Hacienda busca contener expectativas frente a nuevo debate sobre impuestos: "Es poco serio hacer reformas todos los días"

Ministro Briones confirmó que la próxima semana se convocará a una comisión de expertos que analizará las exenciones y establecerá una nueva hoja de ruta en materia de impuestos.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, participó esta mañana en la promulgación de la ley que moderniza el sistema tributario, luego de que ayer la normativa se publicara en el Diario Oficial. La autoridad acompañó al presidente de la República, Sebastián Piñera, y a la Primera Dama, Cecilia Morel, en la ceremonia en el Palacio de La Moneda, a la que asistieron también representantes de Pymes, gremios empresariales y parlamentarios.

Briones recordó que la iniciativa permitirá recaudar US$ 2.200 millones adicionales en régimen para las arcas fiscales, luego de los cambios convenidos con el oficialismo y la oposición en noviembre. Asimismo, valoró que el acuerdo con los actores políticos permitió sacar adelante la reforma tributaria tras más de un año de trámite en el Congreso.

"Este fue un proceso bien intenso, que tomó buena parte de mis energías como ministro de Hacienda desde que asumí. Quiero partir por agradecer el trabajo del equipo del Ministerio de Hacienda y sobre todo el apoyo y los acuerdos logrados con el oficialismo y la oposición. Creo que este proyecto es resultado de una lógica de acuerdo. A nosotros se nos ha criticado porque el proyecto cede, bueno por definición un acuerdo es ceder y esas concesiones se hicieron de ambos lados", aseguró la autoridad.

"Quiero señalar muy enfáticamente que esta es una modernización, no tenemos duda alguna que la ley que hoy nos rige nos deja en un estado infinitamente superior al esquema tributario que teníamos antes de ayer", lanzó el economista.

Lo que viene

El ministro enfatizó que la nueva etapa que se abre en el debate tributario, con la conformación de una gran comisión de expertos que analizará el esquema de exenciones impositivas y que definirá la hoja de ruta del sistema en los próximos años, no implica que este gobierno enviará una nueva reforma al Parlamento, como lo han solicitado sectores de la oposición. También, confirmó que la próxima semana se oficializarán los nombres de los expertos que integrarán dicha instancia.

"No estamos hablando de una nueva reforma tributaria, estamos hablando de eliminar o disminuir una exención y tendrá que ser la política la que se pronuncie a este respecto (...). No vamos a hacer una nueva reforma tributaria en este gobierno, ya tenemos una agenda de revisión de las partidas de gasto tributario, eso allega recaudación evidentemente, pero también el compromiso es que baje tasas. En segundo término, tenemos esta reflexión de mediano y largo plazo. Nos parecería bien poco serio estár haciendo reformas tributarias todos los días, hay que detenerse por un segundo a pensar. Nosotros no estamos cerrando la puerta a que este país no tenga que subir su carga tributaria en el mediano y largo plazo, ese es el camino que Chile debe seguir en la medida que se desarrolle", argumentó.

Su advertencia por el alza del dólar

Briones también manifestó su preocupación por el alza del dólar a nivel local, que se cotiza sobre los $ 807 en medio de temores globales de que el coronavirus se transforme en una pandemia.

"Lo del precio del dólar dice relación con la situación externa, esencialmente el avance del coronavirus, el impacto en la economía china que no es menor. El FMI ha hecho una rebaja en la proyección de crecimiento de 0,4 puntos, los analistas internacionales están entre 0,2 y 0,8 en el caso de Chile, cualquier sea el caso sabemos que China va a tener un primer trimestre malo para los estándares que estamos acostumbrados, y eso evidentemente repercute en nuestro país, que es muy abierto al comercio internacional. Es algo que estamos monitoreando hace mucho tiempo y estamos siguiendo con mucha atención, porque evidentemente nos preocupa", argumentó.