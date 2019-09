Valdés agudo sobre las 40 horas: "La gente piensa que va a trabajar menos y va a ganar lo mismo, y eso es falso"

DF TAX

El exministro de Hacienda consideró que "el mismo hecho de que la economía pese menos en la discusión (del proyecto de las 40 horas) es otro elemento, -no tan secundario-, respecto a la calidad de la política hoy día".

Al debate por las reformas de ley que se discuten (tributaria, previsional, laboral, entre otras) se unió esta mañana el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien consideró que en Chile falta discutir qué reformas políticas son necesarias, "porque creo que la política no está funcionando muy bien hoy día".

"Quizás es fácil ver que hay actores políticos, que no deberían serlo, -algunos diputados que se saltan la Constitución-, son manifestaciones que la política no está funcionando muy bien. Hay vacíos de poder y ellos se lo toman", resaltó Valdés, en una entrevista en Radio Infinita.

El economista insistió en que hay que ir más profundo e identificar qué cosas del sistema político no están funcionando.

Consultado sobre la discusión parlamentaria del proyecto de reducción laboral de las 40 horas, que ha tomado fuerza los últimos días, dejando en segundo plano el impacto económico que puede traer la reforma, Rodrigo Valdés fue punzante al decir: "El mismo hecho de que la economía pese menos en la discusión es otro elemento, -no tan secundario-, respecto a la calidad de la política".

"Creo que la piensa que va a trabajar menos y va a tener el mismo ingreso, y eso es falso. Lo que es evidente que el costo laboral va a subir, de eso no hay vuelta, y espero que todos nos pongamos de acuerdo en eso. Después podemos empezar a preguntarnos ¿Qué pasa con esto? Si aumenta el costo laboral", preguntó.

"Una de las cosas que no se ha dicho con suficiente claridad es que la gente va a llevarse un cheque para la casa a fin de mes más chico, en el mediano plazo con esto y de eso no hay que dar mucha vuelta, puede que igual uno quiera decir sabes qué, vale la pena, más horas libres va a ser mejor, discutámoslo, pero pongamos sobre la mesa los hechos, y no hemos sido capaces como país de poner los hechos sobre la mesa más en serio", agregó el exministro.