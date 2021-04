DF TAX

Texto será analizado desde mañana por la Sala de la Corporación.

Continúa avanzando en el Congreso el impuesto al patrimonio, denominado también como "impuesto a los súper ricos".

Hoy, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó a Sala la iniciativa, que considera solo las indicaciones de parlamentarios de oposición, que la semana pasada aprobó aumentar a 30% el impuesto a las empresas de mayor tamaño de forma transitoria por dos años y eliminar exenciones en favor del mercado de capitales.

Esto, ya que hoy la instancia rechazó la propuesta elaborado por diputados de Chile Vamos para establecer nuevos mecanismos de recaudación, a través de una ventana transitoria para gravar recursos desde el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) y un mecanismo de regularización de capitales en el exterior.

Lo relevante de esta última propuesta es que es analizada de reojo por el Ejecutivo para eventualmente patrocinarla, como una manera de allegar recursos para solventar nuevas ayudas sociales y, a su vez, contener el avance del impuesto al patrimonio.

Finalmente, la comisión rechazó las indicaciones oficialistas por seis votos en contra, la misma cantidad a favor y una abstención (del DC Matías Walker). Así, el proyecto será analizado a partir de mañana en la Sala de la Cámara, donde se espera que continúen las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre las partes.

Lo rechazado

La propuesta de los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN), Alejandro Santana (RN), Karin Luck (RN), José Miguel Castro, Luciano Cruz Coke (Evópoli) y Jorge Alessandri (UDI), apunta a dos mecanismos de recaudación.

El primero es una ventana transitoria para gravar los dineros acumulados en el FUT. Así, los contribuyentes que tributen en base al Régimen Pro Pyme estarán afectos a un gravamen único de 5% sobre los saldos; mientras que para el resto el impuesto será de 10% para aquellos que se acojan entre la fecha de publicación de la ley hasta el 31 de diciembre del 2021; y de 20% para quienes lo hagan entre el primero de enero del 2022 y el 31 de diciembre del mismo año.

Esta indicación también incorporará a los Fondos de Inversión Privados (FIP), que podrán tributar por 10% o 20% dependiendo del año en que se acojan.

El otro ajuste presentado por los legisladores es reabrir una ventana ya vigente entre 2014 y 2015 para declarar bienes o rentas que se encuentren en el extranjero.

A este mecanismo se podrán acoger los contribuyentes domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile con anterioridad al primero de enero de 2020, y podrán optar voluntariamente por declarar ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), en la forma que determine mediante resolución, sus bienes y rentas que se encuentren en el extranjero. Presentada la declaración, el SII deberá girar dentro de los cinco días hábiles siguientes un impuesto único y sustitutivo a los bienes o rentas declarados, el que se aplicará con una tasa de 8%.

Los cálculos de los autores de la iniciativa son que con ambas propuestas se podrían recaudar al menos US$ 5.258 millones en un escenario conservador y hasta US$ 20.000 millones en una proyección más optimista, tomando en cuenta que el FUT acumulado suma hoy cerca de US$ 313.000 millones y que los contribuyentes domiciliados, residentes o constituidos en Chile mantendrían bienes y derechos por más de US$ 18.775 millones fuera del país.