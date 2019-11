Empresarios "disponibles" para cambios a integración tributaria, pero piden que tasas "no sean desmesuradas"

DF TAX

Los timoneles de las seis ramas de la CPC asistieron a un encuentro con el ministro Ignacio Briones para abordar alternativas a la integración del sistema tributario.

Los presidentes de cinco de las seis ramas que componen la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) asistieron hoy a una reunión en el Ministerio de Hacienda para abordar junto con el titular de la cartera, Ignacio Briones, las alternativas a la integración del sistema tributario, luego de que ayer el Ejecutivo se abriera oficialmente a revisar el denominado "corazón" de la reforma tributaria.

A la cita arribaron el presidente de la CPC, Alfonso Swett; el timonel de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte; el líder de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero; el timonel de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Patricio Donoso; el máximo representante de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía; y el mandamás de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena. También asistió el gerente general de la CPC, Fernando Alvear.

Tras la reunión, que se extendió por algo más de una hora, Swett señaló que se abordó el contenido de la denominada Nueva Agenda Social que propone el gobierno, en cuyo marco se reorientaron las prioridades, lo que llevó al Ejecutivo a desechar la integración como estaba inicialmente planteada.

"Hemos venido a plantear con mucha humildad y de manera muy pragmática que vamos a colaborar en todo. Estamos comprometidos a ser parte de la solución. Y la verdad que más que venir a exigir explicaciones, lo que hemos venido a decir es que estamos disponibles y vamos a hacer todo el esfuerzo que tengamos que hacer porque ya es hora de que el dolor lo cambiemos por soluciones con amor", manifestó.

El timonel de la CPC aseguró que "hace algún tiempo" que como multigremial han planteado la posibilidad de revisar la integración del sistema impositivo.

"Hay que entender muy claramente que el país cambió profundamente, todas nuestras miradas también tienen que cambiar con mucha generosidad, pero lo importante es que esos cambios se transformen en soluciones reales para la ciudadanía", puntualizó Swett.

El presidente de la CPC señaló que una de las posibilidades que expuso Briones en la reunión fue integrar el sistema solo para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y no para las grandes, las que hoy gozan de la posibilidad de descontar en los impuestos de sus socios solo el 65% de lo que se paga a nivel de empresa.

"Claramente, aquí lo más importante es que se produzca un acuerdo político transversal y nosotros vamos a colaborar al 100% para que tengamos unidad. Lo que nos gusta es que se encuentren soluciones reales a los problemas reales", destacó.

La visión de la banca

Mena, por su parte, señaló que la reunión fue "muy franca", en la que cada una de las ramas de la CPC expuso su situación particular de su sector y la "disposición" a buscar espacios de acuerdo en materia tributaria y otros temas sociales.

"Lo que necesitamos es un acuerdo en muchos aspectos en nuestro país y esa es la urgencia de corto plazo, incluyendo la reforma tributaria, que permitan principalmente mantener el empleo, mantener inversión, mantener un espacio de crecimiento. Las soluciones necesitamos que sean en el corto plazo, pero no olvidemos también que nuestro país necesita seguir generando empleo estable en el mediano y largo plazo", recalcó el presidente de la ABIF.

Mena aseguró que en la reunión se abordó la posibilidad de que solo las PYME puedan acceder a un sistema 100% integrado.

"Yo he escuchado, pero estos son finalmente acuerdos que deben tomarse en el conjunto de los actores políticos especialmente, de que la integración no se efectuaría pero entiendo que había un espacio y una posibilidad de dejar a que la pequeña empresa mantenga esa cualidad. Si eso es así, lo que nos interesa es tener conciencia de que los porcentajes que finalmente queden de tributo a la inversión no sean desmesurados porque nuestro país necesita mantener inversión nacional y extranjera", concluyó.