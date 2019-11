LyD sobre principio de acuerdo tributario: “Va a tener un impacto muy potente y lamentable en la capacidad de crecimiento del país”

DF TAX

Preocupación de subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la entidad, Natalia González, apunta a que proyecto original lo ve desdibujado sin foco en incentivar la inversión.

Crítica a los puntos que hasta ahora se conocen del acuerdo que habrían forjado los parlamentarios de oposición con el gobierno para avanzar en la Reforma Tributaria, se mostró la subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD, Natalia González: "Tengo una visión bastante poco optimista de lo que se está planteando hoy día en materia tributaria".

Su preocupación se centra en que "se plantea como un proyecto completamente nuevo con fines recaudatorios y en donde los fines de inversión y crecimiento quedan bastante relegados".

Ayer a última hora, el gobierno logró establecer un marco de acuerdo con senadores de oposición, para empezar a avanzar en el despacho de la reforma tributaria. En términos generales se desecha la reintegración del sistema como estaba definido originalmente y se deja dicho beneficio solo a las Pymes; se crea un impuesto al patrimonio inmobiliario como una sobretasa a las propiedades residenciales de más alto valor del país; y se fija un gravamen a los Fondos de Inversión Privados (FIP).

De lo que hasta ahora se conoce, la abogada comentó que los nuevos impuestos acordados "van a constituir un golpe muy grande a los capitales que hay disponibles hoy para financiar emprendimientos que sí dan empleo, sí dan crecimiento". Por lo que le preocupa el foco recaudador dado que al no ser una reforma con un objetivo en la inversión limita la capacidad de crecimiento. "En ese sentido, la verdad, es que tampoco vislumbro cómo se va a dar esta mayor recaudación", comentó.

-¿Qué le parecen los términos del acuerdo tributario?

-Me sorprende porque constituye un vuelco completo a lo que tenía la reforma tributaria presentada por el presidente Piñera en su programa de gobierno con el cual ganó. Es una reforma que termina por poner el foco en la recaudación, pero sin entender que sin crecimiento no va a haber recaudación. Entonces, podemos subir los impuestos al patrimonio, a los Fondos de Inversión Privado pero resulta que esto va a tener un impacto enorme en los capitales que hoy están disponibles en el país para financiar justamente a los emprendimientos.

.-¿Cuáles son sus preocupaciones?

.-En principio habría una renuncia –desconozco si es total o si va a ser algo que se va a mantener para las Pymes- a la reintegración. Entonces, se renuncia a la reintegración, subimos el impuesto a las personas en los tramos más altos; bueno, el impuesto no queda en 40% sino que queda en 49,45%. Esto, porque el 9,45% -que pagan todos los tramos- se va a mantener vigente para los tramos altos. Se va a quedar con una tasa de impuestos personales, probablemente, de las más altas de los países de la OCDE.

Con un impuesto alto a las empresas, también más alto que el promedio de la OCDE; con un impuesto al patrimonio que va a producir un impacto a la industria inmobiliaria, la construcción (...) Me preocupa que al final, el bien raíz que constituye una de las formas más tradicionales de ahorro de los chilenos se ve híper gravado.

-Hasta el momento lo que se ha dicho es que la reintegración del sistema estaría siendo aplicado sólo a las Pymes ¿qué le parece esto?

-Entiendo el objetivo de un planteamiento así, que es que efectivamente esa tasa del 9,45% que está afectando a empresarios (a los dueños) que no son de las rentas más altas sean efectivamente integrados los sistemas y puedan eliminar esa sobretasa que se originó en la reforma anterior. El problema de eso es que es complejo de hacer.

-¿Por qué?

- Se dice que es para las Pymes pero la reintegración no se refiere a la empresa, se refiere al dueño final. Los dueños de las pymes son muy diversos. Tienes dueños de altas rentas, de bajas rentas y eso está bien que sea así, porque una forma de financiarse es buscando capital, no solamente endeudamiento financiero. Y ¿quién pone capital en la Pyme? El que tiene capital disponible. Entonces, si se dice que la reintegración es solo para las Pymes ¿cómo definimos eso?; ¿Qué tipo de socios o accionistas o hasta qué renta va a aplicar esa reintegración?

.-Otro punto que se menciona es un impuesto a los fondos de inversión privados...

.-Me preocupa porque si los FIP son un vehículo que se utiliza para invertir el emprendimiento; si lo vas a gravar estás haciendo más complejo aun para que la Pyme obtenga financiamiento.

.-¿Esta reforma no es pro crecimiento para usted?

.-No podría decir eso porque habría que sacar los números. Pero lo que creo, es que va a tener un impacto muy potente y lamentable en la capacidad de crecimiento del país, en la capacidad de las Pymes de encontrar financiamiento. Va a tener un impacto en la inversión y en los flujos de capitales que hoy están disponibles en Chile para hacer proyectos productivos. Y eso me preocupa mucho porque si tiene un impacto de envergadura –que uno más o menos lo puede vislumbrar- no va a generar los recursos que pretende generar y entonces el objetivo recaudador, que se dice que ahora tiene para financiar una agenda social no se va a cumplir.

.-¿Hay algún elemento de este acuerdo que pueda rescatar?

.-Con la información que tengo hasta ahora, no tengo nada que rescatar. No son buenas noticias, son la información que hasta ahora hay disponible.