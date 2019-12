Hacienda ingresa indicaciones a reforma tributaria y prevé que recaudará US$ 2.200 millones por año en régimen

DF TAX

Ajustes involucran temas como aumento de tasa de impuesto personal a 40%, sobretasa a contribuciones para propiedades de alto valor y aplicar el pago de patente municipal a las sociedades de inversión, entre otros.

Finalmente, el Gobierno ingresó hoy al Congreso el paquete de indicaciones al proyecto de reforma tributaria, a más de un mes de que se alcanzara un "marco de entendimiento" entre el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y los senadores de la comisión del ramo.

En total, el documento de 92 páginas y el informe financiero de 16 hojas incorpora una serie de ajustes acordados por las partes, siendo los principales el alza a 40% del Impuesto Global Complementario para las rentas superiores a $ 15 millones; la creación de una sobretasa para las contribuciones que afectará el patrimonio inmobiliario con un avalúo fiscal desde $ 400 millones; la regulación del cobro de patente municipal a las sociedades de inversión; la eliminación gradual de los pagos provisionales por utilidades absorbidas (PPUA); la limitación del uso de la figura del market maker para el uso de la exención de ganancias de capital de cuotas de FIP, y la integración total para para las PYME con ventas de hasta 75 mil UF al año, entre otros tópicos.

Adicionalmente, el Ejecutivo ingresó un nuevo informe financiero, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), en el que se aumentaron en US$ 200 millones los ingresos en régimen que generará el proyecto una vez implementado, ascendiendo a US$ 2.204 millones.

Así, en 2020 se espera una recaudación de US$ 398 millones, la que se empinará a US$ 1.117 millones el año siguiente, US$ 1.327 millones el 2022, y un peak de US$ 2.603 millones el 2023. El año siguiente, en tanto, los nuevos ingresos producto de la reforma alcanzarán US$ 2.567 millones.

El documento oficial del Ejecutivo establece que la mayor fuente de recaudación será la obligatoriedad del uso de la boleta electrónica, con US$ 934 millones en ingresos proyectados por año en régimen, seguido de los US$ 289 millones por la disminución de beneficios tributarios al mercado financiero (limitación del market maker y cambios a los requisitos de los FIP), con US$ 289 millones.

En tanto que mantener el sistema semi integrado para las grandes empresas y aumentar a 40% el tramo más alto del Global Complementario incorporará US$ 285 millones por año a las arcas públicas.

Entre los temas nuevos que incorpora la reforma, la sobretasa para las contribuciones de las propiedades de más alto valor recaudará US$ 156 millones por año, mientras que el nuevo impuesto a las plataformas digitales de 19% (IVA) ingresará US$ 241 millones por ejercicio para el Fisco.

Por el lado de las medidas que reducen ingresos al aparato público, el principal es integrar el sistema tributario para las PYME con ventas menores a 75 mil UF, con US$ 186 millones, mientras que US$ 39 millones por año se descontarán de las arcas fiscales producto de la nueva categoría de gastos aceptados para producir la renta.

A esta hora, el ministro Briones presenta las indicaciones ante la comisión de Hacienda del Senado. Se espera que se aprueben las indicaciones tanto en general como en particular, por lo que en los próximos días podrían ser analizados por la Sala de la Cámara Alta.