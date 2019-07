Reforma tributaria: Hacienda fija piso mínimo de aportes para regiones y alista acuerdo con Lorenzini

DF TAX

Se establecieron recursos por US$ 108 millones para 2021 y 2022 para los gobiernos regionales. Integración se votaría hoy.

Comienza a pavimentarse el camino para el avance del proyecto de reforma tributaria en el Congreso, a exactos 11 meses de que la iniciativa ingresara a trámite al Parlamento.

Ayer, el Ministerio de Hacienda ingresó nuevas indicaciones a la propuesta, relacionadas con el aporte del 1% del valor de la inversión en activos fijos en favor de las regiones en las que se desarrollan los proyectos. Dicho tema puede decidir el destino de la reintegración del sistema tributario, considerado como el "corazón" de la reforma.

¿Por qué? Es una de las condiciones que planteó el diputado DC Pablo Lorenzini para dar su voto favorable al punto principal de la iniciativa.

En particular, Hacienda incorporó cambios que establecen que "a lo menos" un tercio del aporte de los proyectos de inversión se destinará al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). En la propuesta original, se establecía un techo de que "hasta" un tercio de la contribución iría a parar a ese fondo.

También, el Ejecutivo se comprometió a dictar -a más tardar en 90 días después de la publicación de la ley en el Diario Oficial- un reglamento que establezca montos máximos de beneficios para algunas zonas, cuyos excedentes serán redistribuidos hacia regiones con una menor cantidad de iniciativas.

Por último, la tercera indicación de la cartera establece "montos mínimos" de recaudación para las regiones en el período de transición hasta que la reforma esté en régimen.

Así, los fijó en US$ 35,5 millones para 2021 y US$ 73,8 millones para el 2022. En régimen, se esperan ingresos anuales por US$ 215 millones. En caso de que no se alcancen dichos recursos, el ministerio estará autorizado a realizar transferencias para suplir los fondos desde la partida del Tesoro Público.

¿Están los votos?

Tras la presentación de los ajustes, el diputado Lorenzini agradeció los cambios, señalando que "me gusta" que el reglamento no se eternice y se dicte tres meses después de que se publique la ley.

"Me agrada esta propuesta de que haya un piso mínimo", aseguró, dando a entender que daría su apoyo a este punto del proyecto en particular.

Tanto fue así, que el legislador se enfrentó con su par del PS Marcelo Schilling, quien aseguró que sería más factible que la propuesta del gobierno sea establecer exenciones fiscales para promover la inversión, evitando así que los proyectos se concentren en las zonas de mayores recursos.

"Yo no voto en contra solo por ser de oposición. Quiero recordar que fui el único que votó en contra la reforma tributaria del 2014 cuando volvió del Senado, ya que estaba cocinada. Yo quiero mejorar los proyectos. No tiene sentido lo que dice el diputado Schilling. Este aporte debe ser igual para todas las regiones", señaló Lorenzini.

En caso de contar con el sufragio favorable del legislador DC, la integración del sistema lograría aprobarse con siete votos -Lorenzini más los representantes de ChileVamos- contra seis -los restantes parlamentarios de la exNueva Mayoría.

Hoy, entre 15 y 18 horas la comisión continuará el análisis del proyecto. Tras media hora de presentación del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en el que abordará los detalles del informe financiero de las indicaciones, se procederá a votar el artículo dos, proceso que se iniciaría con el análisis de la integración del sistema.

Los pendientes

En la sesión de ayer, Lorenzini y el resto de los parlamentarios opositores de la comisión plantearon una serie de puntos que pidieron a Hacienda mejorar, como por ejemplo respecto a la asesoría que prestará la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) a pequeñas y medianas empresas. Larraín se comprometió a analizar el tema, pero aseguró que "no creo que los grandes contribuyentes sean los que acuden a la Dedecon".