Reforma tributaria: director del SII hace férrea defensa de la boleta electrónica

DF TAX

Fernando Barraza aseguró que la Norma Antielusión ha sido “beneficiosa” para el servicio, pero evitó referirse a los ajustes propuestos por Hacienda.

La presentación del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, ante la comisión de Hacienda del Senado era altamente esperada. El directivo fue invitado hoy para abordar el proyecto de reforma tributaria, oportunidad en la que realizó una férrea defensa de uno de los tópicos más debatidos de la iniciativa: la boleta electrónica.

El ingeniero defendió la recaudación por US$ 970 millones por año estimado para la boleta electrónica, asegurando que los ingresos esperados son parte de una proyección "conservadora" y que es "necesaria" para continuar reduciendo la evasión del IVA.

"Con un 100% de implementación de la factura electrónica, todavía tenemos una evasión del IVA de 21%. No es suficiente, por lo que el paso natural es la boleta electrónica. Es necesaria como punto de inflexión para seguir reduciendo la evasión del IVA", aseguró.

Barraza defendió la revisión de la recaudación, que pasó desde US$ 1.100 millones a US$ 970 millones por año en comparación al informe financiero original del proyecto.

"Ahora se incluyeron supuestos de impacto en el impuesto a la renta total, no solo en Primera Categoría. Esperamos que con esto podamos reducir la evasión del IVA en 1,5 puntos. Es perfectamente posible aspirar a mucho más que eso con la boleta electrónica", aseguró.

El directivo evitó pronunciarse sobre si los cambios que propone el gobierno debilitan o no la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA), pero defendió los resultados exhibidos a la fecha.

"Contar con una NGA ha sido enormemente beneficioso para el SII, ya que hemos visto cómo ha mejorado el comportamiento tributario de algunos sectores. Es importante mantener el efecto disuasivo de la norma, sean cuales fueren los cambios que se propongan. Esta se puede mejorar, como cualquier norma".

Eso sí, el ejecutivo aseguró que no necesariamente todos los casos de potencial elusión deben pasar por la NGA, valorando otras normas de aplicación particular como la limitación al uso del denominado market maker para acceder a la exención de impuesto a la renta por las ganancias de capital en operaciones bursátiles, y la norma antielusiva que sancionará los retiros desproporcionados de utilidades. Ambas propuestas son parte del proyecto de reforma tributari del Ejecutivo.

"No hay que llevar todo a la Norma General Antielusión, también hay normas más directas. A la fecha, no ha sido necesario llevar casos a la justicia por elusión, no es que no hayamos querido. La NGA ha servido para modificar positivamente el comportamiento de algunos contribuyentes. Lo importante es mantener el efecto disuasivo de la norma", cerró la máxima autoridad del servicio.

A la sesión, que se extendió por más de tres horas, fueron invitados a exponer también la economista de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Andrea Repetto, y el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino.