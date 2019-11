Habrá segundo proyecto tributario: se enviará en marzo y consideraría cambios a exenciones

DF TAX

Se conformará un equipo junto con la oposición que analice los regímenes especiales con el foco en los contribuyentes más ricos. Hacienda también definirá por ley que sociedades de inversión deben pagar patentes municipales.

Un clima de “tensa calma” se vivió ayer en Valparaíso, luego de que la noche del martes el gobierno y la oposición alcanzaran un “marco de entendimiento” para ajustar el proyecto de reforma tributaria.

En términos generales, dicho acuerdo establece que se desechará la integración del sistema tributario, dejándolo solo para las pequeñas y medianas empresas (PYME); crear un impuesto al patrimonio inmobiliario de alto valor; y eliminar el beneficio tributario para las utilidades absorbidas por pérdidas contables (conocido como PPUA), entre otras.

Si bien los detalles estaban aún bajo análisis al interior de los equipos de la oposición y del Ministerio de Hacienda, lo que retrasaba hasta el cierre de esta edición la firma del protocolo final de acuerdo, lo cierto es que el Ejecutivo ya se comprometió con los parlamentarios que la discusión tributaria no se agotará hoy.

En el documento que plasmó el marco de entendimiento, las partes acordaron trabajar en una agenda tributaria de mediano plazo que analice nuevos incrementos de impuestos que se enfoquen en los contribuyentes de altos ingresos, con la idea de recaudar un punto adicional del PIB a través de “eliminar o rediseñar exenciones o tratamientos preferentes” que benefician a dicho segmento.

Por lo pronto, ambos sectores consensuaron constituir un grupo de trabajo que analice dichos regímenes, los que el próximo año le costarán al Fisco más de US$ 9.300 millones.

La nueva agenda de mediano plazo se presentaría al Congreso a más tardar en marzo de 2020.

Las exenciones son tratamientos especiales que tiene el Fisco para algunos sectores, eximiéndolos del pago de impuestos, como en el caso de la salud, la construcción, la educación y el transporte, entre otros. También considera la devolución del impuesto específico a los combustibles para los camioneros y algunos productos y servicios no afectos al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha señalado públicamente que su apuesta es cerrar una agenda de corto plazo en materia tributaria, que logre recaudar para financiar las nuevas urgencias sociales, pero que espera también diseñar una agenda en materia de impuestos de más mediano plazo que corrija el diseño del sistema.

En términos de categorías, para 2020 las que se llevan el mayor monto en términos de exenciones y regímenes especiales son el ahorro y la inversión, con US$ 4.723 millones, seguido de educación con US$ 1.055 millones y salud con US$ 787 millones. Cierran el top 5 el rubro inmobiliario (US$ 754 millones) y el resto de los sectores (US$ 731 millones).

La oposición ha puesto sobre la mesa eliminar la exención de impuestos del que gozan las ganancias de capital por la venta de acciones con un alto nivel de transacciones en bolsa. Sin embargo, Hacienda ve con inquietud eliminar dicho beneficio.

Patentes municipales

Un tema que generó controversia a nivel tributario antes del estallido social de octubre, fue el cambio de criterio de la Corte Suprema respecto al cobro de patentes municipales a las sociedades de inversión. Esto luego de un fallo favorable a la sociedad Los Peumos contra la Municipalidad de Lo Barnechea, estimando que dicho contribuyente no realizaba actividades afectas al tributo.

En el marco de entendimiento, la oposición señala que Hacienda se abrió a “reconocer por ley” la “obligación” de las sociedades de inversión de pagar la patente municipal.

Aquello se establecería, dice el texto, a través de una ley interpretativa que clarifique dicho tratamiento. Hacienda se encuentra analizando la mejor manera de abordar el punto.