Jorratt y Fontaine ven que la reforma tributaria se aprobará recién en 2020 y advierten impacto en expectativas

DF TAX

Exdirector del SII y economista discreparon respecto a la polémica por la creación de la Comisión Antielusión, luego de que la CMF, el TDLC y la FNE mostraran reparos a integrar la instancia.

La reforma tributaria avanza a paso lento. A mediados de abril recién se aprobó la idea de legislar del proyecto en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, luego de casi nueve meses de tramitación.

Hoy, la iniciativa vive otro hito, ya que comienza a votarse el primer paquete de indicaciones, las que están enfocadas en el primer artículo y que involucra los ajustes a la Norma General Antielusión y al Código Tributario, como las nuevas facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En medio del lento trámite del proyecto, que aún debe continuar con una larga discusión en la comisión de Hacienda de la Cámara, la Sala de la Corporación y luego ir al Senado, no son pocos los actores que comienzan a advertir que la tramitación quedaría postergada incluso hasta el 2020.

En aquello coinciden el exdirector del SII, Michel Jorratt, y el director de empresas Bernardo Fontaine, quienes advirtieron en el marco de un seminario organizado por Guerrero Olivos que el despacho a ley de la iniciativa quedará recién para el próximo año, con el consecuente impacto en las expectativas.

Jorratt fue enfático al asegurar que "es sabido que la discusión tributaria sería larga y es muy difícil que se apruebe este año".

"Yo creo que eso es algo que está asumido ya. Tal vez lo único preocupante es que se ha dicho que hay empresas esperando que se apruebe la depreciación instantánea, lo que claro que podría retrasar inversiones, pero eso podría tener una solución fácil si el mismo proyecto establece una vigencia retroactiva. Ya está asumido que la reforma será de discusión larga", comentó el ingeniero civil industrial.

El también académico lamentó que las posturas "hayan estado muy cerradas" entre el gobierno y la oposición: "Hay que reconocer que la reintegración es regresiva y plantear compensaciones que van en el sentido opuesto. Yo creo que eso es una salida políticamente factible, pero lamentablemente lo que ha propuesto hasta ahora el gobierno no va en esa línea", agregó, recomendando dividir en dos el proyecto, con una agenda corta que involucre temas como los cambios al régimen PYME, y otro de largo aliento que incorpore la reintegración del sistema.

Fontaine señaló que sería una "mala noticia" la postergación del debate en torno al proyecto, no solo por el efecto de la reforma misma.

"Evidentemente esta es una reforma que entre más se atrase mantiene a los contribuyentes sometidos a este moño de vieja que es el enredo tributario que tenemos, sino que porque además es una mala señal respecto de la capacidad del país para resolver problemas. Chile tiene muchas carencias y problemas y hay que aprobar las reformas y generar los acuerdos necesarios para que avancemos", afirmó.

El economista profundizó asegurando que no aprobar pronto estas reformas y otras como la laboral y de pensiones "tienen un impacto en el estado de ánimo del país, en la medida que no se avanza solucionando los problemas. Esto puede impactar las expectativas, sobre todo porque significaría también que habrá atrasos en las reformas de pensiones y laboral, y que estaremos en un país con un gobierno y una oposición arrinconados en sus esquinas, por lo que no avanzaremos", concluyó.

La polémica por la Comisión Antielusión

Una de las controversias que ha dejado la presentación del primer set de indicaciones a la reforma fue la creación de la Comisión Antielusión, organismo que se encargará de aplicar la polémica cláusula antielusiva y en la que participarían –según lo propuesto por Hacienda- los titulares del SII, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Sin embargo, el lunes en el Congreso los líderes de dichas instituciones mostraron sus aprehensiones a participar en la instancia, debido a la intensa carga de trabajo a la que están sometidos y a la falta de expertise en materia tributaria.

"Como esta norma es relativamente nueva y es muy compleja su aplicación, es útil que haya un organismo que los primeros años vaya entregando criterios y sirva para constituir una jurisprudencia y viendo cómo se aterriza esta norma. Ahora, es discutible quiénes deben componerla, pero yo creo que es bueno que exista esta comisión", aseguró Fontaine.

Jorratt, en cambio, manifestó sus reparos a la creación de la citada instancia: "Estos temas son tan técnicos, que yo creo que el poner a líderes de otras instituciones en esta comisión no asegura que pueda funcionar bien necesariamente. Ya había una institucionalidad bastante clara que involucra a los Tribunales Tributarios. Entonces, no me parece muy acertada una instancia nueva para un fin que ya está abordado de manera razonable".