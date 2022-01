Persisten las dudas opositoras, pese a las nuevas exenciones

DF TAX

No parece que la discusión del proyecto en el Senado sea tan fluida como esperaba el Ejecutivo.

Con la presentación del Ejecutivo de la nueva propuesta, la comisión de Hacienda del Senado se dio a la tarea de comenzar a revisar el proyecto de financiamiento, que sigue sin convencer a la oposición y sobre el que también hay dudas en el oficialismo.

Ayer, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, hizo un resumen de las exenciones que ya contemplaba el proyecto y luego dio a conocer los beneficios tributarios que se eliminan a partir de la nueva propuesta. Muchas generaron dudas en los parlamentarios.

Una de las principales que generó inquietud de manera transversal fue la que afecta con el IVA a todos los servicios, excepto para los sectores salud, educación y transporte, y para los contribuyentes que emitan boletas de honorarios. La preocupación de los parlamentarios se centró en torno a cómo operará esta medida, pese a las explicaciones del ministro, que detalló un significativo número de servicios que seguirían exentos.

Para los senadores, particularmente los de oposición, no se entiende cómo diferenciará el Servicio de Impuestos Internos (SII) entre los servicios de asesorías que debieran pagar este impuesto y los que no. Algo que deberá quedar meridianamente claro en la redacción del proyecto, concluyeron.

Otra medida que generó preocupación es la que elimina los beneficios tributarios para la tercera vivienda, para quienes hayan adquirido viviendas DFL 2 antes de 2011. Según el senador socialista Carlos Montes este tema "da para una discusión sobre el sector inmobiliario", por sus efectos si se aplica "bruscamente".

Impacto

El senador de la UDI Juan Antonio Coloma hizo hincapié en la eliminación de la exención tributaria a los contratos de leasing, contemplada en la nueva propuesta. A su juicio, no se debería modificar, porque "ha incentivado el ahorro". El parlamentario oficialista también manifestó sus reparos respecto al impuesto al lujo, las concesiones mineras, el aumento de la sobretasa al impuesto territorial y a aumentar el límite del Mepco.

Sobre esta última, Cerda admitió que no fue parte de las negociaciones y Coloma consideró que se trata de "un subsidio al nuevo gobierno".

Consultado el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) sobre la nueva propuesta del Ejecutivo, señaló que "mejora un poco la propuesta inicial", pero aclara que "hay que revisar si eso alcanza para financiar en el largo plazo la PGU". Sin embargo, valoró que "tiene un principio: que quienes más tienen puedan aportar de mayor forma, pagando más impuestos por medio de los bienes de lujo que tengan".

Mientras que junto con recalcar que las nuevas exenciones son fruto de un trabajo prelegislativo con el equipo del presidente electo, Gabriel Boric, y los parlamentarios, ante los reparos de estos últimos, el titular de Hacienda señaló que la eliminación de exenciones tiene impacto, "pero estamos viendo las exenciones que tengan el menor impacto posible". Y también aseguró que con esta propuesta se aumentan la recaudación de 0,35 puntos del PIB a 0,67 puntos del PIB.

No obstante, se le solicitó a Cerda que a la sesión de hoy, citada para las 09:30 horas, traiga el detalle acerca de cómo se financiará el diferencial entre 0,67 puntos del PIB, que es lo que recauda la propuesta, y los 0,95 puntos del PIB que es lo que se necesita.

Gobierno ajusta el Mepco para

evitar una mayor alza de las bencinas

En el marco de la presentación de las indicaciones para financiar la PGU, el Ministerio de Hacienda sorprendió al presentar cambios al Mecanismos de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Así, el ministro del ramo, Rodrigo Cerda, dio a conocer que se aumentará desde US$ 500 millones a US$ 750 millones el techo del subsidio estatal, para evitar un incremento "inmediato" de las bencinas a partir de marzo.

La ley que creó dicho mecanismo establece que si en un período de 12 meses el costo del subsidio supera los US$ 500 millones, éste deja de funcionar, lo que implicaría un aumento del valor de los combustibles de $ 100. Cerda anticipó que dicho escenario podría alcanzarse en marzo de no mediar un ajuste en el techo del Mepco.