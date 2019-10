Senadores pedirán al gobierno ley corta para zanjar controversia entre municipios y contribuyentes

DF TAX

Ayer, la Sociedad de Inversiones Los Peumos solicitó hacerse parte del recurso de queja que presentó la semana pasada la Municipalidad de Lo Barnechea en contra del fallo de la Suprema que determinó que dicha sociedad no está afecta a patente comercial.

El controversial fallo de la Corte Suprema del 25 de septiembre, que le dio la razón a la Sociedad de Inversiones Los Peumos en su litigio contra la Municipalidad de Lo Barnechea por el no pago de patentes comerciales entre 2013 y 2015, se tomó la sesión especial de la comisión de Gobierno Interior del Senado. En la instancia, los parlamentarios de distintos sectores advirtieron de la “gravedad” de la determinación del máximo tribunal, como consecuencia del efecto que tendrá el nuevo criterio -en caso de extenderse al resto del país- en las arcas municipales.

