Rebelión en la DC: diputados Lorenzini y Ortiz no firmaron protocolo de acuerdo de reforma tributaria con el gobierno

DF TAX

Texto final tiene en blanco las firmas de los parlamentarios, quienes mostraron diferencias respecto al contenido del acuerdo con el jefe de bancada Gabriel Ascencio y el presidente Fuad Chahin.

El protocolo de acuerdo que firmaron hace un par de horas el gobierno, la Democracia Cristiana (DC) y los gremios de las pequeñas y medianas empresas (PYME) dejó varios heridos, especialmente en la falange.

Es que los diputados que representan a dicha tienda en la comisión de Hacienda, José Miguel Ortiz y Pablo Lorenzini, declinaron firmar el texto definitivo del acuerdo, mostrando diferencias respecto a la estrategia planteada desde el partido liderado por Fuad Chahin. De hecho, el protocolo lleva las firmas del timonel del partido y del jefe de bancada de diputados, Gabriel Ascencio.

Ortiz señaló desde un principio que se restaría de firmar el documento, señalando que es necesario que el Ejecutivo presente las indicaciones al proyecto, lo que ocurrirá recién la semana del primero de julio, tras la distrital.

"Lo que corresponde es que el gobierno envíe las indicaciones a la comisión de Hacienda. Ahí es la sede del debate legislativo.. Yo quiero un país más solidario y me parece una mala idea rebajarle los impuestos a las grandes empresas", lanzó el parlamentario por la Región del Biobío.

Lorenzini, en tanto, sí estuvo presente en la reunión de esta mañana en Teatinos 120 donde se firmaría el acuerdo final -inclusive con la presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera-, pero abandonó la reunión acusando sentirse "engañado" por el gobierno, lanzando críticas ante el hecho de que las indicaciones aún no estén presentadas.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, le bajó el perfil a la situación, asegurando escuetamente que "el acuerdo es con la Democracia Cristiana".

"Sabemos que tenemos posiciones diferentes con la Democracia Cristiana, pero yo valoro y creo que el país valora que hayan grupos que piensen distinto, pero que puedan ponerse de acuerdo en algo importante en beneficio del país. Este es un acuerdo que valoramos, acá estaba el jefe de bancada, el presidente del partido, así que es insudable que habrán diferencias. Lo importante es que confluyamos a un acuerdo. Ojalá que esté acuerdo pudiera ser más amplio", aseguró el titular de las finanzas públicas.

Los descargos de Chahin

Por su parte, el presidente Chahin señaló que como tienda han logrado "resguardar la progresividad del sistema tributario", señalando que el pacto es clave para simplificarle la vida a las PYME y reactivar la economía, desestimando las críticas de Ortiz y Lorenzini.

"El jefe de bancada de la DC representa a todos los diputados de la Democracia Cristiana. Todos ellos conocieron el texto, esto fue algo elaborado con ellos, conversado con ellos, cada uno de los puntos de nuestros diputados están incorporados. Por lo tanto, hay un compromiso institucional que nuestros diputados sin lugar a dudas van a honrar", lanzó.

"Si se cumple este protocolo, los dueños de las empresas que ganan más, van a terminar pagando más impuestos y no menos. La DC por eso está aquí, dándole una señal a la economía. Hoy ya no hay excusa, no se puede seguir responsabilizando a la oposición y al Congreso por las cifras económicas. Hoy es el momento para aprovechar esta buena disposición para reactivar la economía y la creación de empleo", señaló el exdiputado.

Cabe recordar que en abril, al aprobarse la idea de legislar de la reforma en la comisión de Hacienda de la Cámara, con votos de la DC, la tienda también se dividió respecto a honrar dicho compromiso en el debate en particular y en la Sala.