ 5 millones recaudábamos 2,5% del PIB, asumiendo un 60% de evasión (...) adicionalmente si poníamos un impuesto a la renta de 50% por rentas sobre los $ 150 millones anuales recaudábamos 2,7% del PIB. Si poníamos un royalty minero como tienen los países mineros, que es 5% sobre las ventas, recaudábamos 0,5% del PIB. Si terminábamos con las exenciones tributarias y otros subsidios que tienen las grandes empresas, recaudábamos 0,5% del PIB".

A su juicio, sí se puede financiar una agenda social, pero advirtió que ya estamos atrasados. "Necesitamos mucha más convicción de que podemos hacer las cosas que tenemos que hacer y creo que pensiones es el primer paso, la primera urgencia y es posible hacer hoy cambios más radicales", afirmó.

Vergara, aunque refutó el gravamen a los súper ricos, también ve espacio para avanzar. "La recaudación por impuesto a las personas es extraordinariamente baja, esto se debe a que nuestro tramo exento es alto", dijo y recalcó que en impuesto a las empresas hay poco que hacer, punto con el que discrepó Zahler.

Para Landerretche la respuesta no es fácil. "Tenemos un problema muy serio con los mecanismos de elusión", afirmó y luego enumeró los tributos que debieran revisarse: impuesto a la herencia, a las ganancias de capital que a su juicio quedó pendiente a propósito; renta presunta, visitar el royalty "que es muy bajo y los beneficios tributarios sectoriales que no tienen justificación", detalló.