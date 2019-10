Eyzaguirre propone bajar el impuesto a las empresas en lugar de integrar el sistema: "Reducción de la tasa corporativa sí va a la vena de la inversión"

DF TAX

El economista volvió a criticar la reintegración tributaria que propone el proyecto del Ejecutivo.

El exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, expuso en la jornada de hoy en la comisión de Hacienda del Senado, instancia que revisa la reforma tributaria que impulsa el gobierno.

En la instancia, el economista aseguró que una medida para promover la inversión es reducir el impuesto a las empresas, en lugar de la integración del sistema impositivo, que es considerado el "corazón" del proyecto del Ejecutivo.

"Una reducción de la tasa corporativa sí va a la vena de la inversión. Cuanta más alta la tasa de Primera Categoría, menos fondos le quedan a la empresa para apalancar inversiones. Y esto favorece a las empresas que necesitan fondos para inversión. Claramente una rebaja del impuesto corporativo sería más pro inversión que la integración", indicó quien también ejerciera como ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) durante la anterior administración.

En esa línea, el hoy docente de la Universidad de Chile arremetió contra la integración del sistema.

"La reintegración elimina una distorsión para introduce otra, por lo que no es horizontalmente equitativa. En términos macro no logramos nada con la integración", manifestando, argumentando que quienes perciben rentas del capital -dividendos por participaciones en empresas- pueden postergar el pago de impuestos al mantener las utilidades en la empresa, lo que no pueden hacer quienes recibir ingresos del trabajo -sueldos-, quienes están obligados a retirar dichos recursos y tributar por ello.

"¿Favorece la reintegración la inversión? La verdad es que no demasiado, si es que acaso algo. Las empresas evalúan la rentabilidad de los proyectos sobre la base de la tasa corporativa, no sobre la base de la tasa del socio", manifestó, planteando que otra medida que incentiva la inversión es el beneficio de depreciación acelerada.

Eyzaguirre si bien reconoció que fue "particularmente crítico" del sistema de renta atribuida que incorporó la reforma tributaria del 2014, "ya que no hace diferencia entre utilidades generadas y retiradas, lo perjudica la inversión", también enfatizó que "es claro que el sistema integrado en base distribuida no es equitativo horizontalmente".

Polémica por CFA

Eyzaguirre abordó también la polémica inclusión de casi US$ 400 millones en ingresos de la reforma tributaria en el Presupuesto 2020, lo que derivó en una solicitud de pronunciamiento al Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Ante la falta de claridad sobre sus atribuciones, dicha instancia solicitó un informe a la Contraloría.

"Si yo hubiese estado en el Consejo Fiscal, habría creído que tiene competencias sobre el tema", aseguró el exministro.

En la sesión de hoy de la comisión expusieron el economista e investigador de Clapes UC, Luis Felipe Lagos, y los abogados Diego Riquelme (cercano al PC), Alfredo Ugarte (ligado a la DC) y Jaime del Valle, socio del estudio Fuensalida y Del Valle.