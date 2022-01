Evasión del IVA anota una fuerte caída y se ubica en un 19% en Chile durante el 2020

DF TAX

Según el SII, el resultado se explica por mayores medidas de fiscalización para evitar el no pago del gravamen al consumo.

Una fuerte caída anotó la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la economía chilena durante el 2020, último año con cifras disponibles.

Así lo dio a conocer esta mañana el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, en el marco de la conmemoración del aniversario 120 del fiscalizador tributario.

En específico, el no pago del gravamen se ubicó en 19% de la recaudación fiscal durante el 2020, una merma de 1,9 puntos porcentuales respecto al ejercicio previo y de 3,1 unidades si se compara con el 2018. Este es el menor nivel de evasión desde al menos 2013.

"Esta disminución en la tasa de evasión del IVA se debe a que las acciones implementadas por nuestro servicio para el control de este impuesto, entre otros factores, han hecho posible una variación en la recaudación efectiva superior a la variación del consumo de los hogares", señaló el ingeniero.

En específico, Barraza apunto a acciones "estructurales" impulsadas por la entidad, que han buscado hacerse cargo de las características de los nuevos modelos de negocio que se abren paso, por ejemplo, en el marco de la economía digital.

"La pionera implementación de la propuesta de declaración de IVA y de la factura electrónica fue un factor clave, al que en la actualidad se suma la obligatoriedad de la boleta electrónica, que ya está empezando a mostrar sus resultados y que esperamos se reflejen en continuar reduciendo la evasión, porque eso es lo que nuestra sociedad requiere para continuar avanzando hacia un desarrollo centrado en las personas", argumentó.

En línea con lo anterior, el titular del servicio dio a conocer que la implementación de la boleta electrónica logró mayores ingresos por US$ 222 millones en el primer semestre del 2021, un avance del 85% respecto de la meta establecida en el informe financiero de la Ley de Modernización Tributaria para todo el año. A estos resultados se suman US$ 274 millones alcanzados el mismo año gracias a la aplicación del IVA a los servicios digitales.

Pago correcto de los impuestos

En su discurso, realizado de forma telemática, el director del SII realzó el rol de la ciudadanía en el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como la responsabilidad del Estado en el correcto uso e los gravámenes recolectados.

"Todos queremos un Estado que responda a nuestras necesidades. Esto solo es posible si todos asumimos la responsabilidad ética que implica el pago justo de nuestros impuestos", señaló el directivo, agregando que "este desafío nos involucra todos, especialmente a instituciones como el Congreso, que sanciona las leyes que nosotros debemos aplicar; y los tribunales, responsables de defender los principios en los que se basa la justicia tributaria. Solo juntos podremos defender nuestro fin último que es lograr un mejor país con el aporte de todos".

También, interpeló a los distintos actores a que "solo si cada uno asume como ineludibles sus responsabilidades con el país, podremos construir esa sociedad más justa, donde podamos hacerle ver al otro que si se resta, con su comportamiento nos daña a todos".

"Que no cumplir con el país no sea objeto solo de las acciones correctivas que aplicamos como institución, sino también objeto de reconvención social. En palabras sencillas: que no les salga gratis, no solo por las multas y sanciones pecuniarias, sino también como efecto del daño reputacional que implica atentar contra el desarrollo del país. Se trata de una tarea que nos involucra a todos: a nuestro servicio, claramente, pero también a la sociedad de la cual formamos parte", recalcó.

Lo que se viene

Barraza también abordó los próximos desafíos que deberá enfrentar el SII, entre los que se encuentran nuevos ajustes tributarios tanto en la actual administración saliente como en la entrante, señalando que el organismo está preparado técnica y profesionalmente "para implementar modificaciones a las normas tributarias, porque entendemos que éstas deben ir adecuándose a los cambios que experimenta nuestra sociedad y a las nuevas necesidades que emergen".

Adicionalmente, el director del SII realzó el nuevo plan estratégico del SII para el período 2022-2025, nacido de la participación de los más de 4.100 funcionarios de la entidad.

Entre dichos ejes, destacó la necesidad de potenciar la cultura de la innovación dentro del SII, con el objeto de entregar nuevos productos y servicios para la ciudadanía; fortalecer el valor social de los impuestos, relevando el impacto que tienen en el acceso, oferta y calidad de diversos bienes y servicios públicos, así como la fiscalización en el ámbito de la evasión y la elusión; y continuar fortaleciendo la facilitación y habilitación para el cumplimiento tributario.

"Para ello se avanzará aún más en la reducción de costos asociados a los procesos y trámites que los contribuyentes deben realizar para cumplir sus obligaciones, a través de un sistema integrado que contenga todas las interacciones del contribuyente con el servicio, potenciando la interoperabilidad y avanzando cada vez más hacia un SII 100% digital en el que el contribuyente interactuará con nosotros desde donde se encuentre", cerró Barraza.