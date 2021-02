"Nos están robando. No saben qué más inventar para robarnos"

DF TAX

Magdalena Brzovic, socia de Brzovic & Cía. y de la alianza con Fontaine & Cía.

La Ley N°21.210 sobre modernización tributaria, junto con establecer la obligatoriedad de emitir las boletas de ventas y servicios en formato electrónico, ordenó el desglose de los impuestos establecidos en la Ley del IVA en dichos documentos. En castellano simple, la boleta debe separar el precio del impuesto.

Aprovechando la era digital, nuestros legisladores se convencieron de que era una buena oportunidad para hacer lo que en otros países se hace desde hace décadas: mostrar el impuesto que se paga en cada transacción.

Sin embargo, esta idea de motivar al pago de impuestos por esa vía no es pacífica. Hay quienes piensan que esta manera de emitir los documentos tributarios fomenta la evasión. El consumidor, al ver claramente cuánto es el impuesto que debe pagar, podría verse tentado a solicitar su no pago. Al más puro estilo chileno y sin boleta.

Sin embargo, la ley aprobada y vigente optó por esta nueva modalidad que no ha estado exenta de críticas. Por un lado, están los vendedores y prestadores de servicios que han debido invertir en nuevas tecnologías para cumplir con esta nueva obligación. Al hacerlo, y operando con sistemas como Transbank en que el voucher es la boleta, les ha traído más de un dolor de cabeza.

La boleta que emite el voucher de Transbank no es nominativo y si pensamos, por ejemplo en las Isapres y su sistema de reembolso de gastos, éstas no aceptan los documentos si no están emitidos a nombre del afiliado. Así como el ejemplo anterior, hay muchos otros que no fueron previstos al momento de ser implementado este nuevo y moderno sistema.

Por otro lado está el SII, que ha debido dictar diversas normas para regular esta nueva forma de emitir documentos electrónicos y aplazar la entrada en vigencia de la obligación de emitir boletas electrónicas, pues casi como en una tormenta perfecta los astros se conjugaron para que esta obligación tuviera que cumplirse en medio de la pandemia.

Así es como desde septiembre de 2020 leímos en redes sociales miles de reclamos y memes que refleja el malestar de alguna parte de la población, que recién ha entendido que cada vez que consumen pagan impuestos.

"No entiendo por qué ahora están cobrando el IVA en la boleta de Líder, esto es ser sinvergüenza, si los productos ya están con dicho impuesto". "No saben qué más inventar para robarnos".

Frases como esas refuerzan nuestro temor de que aún en el siglo XXI hay gente que erróneamente piensa que no paga impuestos.

Según la base de datos del SII, 426.578 contribuyentes emiten boletas de ventas y servicios. Más del 80% de ellos son micro y pequeñas empresas. A diciembre de 2020, sólo 125.827 estaban habilitados como emisores de boletas electrónicas. Y de estos últimos, más del 93% son micro y pequeñas empresas.

Como todo en la vida, el cambio cuesta y trae consigo periodos de ajustes que nunca están exentos de problemas. Sin embargo, considerando que 2020 fue un año complejo y este 2021 al parecer también lo será, es comprensible que los contribuyentes chilenos, todos, consumidores y vendedores, no quieran tener ninguna obligación más que tratar de sobrevivir no solo al Covid, sino a este Estado que nos exige, nos presiona y es ciego al momento de aplicar reglas nuevas, como la que comentamos en estas líneas.