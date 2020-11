No solo fue Trump contra Biden: los impuestos que se votaron el 3 de noviembre en EEUU

DF TAX

Propuestas sometidas a sufragio incluyen tributos a propiedades, nuevos tramos de impuesto personal y gravar las ventas de marihuana. En algunos estados continúa el conteo de votos.

Casi dos semanas han pasado desde que el 3 de noviembre los estadounidenses concurrieron a las urnas para renovar parte del Congreso y escoger entre la continuidad del gobierno republicano de Donald Trump o el regreso de los demócratas a la Presidencia de la mano de Joe Biden.

Si bien el resultado de las elecciones parlamentarias y presidenciales han copado la atención del mundo, el 3 de noviembre los norteamericanos en 15 estados recibieron otras papeletas: para aprobar o rechazar una serie de cambios tributarios con implicancias en las finanzas de los gobiernos locales.

Al igual que los comicios presidenciales, el conteo de votos aún no está cerrado en varios lugares, por lo que los resultados de algunas propuestas no son definitivos al cierre de esta edición.

Marihuana

En Arizona, el 60% de los electores aprobó -con el 99% de los sufragios contados- legalizar el consumo recreacional de la marihuana, aplicándose un impuesto del 16% al precio de venta.

Con un 93% de los votos escrutados en Montana, un 57% respaldó la misma idea, pero con un gravamen de 20%.

New Jersey, con un 86% de los sufragios contados, también dio el vamos -con un 67%- legalizar el uso recreacional de la citada droga. En tanto que en South Dakota, un 53% visó la legalización y gravar las ventas con un 15%.

Tributos personales

En Arizona, los constituyentes apoyaron -por el 53% de los votos- crear un nuevo tramo de tasa marginal de 8% para los ingresos superiores a US$ 250.000 para declarantes individuales y de US$ 500.000 para los colectivos.

El 58% de quienes fueron a las urnas en Colorado respaldó bajar de 4,6% a 4,5% el tributo a los ingresos tanto personales como corporativos.

En cambio, un 55% de los electores en el estado Illinois rechazó eliminar el impuesto plano a los ingresos personales, desechando la posibilidad establecer tramos según rentas.

Propiedades

Con un 92% de los sufragios revisados, California rechazó por un 52% dividir la tributación de los bienes raíces: se propuso que la base imponible para las propiedades comerciales sea su valor de mercado, mientras que para las residenciales sea el precio de compra.

En San Francisco, un 58% de los aprobó aumentar a 5,5% el impuesto a las transacciones de bienes raíces entre US$ 10 millones y US$ 25 millones, y a 6% para las operaciones sobre US$ 25 millones.

En Colorado, un 58% dio el visto bueno a derogar una enmienda que limitaba el valor de tasación de las viviendas para calcular el impuesto a las propiedades, lo que aumentaría el gravamen territorial.

Un 56% en Missouri apoyó un sobre impuesto de US$ 60 por cada US$ 100 mil de tasación de la propiedad para financiar servicios para la infancia.

Mientras que en Louisiana un 62% apoyó aumentar el umbral para acceder a una tasación especial de propiedades para la tercera edad, militares y personas con discapacidad, pasando de US$ 50.000 a US$ 100.000.

Otros gravámenes

Alaska propuso un incremento al impuesto a la producción de petróleo en los campos más intensivos en la región de North Slope. Con el 50% de los sufragios escrutados, un 57% se opuso.

En Arkansas, con un 95% contado, un 55% optó por hacer permanente el tributo de 0,5% a las ventas para financiar el transporte público.

En San Francisco, un 74% aprobó aumentar de 8,50% a 8,62% el impuesto a las ventas por 30 años para financiar el servicio de ferrocarriles Caltrain. Asimismo, el 65% visó crear un impuesto entre 0,1% a 0,6% de los ingresos brutos, o entre 0,2% y 2,4% de la nómina aplicable a las empresas donde el salario de la administración supera en más de 100 veces el ingreso mediano.

En Georgia, un 81% se inclinó porque la Asamblea General del estado autorice legislaciones que permitan utilizar los impuestos y cuotas recaudadas para fines específicos.

Un 63% de los votantes de Nebraska apoyó crear una carga tributaria de 20% a las utilidades generadas por apuestas de carreras.

Un 54% de los electores en Utah respaldó ampliar el uso de los ingresos por impuesto a la renta para apoyo juvenil y la discapacidad.

Mientras que un 68% de los constituyentes en Oregon se alineó con un nuevo impuesto de 65% a los productos vaporizados y aumentar de US$ 1,33 a US$ 3,33 el gravamen a los cigarrillos.