Senadores oficialistas y opositores abren diálogo para buscar opciones a integración tributaria

Interlocutor por el lado del oficialismo será el senador Andrés Allamand. Aumento de tasa a 40% o integrar solo a las PYME gana terreno entre legisladores.

La tensión continúa al interior de la coalición de gobierno, luego de que el viernes senadores de ChileVamos pidieran al Ejecutivo buscar alternativas a la integración del sistema tributario, considerado el “corazón” del proyecto del Ejecutivo, ante su inminente rechazo en la Cámara Alta.

Ayer el tema fue tópico obligado en el Comité Político, donde se hizo un llamado a la unidad en la coalición luego que el mismo Presidente -más temprano- desestimara una negociación sobre el punto (ver nota relacionada). Pero el objetivo, al parecer, aún está lejos de alcanzarse.

De hecho, senadores oficialistas y de oposición acordaron ayer abrir un canal de diálogo para alcanzar un acuerdo político que dé viabilidad al despacho de la reforma tributaria, con eventuales cambios a la integración del sistema.

El inicio de las conversaciones fue confirmado por el senador PPD y presidente de la comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, y el DC de la misma instancia, Jorge Pizarro. Ambos legisladores se reunieron ayer, junto con el senador PS Carlos Montes, en una suerte de “cónclave” una vez concluida la jornada de audiencias en el exCongreso en Santiago, momento en que acordaron abordar alternativas con sus pares de Chile Vamos.

Si bien en principio Lagos Weber sería el interlocutor, lo cierto es que Pizarro y Montes también tendrán un rol clave en dichas tratativas, en coordinación con los jefes de comités de senadores de la oposición.

Por el lado del oficialismo, quien lideraría el diálogo sería el RN Andrés Allamand, quien ayer tras el Comité Político en Palacio ratificó que apoyará la integración, pero que en caso de rechazarse en la Cámara Alta el Ejecutivo debe abrirse a alternativas.

“Hemos dicho hasta el cansancio que para ver la reforma tributaria se requiere abrir un espacio de diálogo, se lo hemos planteado al gobierno en todos los tonos y también a nuestros colegas en Chile Vamos, y nos parece muy positivo el que ellos también tengan la misma visión. El presidente de la comisión, Ricardo Lagos, irá a conversar y a tratar de articular un trabajo más coordinado con los senadores oficialistas”, aseguró Pizarro.

Lagos Weber lanzó críticas a los dichos del presidente Sebastián Piñera, quien ayer cerró la puerta a negociar la integración.

“El Presidente le dio un portazo a la posibilidad de entendernos con el Parlamento en reforma tributaria”, aseguró, recordando que en la reforma de 2014 el gobierno de la época -que tenía mayoría- estuvo dispuesto a ceder y negociar en su proyecto impositivo.

Las fórmulas

En la oposición se encuentran trabajando en un documento técnico para aunar posturas y proponer alternativas a la integración del sistema.

Si bien el texto circula como borrador, fuentes cercanas comentan que una alternativa que toma fuerza es integrar el sistema solo para las pequeñas y medianas empresas (PYME), además de otras propuestas como aumentar de 35% a 40% la tasa máxima del Global Complementario, y abrirse a rebajar en dos puntos el impuesto de Primera Categoría (a las empresas).

El senador Montes aseguró que no hay ninguna fórmula que lo convencería hoy de aprobar el corazón de la reforma: “Para aprobar este proyecto se requiere un replanteo de cuestiones centrales y eso, hasta el momento, no ha ocurrido. Integrar a las PYME no obliga a hacerlo también con las grandes empresas. Subir a 40% el Global Complementario es algo que se puede evaluar”.

El RN José García aseguró que“pudiera ser una alternativa solo integrar a las PYME, hay que ver cómo técnicamente se puede hacer eso, pero la alternativa más viable es subir la tasa máxima del Global Complementario de 35% a 40%”.

El senador Andrés Allamand (RN), al término del Comité Político, dijo que “el gobierno va a impulsar la reforma tributaria como lo ha señalado hoy el Presidente y nosotros vamos a apoyar ese intento, pero si en definitiva la oposición rechaza la reintegración, obviamente que se genera un nuevo escenario y ahí vamos a tener que estar dispuestos a buscar alternativas”.

Insistió en que “vamos a ver cómo avanzan las negociaciones y la tramitación en el Senado, lo que digo y lo que hemos convenido, es que el gobierno tiene todo el derecho para impulsar la reintegración, el gobierno ha dicho que es el corazón del proyecto y vamos a ver si en definitiva esto avanza o no”.

¿Integración más barata?

En el Ministerio de Hacienda ven complejo avanzar hacia integrar únicamente a las PYME, ya que generaría “las mismas complicaciones” de la convivencia de dos regímenes como existe hoy. Así, en la cartera están analizando el costo real de la integración del sistema, el que podría ser menor a US$ 833 millones que se calculó en un principio debido a que, a su vez, la semi integración sería menos costosa por las ventanas transitorias como el impuesto al FUT acumulado y el registro de capitales a tasa de 8%, cuyas platas ya pagaron impuestos.

Por lo tanto, Teatinos 120 presentará un nuevo informe financiero cuando se den a conocer las nuevas compensaciones a la integración, lo que ocurriría a fines de noviembre.