Senado despacha a ley proyecto pro reactivación en medio de un duro debate

DF TAX

La iniciativa acordada por el gobierno con la Comisión Mixta quedó en condiciones de ser promulgada.

El Senado despachó a ley para ser promulgado el proyecto de medidas tributarias transitorias para la reactivación de la economía y el empleo; sin embargo, el Ejecutivo debió enfrentar duras críticas incluso de parte de algunos senadores que participaron de la negociación en la Comisión Mixta, que no dudaron en manifestar que se sentían forzados a aprobar la iniciativa, aunque no avanza mucho más que la propuesta original del gobierno.

El ministro Ignacio Briones llegó optimista a la sesión de la Sala del Senado en la sede del Congreso en Valparaíso. Y, en su intervención al inicio del debate, agradeció la disposición de la Comisión Mixta de buscar consenso en un trabajo que le tomó todo el fin de semana, para honrar el acuerdo que la oposición contrajo con el gobierno el 14 de junio; aunque admitió que "la tramitación de este proyecto tuvo momentos difíciles".

Principales medidas

En su exposición resumió los principales puntos del acuerdo, consignando que la iniciativa que la Sala debía ratificar mantiene la propuesta original del Ejecutivo, en el sentido de que sus componentes apuntan a generar un fuerte incentivo a la inversión para promover la reactivación de la economía y el empleo, a través de la depreciación instantánea de los activos fijos, lo que si bien supone menos recursos para el Fisco en los primeros años, el próximo gobierno verá los frutos de esta medida.

Los otros elementos del acuerdo, que refrendó la Sala de la Cámara Alta, tienen que ver con la amortización instantánea de ciertos activos intangibles, que será transitoria, con resguardos y fiscalizada por el Servicio de Impuestos Internos -pero que además no va contra los US$ 12.000 millones del acuerdo-, para que no se haga mal uso del beneficio, pero que la oposición insiste en que sólo favorece a las grandes empresas.

También destacó la rebaja del impuesto de primera categoría, que actualmente es de 25%, a 10% por los próximos dos años, aunque en la propuesta original del gobierno era de 12,5%, diferencia que constituyó un guiño para el oficialismo, que fue el que propuso la rebaja de 2,5% adicional; se extenderá el pago del IVA por 90 días; y también se posterga hasta el 1 de enero de 2021 la entrada en videncia de la boleta electrónica .

Mesa PYME

Uno de los aspectos clave del acuerdo pero que generó desconfianza entre la mayoría de los senadores de oposición en cuanto a su operatividad y efectividad es que se institucionalizó por ley una mesa de diálogo entre el gobierno y las Pymes, que tendrá una duración de un año, con el objeto de resolver aquellas necesidades que no incluyó este proyecto y las que surjan de las conversaciones entre los actores que la compongan.

La necesidad de institucionalizar una mesa de diálogo en que el gobierno se siente a conversar con los representantes de las Pyme, es lo que en buenas cuentas forzó la Comisión Mixta; sin embargo, la mayoría de los senadores que no participaron en las negociaciones e incluso algunos de los que estuvieron, se mostraron desconfiados de que la instancia dé frutos. En todo caso, el proyecto estipula, además de que durará un año, que tendrá reuniones cada 15 días, que se deberá llevar un acta y se dará cuenta ante el Congreso de sus avances. Y en ella estará presente el gobierno, a través de los ministerios de Economía y Hacienda.

Te puede interesar: Comisión MIxta aprueba en general proyecto de reactivación económica

Acuerdo con transportistas

Por último, una de las cosas que más destacó el ministro, fue la incorporación al proyecto del acuerdo alcanzado por el gobierno con los transportistas de pasajeros, A ellos se les entregará un bono de $350 mil, tanto a los dueños de los vehículos como a los conductores, y un crédito blando de casi $ 1 millón a los dueños.

Si bien el proyecto se aprobó con largueza y en votación separada de esta última incorporación –que de todos modos también se aprobó-, muchos senadores de oposición leyeron fragmentos de cartas de representantes de PYME que lamentaban no haber sido escuchados y que sostenían que el proyecto no los beneficia.

De hechos en sus intervenciones los senadores Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD), ambos integrantes de la Comisión de Hacienda y de la Mixta que resolvió las diferencias entre el Senado y el gobierno en el proyecto, dejaron en evidencia su insatisfacción por lo acordado. El primero advirtió que el acuerdo constituye "un paso muy limitado", respecto de lo que las Pymes necesitan.

Mientras que Lagos Weber advirtió que "entre la firma del acuerdo del 14 de junio y ahora han ocurrido muchas cosas en nuestro país, de lo que tenemos que hacernos cargo" y que para impulsar la inversión y la reactivación económica "hay que salvaguardar el tejido productivo y para eso hay que proteger a las PYME, para que no quiebren".