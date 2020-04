Fiscalizadores del SII calculan que las medianas y grandes empresas se llevarán alrededor del 70% de los nuevos créditos con garantía estatal

DF TAX

Agrupación realizó el cálculo basándose en la información tributaria de las compañías con ventas por hasta 1 millón de UF al año

Hoy, el proyecto que modifica el Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape), para aumentar sus topes para acogerse e incluir a compañías en riesgo de quiebra producto del avance del coronavirus, vive su primer hito legislativo.

A las 11, la Sala del Senado comenzó la votación de la iniciativa con el tiempo en contra, ya que el Ejecutivo ha planteado la necesidad de que el proyecto se despache esta semana del Congreso para comenzar el lunes a entregar los nuevos créditos con garantía estatal. El Fogape se capitalizó con US$ 3.000 millones en recursos públicos para aumentar a hasta US$ 24.000 millones los créditos que puede distribuir a través de la banca.

El proyecto tiene expectantes a los gremios de pequeñas y medianas empresas (PYME), emprendedores, la banca y los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Este último grupo, a través de la Agrupación de Fiscalizadores del SII (Afiich) envió un informe al Senado y la Cámara de Diputados analizando el anuncio y calculando la cantidad de empresas que podrán acceder a los nuevos créditos con garantía estatal, en base a la información disponible de ventas y número de empresas de los contribuyentes.

El reporte concluye que las compañías medianas y grandes accederán a alrededor del 70% del monto de los créditos con garantía a otorgar, equivalentes a más de US$ 16.000 millones.

En dicho tramo de medianas y grandes empresas, según la segmentación que realiza el SII, se encuentran 40.612 contribuyentes, con ventas por más de 4.700 millones de UF en el año tributario 2018, un 70% del total de ventas generadas en el período. Esto considera el tramo de compañías que tienen ventas individuales que oscilan entre 25.001 UF y 1 millón de UF de ventas al año.

Las pequeñas compañías, por su parte, totalizan 202 mil y totalizan ventas por 1.462 millones de UF en ventas, representando el 22,4% del total. En este segmento se ubican las sociedades con ingresos entre 2.401 UF y 25.000 UF por ejercicio.

En cambio, las micro empresas, que facturan hasta 2.400 UF cada 12 meses, totalizan 762 mil compañías con ingresos totales por 414 mil UF, un 6,3% del total.

Créditos totales

Acorde al análisis, considerando la participación de cada segmento en las ventas, de los US$ 24.000 millones en líneas de crédito con garantía estatal disponible en Fogape, el 50,7% (US$ 12.181 millones) se destinaría a grandes compañías, el 20,7% iría para las medianas (US$ 4.970 millones) un 22% para las pequeñas (US$ 5.337 millones) y un 6,3% para las micro (US$ 1.511 millones).

"Llama la atención que el Fogape administre la garantía, toda vez que incluso las grandes empresas pueden tener acceso a esta línea de crédito blanda. Se supone que el paquete va dirigido en particular al rescate de las Pymes, sin embargo el cortapiso anunciado por el ministro de Hacienda respecto a quienes no pueden acceder a esta línea de crédito podría dejar fuera a más de la mitad de las pymes", señala el texto de la agrupación.