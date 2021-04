DF TAX

El Ejecutivo dio inicio formal al debate por la eliminación o ajuste de algunas franquicias.

El Gobierno finalmente publicó la actualización del denominado gasto tributario, que hace referencia a la cantidad de recursos que el Fisco deja de percibir por establecer tratamientos diferenciados de impuestos en favor de determinados contribuyentes o actividades.

Según el IFP, el gasto tributario total implica menores ingresos para el Estado por US$ 7.843 millones este año, un aumento de 39% respecto a lo pronosticado para 2020.

Esta cifra dista de los más de US$ 9.000 millones que calculó el Servicio de Impuestos Internos (SII) para el gasto tributario de 2020. La corrección se explica por el nuevo cálculo que realizó Hacienda, el servicio y la Dirección de Presupuestos (Dipres), al tomar en consideración las recomendaciones de los informes de la OCDE, el FMI y una comisión de 18 economistas locales convocada por Teatinos 120.

Acorde con el nuevo cálculo, el Impuesto a la Renta es la principal partida de gasto tributario, con US$ 4.758 millones para este año, un aumento de 50% respecto a 2020. De estos, las exenciones se llevan la principal cantidad, seguido de los regímenes especiales y los diferimientos.

El otro ítem que compone el gasto tributario es la partida de IVA, de los cuales la mayoría se lo lleva las exenciones y hechos no gravados. (ver tabla).

En el informe, Hacienda desglosa aún más las partidas más relevantes del gasto tributario para este año, siendo el mayor monto los US$ 871 millones del régimen Propyme con tasa reducida de 10% de impuesto corporativo; los US$ 867 millones de la depreciación tributaria; US$ 669 millones del crédito especial para la construcción de viviendas; US$ 457 millones en "servicios diversos"; y US$ 455 millones en exenciones a ganancias de capital por ventas de bienes raíces hasta 8.000 UF.

También destaca la cuantificación del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, que exime del tributo a las ganancias de capital por la venta de instrumentos bursátiles líquidos, que le costará al Fisco este año US$ 351 millones.

La publicación de estas cifras son el puntapié inicial para iniciar una discusión con el Parlamento de cara al envío de un proyecto de ley para eliminar o ajustar algunas exenciones y regímenes especiales en favor de los contribuyentes de más altos ingresos.