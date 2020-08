Wayne Swan: “No se hace progresivo un sistema tributario solo promoviendo un impuesto a la riqueza”

DF TAX

El presidente nacional del Partido Laborista plantea que se debe mirar el panorama impositivo completo y con un horizonte de largo plazo.

Alemania, Italia, España, Argentina y Chile son algunos de los países que en los últimos meses han planteado aplicar un impuesto a los más ricos para enfrentar la pandemia, idea que ha ganado adeptos pero también ha despertado críticas.

Desde el estado de Queensland, Wayne Swan, quien fue tesorero de Australia entre 2007 y 2013 y por períodos más breves ministro de Hacienda y viceprimer ministro del país, dice que “la pregunta correcta para empezar no es si se quiere o no un impuesto sobre el patrimonio. La primera pregunta es cómo se puede hacer que un sistema fiscal general sea más progresivo, y eso podría incluir impuestos sobre el patrimonio”.

El político, presidente nacional del Partido Laborista y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (Icrict), participará hoy de un seminario organizado por la CUT, ANEF, Aneiich, Afiich, ISP y FES Chile, y destaca que aumentos de tributos o nuevos gravámenes “dependerán de la capacidad de brindar apoyo público y legislativo”.

- ¿Por qué solo tres países de la OCDE mantienen los impuestos a la riqueza?

- Porque los gobiernos no han podido ganar la batalla política, y no se puede lograr una reforma tributaria sin el apoyo público. Vivimos en tiempos de desigualdad sin precedentes y parte de la solución es tener un sistema tributario mucho más progresivo. Pero para hacerlo hay que ganar el debate público, y lamentablemente en los últimos 25 años no se ha ganado.

- ¿Cómo evalúa la implementación de dicho impuesto a nivel internacional?

- Los países estarían mejor si se centraran en todos sus impuestos, que podrían o no incluir un impuesto al patrimonio, y pueden lograr mayores ganancias haciendo que algunos de sus impuestos existentes sean más progresivos antes de llegar al punto de intentar diseñar uno nuevo.

- Entonces la prioridad debería ser que un sistema sea más progresivo y no un impuesto a la riqueza...

- Eso puede incluir un impuesto sobre el patrimonio. Si gastas todos tus recursos luchando por un impuesto a la riqueza pero todos los demás impuestos no funcionan correctamente y son regresivos, entonces realmente no das un paso adelante (...) No se hace progresivo un sistema tributario simplemente promoviendo un impuesto a la riqueza mientras la mayoría de los trabajadores pagan impuestos exorbitantes al consumo. Eso no hace el sistema tributario progresivo, se basa mucho en el sistema de impuesto a la renta o en la tributación vía impuestos indirectos, que es un sistema tributario también regresivo (...) Se necesita un conjunto integral de impuestos.

- ¿Se debería avanzar en esa dirección?

- No creo que haya ninguna duda de que una de las opciones a corto plazo es intentar recaudar más ingresos de aquellos que pueden pagar, y muchos países podrían querer sensatamente impuestos temporales. Pero es una solución temporal, a largo plazo se debe cambiar integralmente el sistema haciéndolo más progresivo en todos sus elementos, lo cual podría incluir o no impuestos al patrimonio, impuestos a las súper ganancias, tasas impositivas más altas.



"El modelo neoliberal no puede funcionar en una pandemia"

- ¿Cómo evalúa la estrategia fiscal de Australia ante la crisis financiera?

- En dos o tres años implementamos con China el mayor estímulo fiscal a nivel mundial, y fuimos la única economía avanzada que no entró en recesión. De los países que llegaron tarde a aplicar estímulos, que fueron tímidos, muchos tuvieron una década perdida. Apenas se habían recuperado cuando golpeó el Covid-19, y en muchos sentidos la economía mundial aún vive con efectos. Algunos tenían una obsesión por el déficit y la deuda a costa de servicios fundamentales, y esas debilidades son evidentes.

- ¿Qué lecciones de la crisis financiera se pueden aplicar para enfrentar la pandemia?

- El estímulo fiscal necesita ser poderoso y extenderse por un tiempo. Esta pandemia expone efectos colaterales de muchos países que han estado inmersos en una carrera a la baja recaudación de impuestos y tasas impositivas, lo que ha hecho agujeros en la seguridad social. El modelo económico neoliberal no puede funcionar en una pandemia.

- ¿Qué recomendación le daría a los gobiernos que están diseñando sus planes de reactivación?

- Una economía fuerte y próspera depende esencialmente de impuestos progresivos que financian niveles dignos de gasto público para la red de seguridad social. Necesitamos deshacernos de la evasión fiscal de las multinacionales, y construir sistemas tributarios progresivos más fuertes (...) porque cuanto más desigual se vuelve un país en términos de distribución de ingresos y riqueza, menos crece.