El duro encontrón entre los senadores Pizarro y Montes en sesión clave por reforma tributaria

DF TAX

La instancia despachó a la Sala la mayoría de los artículos del proyecto del Gobierno.

La reforma tributaria sigue avanzando a pasos acelerados, en un proceso que no ha estado exento de polémica.

Hoy, la comisión de Hacienda del Senado despachó a la Sala la mayoría de los artículos del proyecto del Ejecutivo, incluidas las indicaciones producto del marco de entendimiento alcanzado a inicios de noviembre.

En específico, la instancia liderada por el senador PPD Ricardo Lagos Weber despachó el artículo tercero -relativo a los impuestos a las ventas y servicios-; el cuarto (ajustes a los tributos a herencias y donaciones); el sexto -restricción al uso de la franquicia tributaria para viviendas con DFL2-; el séptimo -incorporar a los Tribunales Tributarios entre las instituciones que publican sus sentencias en su página web-; y el decimotercero (extiende beneficios impositivos a zonas francas de regiones extremas).

También, dieron su beneplácito al artículo decimosexto -ampliación del impuesto a las fuentes fijas contaminantes-; el vigésimo (tributación de los FIP e integración parcial para empresas con ventas sobre 75 mil UF anuales); vigésimotercero -crea la Defensoría del Contribuyente-; el vigésimo octavo (exenciones de contribuciones a adultos mayores); vigésimo noveno -sobretasa para inmuebles con avalúo fiscal sobre $ 400 millones; trigésimo primero (limitación de exención de contribuciones a predios forestales); y las disposiciones transitorias para la entrada en vigencia del nuevo sistema de impuesto a la renta, entre otros.

Solo quedaron pendientes dos temas: la tributación de las ganancias de capital para compra y venta de bienes raíces, y la nueva categoría de gastos necesarios para producir la renta. En estos momentos, los senadores de la instancia y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, están acordando modificaciones a ambos tópicos para así despachar a Sala hoy el texto. Esto, con miras a que se envíe el proyecto a la Cámara de Diputados a más tardar el miércoles 15 de enero.

La polémica entre Montes y Pizarro

La comisión, que partió pasadas las 10:30 de la mañana y concluyó cerca de las 13 horas, no estuvo exenta de controversia.

Un momento tenso se vivió durante el trámite del artículo cuatro del proyecto, que hacía referencia a los ajustes a los impuestos a las herencias y las donaciones.

El Ejecutivo explicó el alcance de las indicaciones, en los que restringía desde 500 UTM a 250 UTM ($ 12 millones) los fondos de libre disposición para donar durante un año a familiares o personas relacionadas.

El tópico, discutido en la comisión técnica entre Gobierno, oficialismo y oposición, generó la molestia del senador Carlos Montes (PS), quien aseguró que le "irrita" el tema, ya que -a su juicio- se le estarían entregando mecanismos a "grandes fortunas" para donar a familiares sin pagar impuestos.

"No sé por qué hay que eximir de impuestos a donaciones, excepto para casos excepcionales. Estas excepcionalidades me parece que no corresponden", lanzó el parlamentario.

Visión de Montes que encontró respuesta en su par de la DC Jorge Pizarro, quien le advirtió que la indicación restringía el beneficio y que no se estaba abriendo la puerta a que "super ricos" puedan pagar menos impuestos.

"La propuesta fue consensuada en la comisión técnica para acotar los espacios de abuso", aseguró Pizarro a Montes.

El debate subió de tono y Pizarro -sin apuntar directamente a Montes- aseguró que "hay algunos a los que le gusta siempre estar por el lado del filete y que la parte mala del animal se la coma el resto". El socialista subió el tono y acusó de "grosera" la analogía empleada por el senador por la Región de Coquimbo, acusándolo de ser "majadero" en su planteamiento de que el tema ya había sido acordado en la comisión técnica. Todo esto ante la atónita mirada de los senadores oficialistas José García (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI), además del ministro Briones y su coordinador de Política Tributaria, Manuel Alcalde.

Tras varios minutos de intercambios, finalmente el senador Montes anunció su rechazo al artículo, el que de todas formas se aprobó con cuatro votos a favor y uno en contra. El senador Pizarro, por su parte, sufrió una leve descompensación y tuvo que excusarse de la comisión durante 30 minutos.