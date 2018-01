Diputados aprueban en general proyecto de identidad de género

Economía y Política

La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de identidad de género.

La iniciativa es parte del paquete de proyectos en que el futuro gobierno pretende no perseverar.

"No es una iniciativa fácil, sino muy difícil, donde hay muchas posiciones (...) vamos a seguir tramitándolo en particular porque se han dado las garantías necesarias para logar un gran debate", dijo el presidente de la instancia legislativa, diputado Sergio Ojeda.

El texto obtuvo la aprobación de ocho parlamentarios, mientras que cuatro votaron en contra. Ahora deberá ser votado en particular, para lo cual la comisión de Derechos Humanos pretende destinar las sesiones de los días 9, 10 y 11 de enero.

El proyecto reconoce y da protección al derecho a la identidad de género de las personas. Establece una regulación que permite a toda persona obtener la rectificación del sexo y nombre con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento u otros instrumentos, cuando no coincidan con su identidad de género.