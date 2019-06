Impuestos: fracasa intento de acuerdo gobierno-DC y se abre escenario de despacho en 2020

DF TAX

Cartera comprometió para primera semana de julio nuevas indicaciones, lo que desató la molestia DC. Texto se despacharía al Senado en agosto.

La tramitación del proyecto de reforma tributaria es uno de los grandes dolores de cabeza del equipo político de La Moneda por estos días, a menos de una semana de un cambio de gabinete que buscaba darle un reimpulso a la agenda económica del gobierno.

Y ayer se marcó un hito que va en contra de las pretensiones del Ejecutivo de acelerar el despacho de la reforma al sistema tributario. Pasadas las 12 del día, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, recibió en su despacho a los diputados DC integrantes de la comisión del ramo -y que votaron a favor del proyecto del Ejecutivo en la discusión en general en abril-, Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz.

¿La idea? Firmar un protocolo de acuerdo con cinco puntos que sellara el apoyo de la falange a la iniciativa legal, que incluyera temáticas como fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos (SII); cambios al régimen de las pequeñas y medianas empresas (PYME); fortalecimiento del Servicio Nacional de Aduanas y los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA); y el compromiso de un proyecto de rentas regionales para generar nuevas fuentes de ingreso para los gobiernos locales.

El escenario estaba listo para un acuerdo DC-gobierno. Sin embargo, aquello fracasó.

Según dijo Lorenzini tras participar de la reunión, el secretario de Estado pidió un poco más de tiempo antes de firmar el documento, asegurando que aún no estaban listas las indicaciones al proyecto, las que podrían presentarse recién en la primera semana de julio, al regreso de la distrital.

“Hasta aquí llegó mi acuerdo. Ya verá ahí lo que hace con los otros partidos, etc. Pero cuando no se cumplen las palabras, estando el ministro Blumel el otro día, político, y el subsecretario Alvarado, que llegó hoy día, ellos se comprometieron, porque yo pensé que al ministro de Hacienda lo iban a cambiar, así que quería un compromiso de alguien que permaneciera en esto, y no han cumplido. Yo hasta aquí llego. Ya no les creo nada”, lanzó en duros términos Lorenzini, quien señaló que hasta el momento votará en contra de los principales tópicos del proyecto.

“Yo votaré lo que estime conveniente en favor de la ciudadanía cuando corresponda, pero ya no compromiso ni de partido ni de grupo, ni de oposición, ni de nada. Para mí, no son creíbles. Yo voto en contra, salvo que corrijan todo lo que hemos dicho”, continuó.

Se corren los plazos

En el gobierno están decididos a apurar el trámite del proyecto. Por lo mismo, el tema fue tópico principal del Comité Político ampliado realizado ayer en La Moneda.

En la reunión con los presidentes de partido y jefes de bancadas de diputados y senadores oficialistas, el gobierno convocó para hoy a las 8:30 de la mañana en Palacio a una reunión a los parlamentarios de las comisiones de Hacienda y Trabajo con Larraín y los ministros de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Gonzalo Blumel, y del Trabajo, Nicolás Monckeberg, para ordenar el trámite de la reforma tributaria y de pensiones (ver nota relacionada).

El tema también fue abordado por Larraín en el tradicional almuerzo de coordinación con parlamentarios de ChileVamos en Teatinos 120. Según presentes, el jefe del equipo económico les transmitió que más allá del traspie en la firma del protocolo de acuerdo con la DC, aún mantiene confianza de llegar a un acuerdo con los sectores más moderados de la oposición, como la falange y el Partido Radical. También Larraín reiteró que espera despachar este año del Congreso el proyecto de cambios al Código Tributario.

Sin embargo, en el bloque opositor no son tan optimistas al respecto. El presidente de la comisión de Hacienda, Daniel Núñez (PC) advirtió que aún no se ven avances en materia de compensaciones al costo de la reintegración del sistema, por lo que “en las actuales condiciones, si se vota el gobierno se estaría enfrentando a un rechazo”.

“Todo apunta a que recién en 2020 podría aprobarse la reforma tributaria. Nos quedan dos meses de discusión aún en la comisión de Hacienda, en agosto se votaría en la Sala de la Cámara y estaría en condiciones de pasar al Senado. En la Cámara Alta podría demorarse un poco más”, asegura.