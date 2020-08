Walker explica que el impuesto a los súper ricos no podrá tramitarse esta semana en el Congreso "por no tener urgencia"

DF TAX

Presidente de la comisión de Constitución de la Cámara señaló que en la presente semana "vamos a priorizar los proyectos que tienen discusión inmediata, suma urgencia y los proyectos de ley que tiene que ver con la pandemia".

"No la citamos porque el proyecto no tiene urgencia". Así informó el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker (DC), la decisión de no citar esta semana a la comisión para analizar el proyecto de ley que establece un impuesto al patrimonio, conocido también como el tributo a los "súper ricos".

El parlamentario explicó que "vamos a priorizar los proyectos que tienen discusión inmediata, suma urgencia y los proyectos de ley que tiene que ver con la pandemia".

Afirmó que "los días miércoles estamos viendo mociones parlamentarias, por eso vimos el de impuesto a altos patrimonios la semana pasada, pero también tenemos que ver mociones de otras bancadas y este miércoles veremos el que crea la comisión del Adulto Mayor. Esa es la razón por la que no hemos podido poner en tabla ese proyecto" que fija un nuevo tributo.

Cabe señalar que la semana pasada se inició el debate del proyecto presentado por diputados de oposición que establece -por única vez- un nuevo impuesto de 2,5% a los patrimonios sobre los US$22 millones.

Se acordó realizar cuatro sesiones de audiencias para escuchar a economistas, constitucionalistas y expertos tributarios. Junto con lo anterior a gremios como CPC, Sofofa, la CUT y otras organizaciones.