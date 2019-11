Moraga: “El acuerdo es técnicamente deficiente”

DF TAX

Abogado asegura que es importante conocer los detalles para evaluar si el impuesto al patrimonio es aplicable.

El socio de Moraga & Cía., Álvaro Moraga, es enfático: el principio de acuerdo que alcanzaron el gobierno y la oposición para modificar la reforma tributaria es “técnicamente deficiente”, pero “políticamente destacable”.

“Hay que entender que estamos en una situación de emergencia social que requiere soluciones inmediatas. Tenemos que entender como sociedad que debemos ceder en nuestras legítimas posiciones en post del país. Esta es una situación grave que requiere empatía de todos los sectores”, señala el también académico de la UAI.

- ¿Es aplicable el impuesto al patrimonio?

- Lo es. Pero no se puede olvidar que la reforma del 2014 demostró empíricamente que más impuestos no significan mayor recaudación ni menos mayor crecimiento. Si las cosas no se hacen bien, tal como el 2014, teniendo buenas intenciones, se pueden generar incentivos perversos a mover los patrimonios fuera de Chile.

- En la práctica muchos contribuyentes adeudan parte de su patrimonio inmobiliario al banco. ¿No debiera el impuesto gravar al banco y no solo al dueño?

- Aun cuando no se conoce el detalle del proyecto, el banco es un contribuyente que deberá pagar un impuesto por su propio patrimonio. No tiene ningún sentido grabarlo dos veces; más aún si ese costo lo traspasará a los clientes.

En este mismo aspecto, es un error creer que son los inmuebles los que constituyen el elemento a considerar para medir patrimonio y riqueza. Para la clase media y media alta, que paga por 20 años su casa (con dineros ya tributados) es tremendamente injusto considerarla como una clase rica.

- La integración definitivamente se desestimó del proyecto, mientras que solo se mantuvo para las PYME. ¿Cómo cree que quedará el nuevo sistema tributario?

- Que se haya mantenido para la PYME es un gran avance. Lamentablemente nuestro sistema no quedará de la simpleza deseada, pero los tiempos aconsejan retroceder un poco hoy para avanzar con más fuerza mañana.

- ¿Qué le parece la eliminación gradual del crédito PPUA? ¿Hace más progresivo el sistema?

- Esto no tiene relación con la progresividad. Lo que busca es simplemente más recaudación. Esta es una medida que veo más ideológica, de aquellas que deberíamos ir desterrando.

Hay una frase de Abraham Lincoln muy atingente: "No puedes ayudar a los pobres, destruyendo a los ricos. No puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte".