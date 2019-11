PYME le advierten a Hacienda sobre la "catastrófica" situación que viven tras los desmanes ocurridos en el país

DF TAX

Representantes de Asech, Conapyme y Conupia, entre otros, se reunieron con el ministro Ignacio Briones para abordar su opinión sobre la reforma tributaria, entre otros tópicos.

En la mañana fue el turno de las grandes empresas para reunirse con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Pero pasadas las 12 del día le tocó a las pequeñas y medianas (PYME) reunirse con el jefe de las finanzas públicas para abordar, no solo el nuevo escenario para la reforma tributaria, sino también el impacto que los saqueos y las jornadas de protestas han tenido en el sector, luego del estallido social del 18 de octubre.

A la convocatoria asistieron, entre otros, el presidente de la Conapyme, Germán Dastres; la timonel de la Asech, Alejandra Mustakis; el jefe de la Conupia, Rafael Cumsille, el presidente de Conatacoch (que agrupa a los taxis colectivos del país), Héctor Sandoval; y el timonel de Indupan (que congrega a los industriales panaderos), José Carreño.

Dastres aseguró tras la reunión que la situación para las empresas del sector es "catastrófica" debido a las millonarias pérdidas que han dejado los saqueos y los hechos de violencia que el país ha vivido en las últimas semanas. Esto, dijo, llevará a varias PYME "a caer en el despeñadero".

"Ojalá lo antes posible se normalice la economía del país porque el sector más perjudicado en estos momentos son los trabajadores, conjuntamente con las pequeñas empresas, sobre todo aquellas que han sufrido saqueos. Hay algunas que no han sufrido saqueos pero han sido afectadas igual porque hace más de dos semanas que no tienen ventas. Eso es un problema porque hay que pagar los arriendos, hay que pagar los sueldos y también hay que pagar los créditos a los bancos", aseguró el presidente de la Conapyme, planteando que los bancos debiesen darle una prórroga de al menos 90 días a las PYME para pagar sus compromisos financieros.

Dastres señaló que Briones se comprometió a una "discriminación positiva" en favor de las PYME al elaborar los ajustes a la reforma tributaria, con un 100% de integración entre el impuesto personal y el corporativo para dicho sector.

Emprendedores lo pasan mal

A su turno, Mustakis advirtió que el sector emprendedor no ha facturado prácticamente ventas en las últimas semanas e hizo un llamado a que el país "se pare de nuevo y nos pongamos de acuerdo" en las reformas necesarias para devolver la cohesión social al país.

"Hago un llamado a que cuidemos a nuestras PYME y a nuestros emprendedores, que no lo están pasando bien, han sido días súper difíciles. No hay ventas y cuando no hay ventas no hay cómo pagar los sueldos. Eso significa que hay miles de familias en Chile, por lo que el llamado es a que vayamos a los locales de barrios, que vayamos a comprar, que las cuidemos", recalcó la timonel de Asech.