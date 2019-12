Briones tajante con el reajuste del sector público: "No hay espacio para mejorar oferta en el Congreso"

Gobierno

El ministro indicó que la visión de los inversionista extranjeros cambió con la disminución de la violencia.

Un ritmo intenso mantiene el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, desde que asumió la cartera. Ayer, desde Madrid llegó directo a la mesa de trabajo con los gremios del sector público para discutir el reajuste de sueldos del sector. Hoy rumbo al Congreso comentó sobre su encuentro con pares del mundo en la COP 25 e inversionistas extranjeros, instancia en la que abordó la situación de Chile.

En conversación con Tele13Radio señaló que: "Es increíble que cuando la violencia baja y la situación se normaliza, cambia absolutamente el panorama". Recordó que al inicio del estallido social tuvo la oportunidad de conversar con inversionistas extranjeros y percibió que "al principio la única preocupación que tenían era la violencia". Esto fue lo que contrastó en Madrid: "Ahora me junté con inversionistas en la COP y con pares de finanzas y hablamos de esto. Y, cuando se observa desde afuera que la violencia baja, el tono de la discusión y los ejes de la discusión son otros. Es relevante ese punto".

Respecto de la COP 25 destacó el relevante rol del grupo de ministros de Hacienda, ya que permite una mejor coordinación entre quienes administran los recursos del Estado con las políticas mediambientales y por el cambio climático. Además hizo énfasis en que las acciones para el cambio climático requieren inversiones "cuantiosas" por lo que las políticas financieras son "muy importantes". En esta línea relevó la estrategia financiera que lanzó el gobierno "vamos avanzando bien y es bien recibido porque es una iniciativa nueva".

En camino a presentar en el Congreso el acuerdo alcanzado con 10 de los 16 gremios del sector público por reajuste salarial, el secretario de Estado, dijo que espera que los argumentos de su propuesta sean bien recibidos por los parlamentarios. Esto porque en el contexto actual la iniciativa que consensuaron apunta a disminuir la brecha salarial entre el sector público.

Comentó que en monto el acuerdo alcanzado tiene un costo para el Estado de alrededor de US$ 2.000 millones lo que equivale a 1.400 escuelas o 2 mil salas cunas.

Más tarde, en radio Cooperativa, indicó que espera una solidaridad de los gremios que no firmaron el acuerdo, indicando que "el discurso que hay en Chile de combatir la desigualdad y en el sector público hay desigualdad. Y es bastante sorprendente que lo que haya atrancado la pelota es el menor reajuste que tienen las altas rentas del sector público. Si la preocupación de los gremios son las altas rentas, de forma tal de no concurrir a un acuerdo me parece bastante contradictorio".

Además, el jefe de la billetera pública fue tajante sobre una mejora de la oferta en el Congreso: "No hay espacio para mejorar la oferta y espero que el Congreso atienda el momento. Chile cambió", dijo.