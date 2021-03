Bellolio enfrenta el “fuego amigo” por medidas: “Qué letra más gigante que mantener las ayudas mientras dure la pandemia”

Gobierno

Ministro vocero señaló que “entiendo que algunos estén en la onda de candidatos, pero no faltemos a la verdad. Siempre vamos a escuchar las críticas constructivas, pero pedimos al Congreso que apoye estas medidas”.

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, enfrentó las críticas que surgieron desde Chile Vamos, en especial desde Renovación Nacional (RN), al paquete de medidas anunciadas por el Ejecutivo, en el que acusan "letra chica" en el acceso y cobertura del bono y préstamo para la clase media.

"Los anuncios que ha presentado el Presidente tienen una letra grande, una letra gigante y es que vamos a acompañar a las familias chilenas con las ayudas estatales mientras dure la pandemia", aseguró el titular de la Segegob.

El ministro continuó: "Qué letra más grande y gigante que decirle a las familias de clase media que nuevamente va a haber un bono para poder sortear parte del daño que han sufrido producto de la pandemia de $500 mil y que aumenta dependiendo de las personas que habitan ese hogar".

El vocero destacó además los cambios al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), las medidas para las Pymes y para el sector salud.

"Son US$ 18 mil millones los que el Estado entrega en transferencias. Sabemos que son ayudas que pueden no ser suficientes, pero decir que no se ha hecho nada o que no llegan es no conocer la realidad del país", lanzó.

Señaló que "entiendo que algunos estén en la onda de candidatos, pero no faltemos a la verdad. Siempre vamos a escuchar las críticas constructivas, pero pedimos al Congreso que apoye estas medidas".

Esta mañana ingresó a la Cámara de Diputados con discusión inmediata el proyecto que entrega el bono y préstamo a la clase media, el que será analizado por la comisión de Hacienda en las próximas jornadas.