Larraín cierra la puerta a modificar la integración tras fuego amigo de senadores oficialistas: "Vamos a seguir adelante, la integración es fundamental"

Ministro de Hacienda aseguró que mantendrá el acuerdo firmado con la DC y las PYME en la Cámara de Diputados: "Los que piden la integración son las PYME más que las grandes empresas", manifestó.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, le cerró la puerta a modificar el denominado "corazón" de la reforma tributaria, luego de que senadores oficialistas consultados por Pulso le "recomendaran" abrirse a ajustes en el tema en medio del rechazo de la oposición a integrar el sistema impositivo.

Luego de presentar el cronograma de la semana de las finanzas de APEC 2019, el secretario de Estado recordó que hay un acuerdo firmado con los gremios de pequeñas y medianas empresas (PYME) y la Democracia Cristiana (DC) en la Cámara de Diputados que viabilizó el despacho de la reforma y la integración a la Cámara Alta. Así, dijo que dicho acuerdo se tiene que respetar.

"Yo les quiero pedir (a los senadores oficialistas) que escuchen a las PYME de Chile, nosotros hemos conversado con representantes de 900 mil PYME, nosotros tenemos un acuerdo firmado con las PYME de Chile y lo vamos a respetar, y con la Democracia Cristiana. Nosotros creemos que la integración es un elemento fundamental y los que lo piden son las PYME más que las grandes empresas", aseguró Larraín.

El ministro de Hacienda fue más allá e incluso emplazó a los senadores oficialistas: "Nosotros vamos a seguir adelante con lo que hemos planteado siempre, la integración es un punto central . Muchas gracias por la sugerencia, pero nosotros seguimos adelante", lanzó.

El titular de las finanzas públicas manifestó su disposición a conversar y ver alternativas, pero en el marco de mantener la integración en el proyecto impositivo.

"Yo siempre he dicho una cosa y vamos a ser consistentes: no se cambia el sentido del proyecto, pero obviamente que este es un proyecto pro inversión, pro crecimiento, pro empleo y pro PYME. Ahora, es indudable que el proyecto que va a salir nosotros tenemos una disposición a conversar y de analizar propuestas. Es indudable que el proyecto que va a salir no es el mismo que el que ingresó y el que salió de la Cámara de Diputados, no va a ser el mismo. Pero nosotros esperamos que no se desdibuje", cerró.