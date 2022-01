Las multinacionales y los altos patrimonios entre los focos donde el SII pondrá su lupa este año

DF TAX

Entidad acaba de publicar su Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario, con el que espera recaudar casi US$ 2.800 millones. Meta del 2021 fue superada por lejos.

Cada año, el Servicio de Impuestos Internos (SII) busca darle certeza a los contribuyentes respecto a los segmentos en los que enfocará sus esfuerzos de fiscalización, mediante la publicación del Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario (PGCT).

La entidad acaba de dar a conocer el documento guía, el cual por segundo año consecutivo trae como novedad una meta de recaudación.

Fernando barraza, director del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Carolina Saravia, Subdirectora de Fiscalización del SII.

Así, en 2022 la autoridad fiscal prevé recolectar recursos por US$ 2.797 millones de parte de los contribuyentes en base a sus focos de escrutinio.

De estos, US$ 1.555 millones corresponden a medidas relacionadas a la Ley de Modernización Tributaria este año; US$ 1.100 millones a mayores medidas de control y reducción de la evasión; US$ 135 millones gracias a medidas de facilitación del cumplimiento tributario; y US$ 6,2 millones ante el fortalecimiento del escrutinio del impuesto territorial.

Meta superada

La meta de 2022 implica subir la vara en un 19% respecto a la del ejercicio previo, que inicialmente se situó en US$ 2.353 millones.

Sin embargo, con las cifras consolidadas del año, dicho objetivo inicial se superó por mucho, con ingresos ligados al plan de fiscalización 2021 por US$ 3.424 millones, un 46% por sobre la meta inicial.

En el resultado, el SII destacó la aplicación del IVA a los servicios digitales, el impuesto sustitutivo al FUT (ISFUT), la sobretasa del impuesto territorial a propiedades avaluadas sobre $ 400 millones, y la implementación de la obligatoriedad de la boleta electrónica, entre otras medidas, las cuales representaron más de un 70% del total recaudado (US$ 2.407 millones, aproximadamente).

“Los logros alcanzados en 2021 nos permiten enfrentar de mejor forma los ambiciosos retos planteados para 2022, en un contexto marcado por la crisis derivada de la emergencia sanitaria que viven Chile y el mundo”, señaló el director del SII, Fernando Barraza.

A su vez, de cara a las perspectivas para este ejercicio, agregó que “para alcanzar este objetivo, se requiere que todos asumamos nuestra responsabilidad con el país y aportemos con el pago justo de los impuestos y así el país cuente con los recursos que hoy tanto se necesitan para el desarrollo de políticas públicas en beneficio de los sectores más vulnerables”.

Las prioridades

El plan de este año considera una serie de acciones de tratamiento vinculadas a 19 temáticas, organizadas en cuatro grandes focos: segmentos de interés, control de impuestos -con especial foco en IVA y renta-, ciclo de vida del contribuyente y bienes raíces.

Dentro de estos focos, se contemplan a segmentos como las multinacionales, los altos patrimonios, los precios de transferencia, los grupos empresariales, el comercio informal vía plataformas digitales, los contribuyentes agresivos con potencial de cometer fraudes, y los documentos tributarios electrónicos (ver detalle en hitos).

Además, se apuntará a priorizar el fortalecimiento de dos capacidades institucionales “claves”, según el SII: el gobierno de datos y el control del impuesto territorial, “potenciando el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a incrementar los niveles de cumplimiento tributario”, señalaron desde el servicio.

En esta línea, la subdirectora de Fiscalización del SII, Carolina Saravia, destacó que lo que se busca es “mejorar nuestros modelos de análisis de datos, de forma de utilizar y trabajar con la información más confiable posible que oriente el diseño de nuestros planes de tratamiento”.

“Nuestro objetivo es ser eficaces en la detección de los incumplimientos y también de situaciones que pueden ser potencialmente dañinas para el sistema tributario, para anticiparnos y actuar incluso antes que se produzcan. Y por ello, considerar en este plan la relevancia del gobierno de datos es fundamental para seguir fortaleciendo nuestras capacidades actuales y preparándonos para los desafíos futuros”, agregó la directiva.

¿Cómo se elabora el plan?

El PGCT se construye a partir de la aplicación del Modelo de Gestión de Cumplimiento Tributario que impulsa el SII, y que considera acciones de tratamiento “proporcionales al nivel de cumplimiento tributario”.

O sea, incluye la entrega de orientación y asistencia a quienes cumplen sus obligaciones tributarias habitualmente, o a quienes quieren cumplir, pero muchas veces no saben cómo hacerlo; y aplica un mayor control y sanción a quienes han decidido no cumplirlas, afectando la recaudación tributaria.

