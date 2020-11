Super de Pensiones estima que monto total de rescates superaría los US$ 15 mil millones

DF TAX

Con esta acción, la pensión de las mujeres caería $ 26 mil aproximadamente.

Una detallada exposición de los números que involucraría un potencial segundo retiro del 10% hizo ayer el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, ante los senadores. Con cifras a octubre, la autoridad dijo que -si se asume que todos los afiliados activos pueden sacar el máximo permitido para cada uno de ellos-, el total de recursos involucrados sería de US$ 15.388 millones. De estos, estimó que US$ 1.113 millones provendrían de Ahorro Previsional Voluntario (APV) y Cuenta 2. Macías señaló que más de 1,6 millones de personas tienen saldo positivo en sus cuentas voluntarias de las administradoras.

Lo anterior, en el entendido que la propuesta del Ejecutivo establece que quienes tengan ahorro voluntario, deberán retirar ese dinero antes que el de sus cuentas individuales.

Sobre este punto, Macías explicó que un afiliado no tributa al tener APV, pero sí paga impuestos cuando se pensiona en caso que el monto de su jubilación supera los $ 700 mil. El tributo está establecido en la Ley de la Renta con un castigo adicional, una tasa de 3%.

Además, la SP precisó que el 3% (US$ 432 millones) sería realizado por afiliados menores a 25 años, mientras el 20% (US$ 3.029 millones) tendría entre 25 y 35 años, 26%

(US$ 4.002 millones) entre 35 y 45 años; 30% (US$ 4.594 millones) entre 45 y 55 años; 20% (US$ 3.144 millones) de 55 a 65 años y 1% (US$ 188 millones) mayores a 65 años.

El promedio aproximado del retiro sería de $ 1,2 millones y la mediana de $ 1 millón.

Considerando un salario promedio de $ 800 mil, Macías indicó que la pensión para una mujer, sin retiros, sería de unos $ 172 mil, mientras que para el hombre $ 350 mil.

Así, con el primer retiro, la jubilación femenina caería a $ 160 mil y la masculina a $ 331 mil. Con un segundo rescate, la pensión de ellas quedaría en $ 146 mil y para ellos en $ 314 mil.

Macías destacó que se requiere un plazo razonable para implementar con éxito un eventual segundo retiro y llamó a lograr un consenso en el proyecto de pensiones.

“Dado los efectos del primer retiro y las estimaciones del segundo, resulta imprescindible avanzar en la reforma previsional y alcanzar un acuerdo que permita mejorar las pensiones”, afirmó el superintendente.