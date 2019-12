Gobierno ingresa proyecto que facilita donaciones a Mipymes afectadas durante crisis social: aportes no pagarán impuestos

DF TAX

Iniciativa legal también incorpora la posibilidad de pagar en cuotas la patente municipal para los contribuyentes afectados. Costo de las propuestas será de US$ 912 millones este año, los que serán restituidos casi íntegramente en 2020.

El gobierno ingresó al Congreso hoy un proyecto de ley para establecer medidas tributarias para ir en apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) afectadas durante la crisis social.

El texto, firmado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, y los ministros del Interior, Gonzalo Blumel; de Hacienda, Ignacio Briones; y de Economía, Lucas Palacios, establece la posibilidad de que los contribuyentes afectados desde la crisis social iniciada el 18 de octubre puedan postergar el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año, y cancelarlos recién a partir de febrero del próximo año, en doce cuotas iguales y sucesivas sin multas ni intereses.

Asimismo, se faculta a dichas Mipyme a solicitar un anticipo de la devolución de impuestos a la renta que le pudiera corresponder en el año tributario 2020.

También, la propuesta legal crea un régimen especial de donaciones -vigente por 12 meses- para incentivar las donaciones a las Mipyme afectadas, las que serán identificadas a partir de un catastro público y eléctronico de sociedades dañadas durante las manifestaciones iniciadas el 18 de octubre. Dicho registro estará a cargo del Ministerio de Economía.

Los aportes -que podrán ser en dinero, especies o servicios- estarán exentos de cualquier pago de impuesto, liberados del trámite de insinuación y serán un gasto aceptado para los donantes.

En todo caso, el proyecto considera mecanismos para evitar abusos, como por ejemplo que no podrán realizarse donaciones en favor de Mipymes con quien el donante tenga relación patrimonial.

Economía verificará que los postulantes al catastro público tengan efectivamente la calidad de Mipyme y sean contribuyentes "con buena conducta tributaria".

Por último, se facultad a los alcaldes a postergar en hasta tres meses y autorizar el pago en cuotas de las patentes municipales de las Mipymes afectadas y que correspondan al período semestral de enero del 2020, o al período anual o semestral entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

Los contribuyentes beneficiados deberán, a posteriori, pagar el total del monto postergado dividido en hasta seis cuotas iguales, sucesivas y sin las multas ni intereses asociados al período correspondiente.

¿El costo para el Fisco? US$ 912 millones este año, derivados de US$ 536 millones en impuestos devueltos de manera anticipada para las Mipymes y US$ 376 millones en postergación del pago del IVA. Sin embargo, dichos montos serán recuperados casi íntegramente por el Fisco en 2020, según el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y que acompaña al proyecto.