Más de 40 grandes tecnológicas analizan inscribirse en el SII para pagar nuevo IVA digital

DF TAX

Plataforma está disponible desde el 22 de mayo. En ella, las sociedades detallarán si realizarán el pago de manera mensual o trimestral, y si lo harán en moneda local o extranjera.

Este lunes comenzó a regir en el país el nuevo impuesto a los servicios digitales, que grava con IVA las prestaciones que empresas no residentes en Chile entreguen a personas naturales radicadas en el territorio.

La nueva política es parte de las disposiciones de la ley que moderniza el sistema tributario. La idea es equiparar el tratamiento impositivo de algunos servicios digitales prestados desde el extranjero con los que operan a nivel local.

Y si bien formalmente el nuevo gravamen ya comenzó a aplicarse, los primeros pagos deberán ser realizados por las compañías a partir del próximo mes. Algunas firmas, como Netflix y Playstation, ya han informado alzas en sus tarifas a clientes en respuesta a la medida.

Fernando Barraza, Director del Servicio de Impuestos Internos (SII). Carolina Saravia, Subdirectora de Fiscalización del SII.

Para su implementación, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha realizado una serie de medidas de asistencia y explicación no solo para los consumidores, sino también para las empresas que entregarán los nuevos servicios afectos, quienes ingresarán en arcas fiscales el nuevo IVA.

Por ello, el organismo ha sostenido reuniones con varias empresas tecnológicas que están analizando el marco normativo y la posibilidad de inscribirse en la nueva plataforma que dispuso el SII para los contribuyentes del citado gravamen. Dicho vehículo está disponible desde el 22 de mayo en el sitio web del servicio.

Fuentes de mercado dan cuenta de que más de 40 compañías tecnológicas están explorando inscribirse en la nueva plataforma y transformarse en contribuyentes del nuevo impuesto en el país.

Para los contribuyentes que prestan servicios digitales en el país pero que no están domiciliados aquí, el registro es obligatorio, ya que el no inscribirse es equivalente a no pagar el impuesto o hacerlo con retraso.

Entre las principales se encuentran algunas de rubros como transporte, videojuegos, comercio, música, apuestas y streaming, como Uber, iTunes, Netflix, Spotify, Aliexpress, Google, Amazon, Playstation, Wish, Taxibeat, Microsoft, Facebook, Airbnb, eBay, Booking.com, Dropbox, Steam Games, Skype, Nintendo, Adobe, LinkedIn, Kindle, Blizzard.com, Crunchyroll, Wix.com, Stars.com, LoungeKey, OMI, Bet365, Open English, Riot Games, Hotels.com, Expedia, GoEuro, McAfee, Deezer, Badoo, Dnhgodaddy.com, eDreams, Book Depository, DiDi y Direct TV, entre otras.

Si bien algunas de estas compañías tienen presencia física en Chile y, por lo tanto, no estarían afectas al nuevo impuesto (pero sí al IVA y al régimen general de renta al estar constituidos en el país), las matrices están analizando sus estructuras corporativas, dado que algunas filiales no constituidas en territorio nacional podrían prestar servicios afectos al tributo.

Proceso de inscripción

El director del SII, Fernando Barraza, explica que desde que se publicó la nueva ley en febrero se ha desplegado un trabajo “intenso” para sacar adelante la implementación de la reforma en medio de la emergencia sanitaria.

“Como parte de nuestra estrategia de cumplimiento tributario, hemos desarrollado acciones de apoyo y orientación a los contribuyentes. Desde finales de abril, junto a los equipos técnicos y normativos de nuestro servicio, nos hemos reunido con empresas como Google, Amazon, Uber, DiDi, Airbnb, Direct TV y Netflix, entre otras, para explicarles el proceso y aclarar sus dudas. Esta acción ha sido muy valorada y la mantendremos”, señala el directivo.

Para el diseño del registro, pago y fiscalización del nuevo tributo, el SII analizó la experiencia de países como Australia y Nueva Zelanda.

La subdirectora de Fiscalización del servicio, Carolina Saravia, detalla que la plataforma generará un “Tax-ID”, que será una suerte de RUT para que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. En ella, los prestadores de servicios podrán decidir si el pago del IVA será mensual o trimestral, y si lo harán en pesos chilenos, dólares estadounidenses o euros. “Una de las bases para gestionar correctamente el cumplimiento tributario es entregar al contribuyente toda información que les permita facilitar su cumplimiento. Mientras más informados estén, mejores son los niveles de cumplimiento y por ello estamos desarrollando distintas iniciativas para que estos nuevos contribuyentes cuenten con los antecedentes necesarios sobre este impuesto y la forma cómo opera”, recalca.