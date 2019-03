Justicia tributaria dice que sus fallos no son pro Fisco y apunta a defensa de los contribuyentes

DF TAX

Jueces y funcionarios de los TTA demandan que la Defensoría del Contribuyente pueda litigar a favor de las personas para mejorar el estándar de pruebas.

La mayoría de las causas que fallan los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) son a favor del Fisco, aunque las cifras pueden variar entre un 40% y 54,9% del total de los pronunciamientos.

En el sistema especializado de justicia fiscal estiman que es injusto que se les trate como tribunales que fallan con un criterio “pro Fisco”. El presidente de la Asociación de Magistrados de los TTA, Hernán Farías, y el timonel (s) de la Asociación de Funcionarios de los TTA, Javier Alarcón, ponen sobre el tapete la calidad de la defensa jurídica a la que acceden los contribuyentes, la que redunda muchas veces en fallos desfavorables a sus intereses.

- ¿Es justo decir que los tribunales tributarios son “pro Fisco” en sus fallos?

- Hernán Farías (HF): Esa afirmación es errónea e injusta, pues los TTA, en su calidad de terceros imparciales como todo tribunal de la República, están obligados a resolver los conflictos que conocen, de acuerdo al mérito de cada proceso y ello apegado estrictamente a la legislación vigente. Por lo anterior, la afirmación en cuestión resulta peligrosa y de cierta gravedad que ha pasado algo desapercibida.

Ahora bien, en cuanto a cómo podría explicarse esta mayor tendencia estadística, ello pudiera tener muchas razones, entre ellas: la mala asesoría contable y jurídica que los contribuyentes tienen antes y durante un proceso de fiscalización del SII; en la ausencia o deficiente asesoría jurídica de los contribuyentes al interponer una reclamación tributaria; en la falta de pruebas suficientes para acreditar sus alegaciones por parte de los contribuyentes; y una errónea aplicación de la ley por parte del contribuyente, etc.

Javier Alarcón (JA): Dicha lectura es tendenciosa, ya que debemos entender la génesis de los TTA: se pretendía incorporar a nuestro sistema una justicia independiente y técnica, que asegurara la igualdad de partes, cuestión que nadie pone en duda a la fecha, y que asegura el acceso a una justicia imparcial a la hora de resolver los controversias entre el contribuyente y el fisco. Teniendo en consideración esto, los tribunales han respondido a las expectativas de la ciudadanía.

Distinto es que, analizando las estadísticas en que la administración tributaria se adjudica los veredictos favorables, sea producto, en muchos casos, de nuestra normativa tributaria y aduanera que establece principios procesales que son mucho más exigentes con el particular. Por lo tanto, incumbe al poder Ejecutivo y Legislativo propender a un sistema normativo más pro contribuyente o pro Fisco, lo que conlleva a replantearse qué tipo de política tributaria queremos como país.

- ¿Hace falta mejorar la calidad defensa de los contribuyentes?

- HF: En muchos casos, la asesoría jurídica que tienen los contribuyentes que presentan una reclamación a estos tribunales no siempre es del todo completa y de calidad, lo que trae como consecuencia que, muchas veces, no se plantean todas las alegaciones que podrían haberse planeado, o no se acompañan todas las pruebas que podrían presentarse en favor de las pretensiones de los contribuyentes, lo que en numerosas ocasiones determina el rechazo de sus reclamaciones.

- JA: En muchos de los casos sí. Todos los juicios se resuelven en función de lo alegado y las pruebas aportadas por las partes. En esto, vemos serias deficiencias por parte de los contribuyentes.

Como contrapartida, hemos constatado que, por parte del SII y de Aduanas, se han perfeccionado sus procedimientos de fiscalización, a propósito de la reforma tributaria del año 2014 y 2017, lo cual ha redundado en actos administrativos mejor fundados, circunstancia que, probablemente, explica las estadísticas favorables al interés fiscal.

- ¿Cuán urgente es que la Defensoría del Contribuyente considere la representación judicial de los contribuyentes?

- HF: Si los contribuyentes no están en condiciones de proveerse de un abogado con conocimiento y/o experiencia en materia tributaria, están en una posición desfavorable ante el órgano fiscalizador, pues en los juicios que se tramitan ante los TTA, el SII cuenta con abogados expertos para defender los intereses del Fisco. Por ello creemos que el Estado debiera poner a disposición de los contribuyentes que no están en condiciones de proveérselos por sus propios medios, una defensa judicial tributaria gratuita.

- JA: Crear una Defensoría sería favorable para los contribuyentes, en especial para aquellos con menos recursos cuyos casos ni siquiera llegan a conocimiento de los tribunales. Lo ideal es que la Dedecon funcione de una manera parecida a la Defensoría Penal Pública o a la Defensoría Laboral, es decir, con representación judicial. También, es urgente que considere no sólo al contribuyente tributario sino también al contribuyente aduanero y de Tesorerías.