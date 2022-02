Boric reitera necesidad de una mayor contribución de los sectores empresariales

Gobierno

"La mejor distribución es uno de los objetivos del gobierno sin dejar de lado el crecimiento que es tremendamente importante", remarcó a una radio uruguaya.

El presidente electo, Gabriel Boric, reiteró que para llevar adelante a cabo paso a paso el programa del gobierno que se inicia el 11 de marzo requiere de una mayor contribución desde los sectores empresariales.

"No espero que toda la élite económica esté necesariamente de acuerdo conmigo, lo que espero es que las élites económicas entiendan que para vivir en una sociedad armónica que no esté haciéndose triza cada cierto tiempo producto de las desigualdades, se requiere una mayor contribución de su parte y no pueden vivir aislados", dijo en una entrevista realizada con la radio uruguaya M24.

"La mejor distribución es uno de los objetivos del gobierno sin dejar de lado el crecimiento que es tremendamente importante", remarcó.

Boric dijo que esperaba tener una relación de diálogo, respeto, contribución "y de sentirnos parte de un mismo país, que siento es lo que ha faltado o lo que se perdió en las décadas de crecimiento explosivo de Chile en las décadas post recuperación de la democracia". Indicó además que "un nuevo orden social no es que no haya protestas, es el nuevo contrato social que nos permite a todos vivir de manera armónica".

Cambios progresivos

Asimismo, Boric reiteró que en su programa "todos nuestros cambios son progresivos y no de la noche a la mañana. Las ideas de refundaciones de la noche a la mañana rompiendo con las culturas propias de los mismos países terminan enajenando a parte de tu propio pueblo".

Precisó que "soy partidario de entroncarse con el arraigo popular que existe hoy y que ha sido forjado en Chile nos guste o no, en 30 años en donde ha existido un sistema económico que no es el que nos gustaría y que es real y eso no podemos desconocerlo".