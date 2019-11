Lagos Weber dice que oposición y gobierno llegaron a acuerdo en impuesto al patrimonio inmobiliario y suben piso

DF TAX

Impuesto comenzaría a aplicarse para viviendas con avalúo fiscal desde $400 millones.

En conversación esta mañana en Radio Cooperativa el senador Ricardo Lagos Weber, confirmó que ya se forjó un acuerdo con el gobierno en materia de impositiva sobre patrimonio inmobiliario para viviendas con avalúo fiscal de $400 millones.

"Lo medular es lo siguiente: el proyecto original del presidente Piñera murió", sentenció el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado.

"Hoy tenemos un ministro nuevo, ese proyecto original mutó se transformó en algo completamente distinto que va a recaudar más de US$ 1.500 millones –más cercano a los US$2.000 millones- y además va a eliminar la reintegración", agregó.

El parlamentario PPD, explicó que desde un principio la oposición pidió al gobierno sacar la reintegración de los sistemas tributarios por lo regresivo de dicho elemento. Además recordó que era una reforma con foco en la inversión y no en la recaudación, por lo que en régimen recaudaba sólo US$ 470 millones netos.

Mencionó que aun el acuerdo final no se ha sellado, no obstante aquello adelantó respecto del nuevo impuesto al patrimonio inmobiliario "quiero decir con responsabilidad que la cifra sobre la cual se aplicará es a partir de los $400 millones de avalúo fiscal, que en valor comercial es a lo menos $700 millones. Para ponerlo en términos gráficos es US$ 1 millón".

Otro aspecto que mencionó es que en este preacuerdo se asume que de aquí a abril se hará una revisión de cómo poder gravar a ese 1% más rico de formas distintas, dado que el impuesto al patrimonio es sólo una de ellas. Esto, confirmó, será parte de una segunda reforma tributaria.

Sobre pensiones

Respecto a las jubilaciones dijo que "el gobierno escuchó y se allanó a hacer lo que se le venía pidiendo hace meses" que era dividir la propuesta original. A su juicio, en el contexto del país y con responsabilidad financiera, existe espacio para ampliar en un 30% la pensión básica solidaria junto con trabajar para acercarse a que sea equivalente a la línea de pobreza del país.

Dijo que dicha propuesta se le planteó al ministro de Hacienda, Ignacio Briones y a todo el equipo político del gobierno, la semana pasada por parte de los presidentes de partidos de oposición.

Otro punto, en el que destacó un avance, es que "en estos 4 puntos –que en realidad creo que van a ser 5 o 6- de cotización adicional" que dos de esos puntos vayan a un reparto solidario.