Soto: “No comparto la integración, aunque sea compensada por otro lado”

DF TAX

Sin embargo y a pesar de todo lo que ha pasado este último mes, asegura que renunciar a la tienda falangista “no es algo en lo cual esté pensando en este momento”.

Hace más de un mes fue marginado por su partido de la presidencia de la Comisión de Trabajo. La drástica decisión pretendía volver a la línea al diputado Raúl Soto, quien se negó a respaldar con su voto el acuerdo entre la Democracia Cristiana y el Gobierno para aprobar la idea de legislar la reforma a las pensiones, a mediados de mayo.

Pero lejos de amedrentarse, el rebelde legislador falangista, que ha seguido muy de cerca el diálogo entre su partido y el Ejecutivo para avanzar en la reforma tributaria, desde ya anuncia que no lo termina de convencer el paquete de indicaciones que selló el acuerdo entre la DC y el Ejcutivo: “No lo comparto y lo votaré en contra”.

También advierte que el costo electoral será alto, porque “la ciudadanía cada vez mas reconoce en la DC un partido ambiguo, sin domicilio y definiciones claras, sin principios” y que “se ha transformado en un partido pragmático que esta dispuesto a pactar todo con el gobierno”.

Sin embargo, pese a todo no parece tener tomada la decisión de dejar la Democracia Cristiana como muchos esperaban. De hecho, en esta entrevista con Diario Financiero asegura que “estoy tranquilo, retomando mis funciones legislativas, buscando nuevos temas y nichos, y sobre todo recomponiendo las relaciones humanas, mas allá de las diferencias políticas. Siempre hay dudas y reflexión. De hecho, he recibido mucho cariño y ofrecimientos de otros sectores de oposición, pero creo que no es algo en lo cual esté pensando en este preciso momento”.

- Hace unas semanas que la DC suscribió un protocolo con el Gobierno en materia tributaria, ¿qué efectos tuvo esta decisión al interior de la bancada?

-El último protocolo lo firmó el presidente del partido, adjudicándose una facultad que es propia de los parlamentarios. De hecho, los propios diputados de la Comisión de Hacienda no lo suscribieron y hace unos días se trató de buscar un acuerdo de bancada para respaldarlo y no lo lograron, porque varios de nosotros nos negamos tajantemente a ceder en materia de reintegración.

-¿Lo deja conforme el acuerdo con el Gobierno a través de las indicaciones a la reforma?

- No comparto la reintegración, aunque sea compensada por otro lado con recaudación fiscal vía otros impuestos, ni cualquier otro mecanismo que implique aquello. El acuerdo y las indicaciones mantienen la reintegración que implica rebajar impuestos a los más ricos, intentando compensar esos recursos por otros lados. Por tanto, no lo comparto y lo votaré en contra.

- ¿Le preocupa el efecto electoral de la estrategia política que de su partido?

- La única estrategia de conducción que ha implementado Fuad Chain es el posicionamiento comunicacional a toda costa, la diferenciación y el desmarque del resto de la oposición, aunque implique aparecer como un partido entreguista o que comparte principios con la derecha. Entonces, el efecto electoral es evidente, la DC se irá jibarizando, perdiendo representantes y electores y se va incurrir en los mismos errores del pasado con un camino propio 2.0. Eso podría ser el principio del fin. No hemos aprendido la lección, o peor aún, están conscientes de eso pero no les importa, porque les acomoda un partido más pequeño, bisagra y controlable.

Pensiones: “Es muy difícil que el gobierno se allane a componente de reparto o solidario”

-Ahora la DC evalúa marginarse de la mesa técnica de pensiones, algunos creen que la intención de la directiva del partido es justamente terminar negociando sola con el Gobierno. ¿Es posible?

- La marginación de la DC de la mesa técnica de pensiones es precoz y un error político tremendo. Acá se ha borrado con el codo lo que escribimos durante meses en conjunto con la oposición para construir una propuesta común y se hace con el único objetivo de cuidar un mal acuerdo con el gobierno. Eso es un error político porque la DC no puede renunciar a mejorar la propuesta para los más vulnerables, es darles la espalda y conformarse con la insuficiente propuesta del gobierno.

- El gobierno le puso urgencia al proyecto de pensiones, ¿está presionando al falangismo?

- Una parte de la DC ya se embarcó en un acuerdo con el gobierno, que no garantiza los cambios profundos y estructurales que se requieren, más bien profundiza el actual sistema de AFP.

La urgencia del gobierno es más bien para presionar la tramitación y que el proyecto salga rápido de la Comisión de Trabajo. Pero acá la cocina ya operó y el resultado será un plato pobre que lamentablemente terminarán comiendo los pensionados de nuestro país.

- La propuesta del PPD para la reforma previsional se parece bastante a la de la DC, ¿cree que el gobierno se allane a considerar aspectos como introducir mayor solidaridad intergeneracional?

- Es muy difícil que el gobierno se allane a un componente de reparto o solidaridad en el pilar contributivo, porque ideológicamente no comparte esa visión de la seguridad social, y si lo hacen será en un porcentaje muy marginal, por sobre el 4% adicional propuesto.