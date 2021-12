Enrique Correa: "Nos hemos vuelto más pobres, menos predecibles y menos seguros"

Economía y Política

En un seminario que reunió a diversos especialistas del continente, el exministro indicó que quien gane la elección presidencial en Chile el domingo deberá buscar acuerdos y, por tanto, "no vendrán cambios tan radicales".

El seminario regional "Desafíos 2022 Perú, Colombia, Ecuador y Chile", reunió a diversos especialistas del continente que analizaron las fortalezas y debilidades que enfrentan estos cuatro países, oportunidad en que el presidente del directorio de Imaginaccion, Enrique Correa, planteó lo que debiera ser un pacto entre el nuevo parlamento y gobierno que asuman en marzo en nuestro país.

Correa sostuvo que "el nuevo acuerdo que viene es que el presidente y parlamento que asuma en marzo debiera afianzar nuestras fortalezas económicas, el Banco Central autónomo, sistemas financieros sólidos y estables; apertura económica y reglas claras. Eso debiera ser afianzado y al frente de eso debiéramos avanzar en los niveles de protección social para lograr a un estado de bienestar social".

Quien fuera ministro de la ex Concertación señaló que hoy "Chile sufre de una conmoción" con una prolongada crisis desde 2019 que partió con la crisis social y se prolongó con la pandemia, donde "nos hemos vuelto más pobres, menos predecibles y menos seguros".

Recordó que "Chile vivió 30 años de progreso y la sociedad chilena se transformó, lo clave fue el crecimiento de la clase media precaria y vulnerable, pero cuando el crecimiento se estancó los sueños de esa clase media se volvieron humo".

Y dijo que "lo que demandan es acceso igualitario a bienes públicos y de calidad, esa es la explicación de los malestares de todas las clases medias" manifestó que "se abrió las puertas al populismo, el péndulo se movió en menos de un año en abril se aprueba una Convención, es decir un cambio; y en la primera vuelta presidencial se privilegió el orden".

Ratificó que como "pasaron a segunda vuelta la derecha dura y la izquierda radical. Ahora buscan moderarse para ganar, una razón son los votos y la otra es que cada uno tiene el 30% de los votos y en el parlamento ninguno mayoría, deberán buscar acuerdos por tanto no vendrán cambios tan radicales".

Sobre Perú dijo que "en la situación actual con un presidente de izquierda, no han cambiado las claves económicas: ratificó el TPP, la Alianza del Pacífico y la mirada al Asia Pacífico, si bien la retórica produce inquietud, pero se sabe que el gobierno actual carece de mayorías parlamentarias para alterar esos elementos, incluso la economía la dirige un ministro de centro izquierda".

Planteó que "la minería ha vivido momentos difíciles pero la sangre no ha llegado al rio. El retail es un lugar privilegiado de los inversionistas chilenos que vive un gran dinamismo del consumo. No hay grandes luces rojas en esta área" y remarcó que "Perú tiene un presidencialismo frágil que están concebidos para ser fuertes y el fantasma de la vacancia no permite liderazgos fuertes, eso es un presidencialismo a medio camino".