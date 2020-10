Surlatina firma alianza con HLB International e inicia nueva etapa de crecimiento

DF TAX

La firma especializada en auditoría y asesorías, Surlatina, selló una alianza estratégica con HLB International, red mundial de auditoría y consultoría.

Este acuerdo le permitirá a Surlatina combinar la experiencia local con las capacidades integrales de diferentes naciones y comenzar una nueva etapa de crecimiento. "Esta unión nos entregará mayor flexibilidad, velocidad, libertad y una mirada de futuro que se traducirá en mayor cobertura nacional de oficinas, y al mismo tiempo la entrada de nuevos socios", señaló el managing partner de Surlatina, Jaime Goñi.

Por su parte, el CEO de HLB, Marco Donzelli, afirmó que "nos complace dar la bienvenida a HLB a Surlatina Chile. Su reputación referente a la atención personalizada a los clientes y su amplia gama de capacidades es única en Chile y está totalmente alineado con el sólido perfil que HLB ha construido en la región de América Latina ".

Surlatina cuenta con casi 50 años de presencia en el mercado. Cuenta con 11 socios, más de 200 colaboradores y oficinas en Santiago y Concepción. Mismos años de trayectoria que acumula HLB, siendo este año galardonada en The Digital Accountancy Forum Awards 2020 con el premio Network of the Year por lograr un fuerte crecimiento, particularmente en los servicios de asesoría, además de fortalecer su nueva estrategia de servicios y tecnología.

HLB está presente en casi 160 países, bajo la representación de 795 oficinas y una amplia red de más de 29 mil profesionales.