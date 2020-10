OCDE posterga negociaciones por nuevos impuestos digitales y discrepancias le restarían 1 punto anual al PIB global

DF TAX

Las tratativas se retomarán a mediados del próximo año, anunció el organismo internacional.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció hoy que no ha logrado llegar a un acuerdo sobre el nuevo marco internacional para aplicar impuestos a los gigantes digitales, por lo que ha aplazado el final de las negociaciones para mediados de 2021, según informó este lunes en un comunicado.

La OCDE, que coordina las negociaciones entre 135 países para alcanzar un acuerdo sobre la tributación de la economía digital, ha presentado este lunes sus propuestas en la materia. La entidad presidida por el mexicano Ángel Gurría presentará los documentos al G20 en la reunión que mantendrán los ministros de Economía y Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales esta semana.

Pese a lo extenso de las propuestas, la OCDE ha subrayado que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo, aunque espera que sirvan de base para encauzar las negociaciones en el futuro.

El compromiso de la OCDE y los países que forman parte de la iniciativa era alcanzar una propuesta consensuada y aceptada por todos para finales de este año. Sin embargo, la OCDE estima que las negociaciones no culminarán hasta mediados de 2021.

"Acordamos atajar rápidamente los problemas restantes con la vista puesta en llevar este proceso a una conclusión exitosa para mediados de 2021 y resolver los problemas técnicos, desarrollar borradores legislativos, pautas y reglas y procesos internacionales según sea necesario para implementar una solución basada en el consenso", explicó la entidad.

El organismo ha instado a los gobiernos a adoptar un acuerdo ante los retos planteados por la pandemia del Covid-19, ya que la implementación de este acuerdo ayudará a elevar los ingresos tributarios, algo que será necesario cuando los países tengan que restablecer sus finanzas públicas.

Según los cálculos de la OCDE, su propuesta elevará los ingresos por el Impuesto a las empresas a nivel mundial en entre US$ 50.000 y US$ 80.000 millones (42.283 y 67.654 millones de euros). Si se tiene en cuenta el efecto conjunto de las propuestas con un plan fiscal paralelo de Estados Unidos, los ingresos tributarios se podrían elevar hasta en US$ 100.000 millones (84.567 millones de euros) al año.

La OCDE estima que la implementación de un acuerdo multilateral tendrá un efecto negativo de menos del 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial a largo plazo. No obstante, la certidumbre fiscal procedente de este acuerdo podría elevar la inversión y el crecimiento, lo que compensaría "parcial o totalmente" este "pequeño efecto negativo".

En caso de mantenerse las diferencias en los mecanismos para gravar la economía digital, la OCDE advierte un impacto de alrededor de 1 punto en el PIB global cada año debido a las disputas comerciales que se generarían entre los estados.

El organismo con sede en París ha argumentado que la aprobación de este acuerdo podría reducir la necesidad de que los gobiernos se vean obligados a subir otro tipo de impuestos para cuadrar sus finanzas en el futuro.

"La ausencia de una solución consensuada probablemente llevaría a la proliferación de medidas fiscales unilaterales y no coordinadas, así como a un incremento en dañinas disputas fiscales y comerciales", ha alertado la institución.

Las ideas sobre la mesa

La propuesta de la OCDE se centra en dos líneas de actuación. Por un lado, en el denominado Pilar Uno, que propone adjudicar un porcentaje de los beneficios a ciertas jurisdicciones debido a la posibilidad de las empresas digitales de generar beneficios sin ventas o presencia física concreta en un país.

En tanto que el Pilar Dos apunta un tipo mínimo para ser recaudado en todas las jurisdicciones.

En Chile, desde junio de este año se comenzó a aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las plataformas digitales no domiciliadas en Chile pero que prestan servicios en el país. En esta categoría caen aplicaciones como Spotify y Netlifx, por citar algunas. El IVA tiene una tasa de 19%.